Procedura SME: Od 2025 r. małe firmy mogą korzystać ze zwolnień z VAT w innych krajach UE

Procedura SME to nowe rozwiązanie, które pozwala małym firmom korzystać ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE, bez konieczności rejestrowania się tam na potrzeby tego podatku. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje w Polsce.

Procedura SME, czyli nowe zasady zwolnienia z VAT dla małych przedsiębiorców w UE

Od 1 stycznia w Polsce, ale też w innych krajach UE można stosować tzw. procedurę SME. Umożliwia ona małym podatnikom korzystanie ze zwolnienia z VAT w różnych krajach członkowskich. A nie – jak to jest obecnie – wyłącznie w kraju, w którym mają siedzibę. W Polsce to rozwiązanie zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Inne kraje też powinny go wprowadzić, ponieważ wymagają tego przepisy UE.

Warunkiem korzystania z tego zwolnienia jest przestrzeganie ogólnego limitu unijnego wynoszącego 100 tys. euro rocznie, a także lokalnych limitów obowiązujących w danym państwie. W Polsce taki limit wynosi 200 tys. zł. Nowa regulacja pozwala małym przedsiębiorcom na uniknięcie konieczności rejestrowania się na potrzeby VAT w każdym kraju UE, w którym działają.

Procedura szczególna SME - przydatne informacje i szczegóły

A teraz szerzej na ten temat, za stroną rządową www.podatki.gov.pl: Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw (procedura szczególna SME) od 1 stycznia 2025 r. umożliwi przedsiębiorcom mającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej korzystanie ze zwolnienia z VAT w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej. Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z VAT w innym państwie członkowskim UE jest złożenie przez podatnika w państwie członkowskim siedziby działalności gospodarczej powiadomienia o zamiarze korzystania ze zwolnienia z VAT we wskazanych przez siebie państwach członkowskich UE (tzw. uprzedniego powiadomienia). W uprzednim powiadomieniu podatnik wskaże obroty za bieżący i poprzedni rok, dzięki czemu możliwa będzie weryfikacja, czy podatnik mieści się w limitach uprawniających do zwolnienia z VAT w wybranych państwach członkowskich UE. W przypadku niektórych państw członkowskich wymagane będzie wskazanie obrotów osiąganych również za dwa lata wstecz przed złożeniem uprzedniego powiadomienia. Podatnik będzie również raportował kwartalnie obroty osiągane we wszystkich państwach członkowskich UE w składanych informacjach kwartalnych.

Korzystanie z procedury szczególnej SME nie jest obligatoryjne, podatnik może wybrać opodatkowanie VAT w danym państwie członkowskim UE na zasadach ogólnych. Podatnik może wybrać stosowanie zwolnienia VAT w ramach procedury szczególnej SME w niektórych państwach członkowskich UE, a w innych państwach członkowskich korzystać z opodatkowania VAT na zasadach ogólnych. Rejestracja do procedury szczególnej transgranicznych zwolnień VAT SME nie wyklucza możliwości funkcjonowania podatnika jako czynnego podatnika VAT w swoim państwie członkowskim siedziby prowadzenia działalności gospodarczej.

Procedura SME – korzyści dla polskich przedsiębiorców działających międzynarodowo

Przed 1 stycznia 2025 r. podatnik dokonujący transakcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), w których nie posiadał siedziby działalności gospodarczej, musiał co do zasady zarejestrować się dla celów VAT i wypełniać obowiązki związane z VAT (m.in. składać deklaracje, rozliczać VAT) w każdym z tych państw członkowskich. Od 1 stycznia 2025 r. małe przedsiębiorstwa z UE mogą korzystać z transgranicznych zwolnień z VAT, a obsługa spraw z zakresu procedury szczególnej SME jest dokonywana w państwie członkowskim UE, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej. W państwie członkowskim siedziby działalności gospodarczej podatnik będzie dokonywał uprzedniego powiadomienia w ramach procedury szczególnej SME oraz składał informacje kwartalne o swoich obrotach. Wprowadzenie procedury upraszczającej obowiązki administracyjne ma na celu przeciwdziałanie zakłóceniom konkurencji oraz ma sprzyjać wzrostowi i rozwojowi handlu transgranicznego. Mali przedsiębiorcy będą mogli od 1 stycznia 2025 r. rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność na inne państwa UE przy mniejszym obciążeniu administracyjnym.

Do obsługi spraw polskich podatników dotyczących procedury szczególnej SME od 1 stycznia 2025 r. właściwym będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (niezależnie od tego, gdzie podatnik rozlicza się z tytułu innych obowiązków w VAT). Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście – będzie właściwym do obsługi spraw podatników z innych państw członkowskich UE, którzy chcieliby skorzystać ze zwolnienia z VAT w Polsce.