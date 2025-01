Rewolucja w branży finansowej: Konferencja dla Biur Rachunkowych i Księgowych

W dynamicznie zmieniającym się świecie finansów, bycie na bieżąco z trendami i nowymi regulacjami to klucz do sukcesu. Dlatego już w marcu 2025 roku odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w branży – Konferencja dla Biur Rachunkowych i Księgowych – KONEL. To niepowtarzalna okazja, by poszerzyć wiedzę, nawiązać kontakty i zyskać przewagę konkurencyjną.

Dlaczego warto wziąć udział? Konferencja KONEL to wydarzenie stworzone z myślą o profesjonalistach z branży finansowej i księgowej. W tym roku organizatorzy stawiają na nowoczesne podejście i praktyczne rozwiązania. Na uczestników czeka wiele korzyści: Ekspercka wiedza : Podczas konferencji wystąpią najlepsi specjaliści z dziedziny rachunkowości, prawa podatkowego i technologii dla finansów.

: Podczas konferencji wystąpią najlepsi specjaliści z dziedziny rachunkowości, prawa podatkowego i technologii dla finansów. Warsztaty praktyczne : Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, które pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę na codzienną pracę.

: Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, które pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę na codzienną pracę. Networking : Konferencja to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń.

: Konferencja to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń. Nowinki technologiczne: Poznaj najnowsze narzędzia i oprogramowanie, które ułatwią pracę biur rachunkowych. Co znajdziesz w agendzie? Program konferencji został przygotowany z myślą o aktualnych wyzwaniach i potrzebach branży. W agendzie znajdą się m.in.: Panele dyskusyjne z ekspertami na temat zmian w prawie podatkowym.

Warsztaty z obsługi nowoczesnych systemów księgowych.

Prezentacje case studies, pokazujące, jak wprowadzać innowacje w biurze rachunkowym.

Sesje networkingowe, pozwalające na wymianę doświadczeń i współpracę z innymi specjalistami. Dla kogo jest ta konferencja? Wydarzenie jest skierowane do właścicieli biur rachunkowych, księgowych oraz wszystkich profesjonalistów z branży finansowej, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, poznawać nowinki technologiczne i budować sieć kontaktów biznesowych. Informacje organizacyjne

Praktyczny webinar INFORAKADEMII Sprawdź Data: 5-6 marca 2025 r.

Miejsce: Wrocław,

Rejestracja: www.konferencjakonel.eu Zarezerwuj swoje miejsce już dziś! Dalszy ciąg materiału pod wideo Nie czekaj do ostatniej chwili! Liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie wydarzeniem rośnie z każdym dniem. Wejdź na naszą stronę, aby zapoznać się z pełnym programem i zarejestrować się na konferencję. Dołącz do nas i stań się częścią największego wydarzenia dla branży księgowej!

Podatki. Rachunkowość. ZUS Sprawdź