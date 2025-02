Opóźnienia w e-Doręczeniach a terminy podatkowe. Liczy się data nadania. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 30 stycznia 2025 r., że opóźnienie w akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia nie wpływa na zachowanie terminów prawa podatkowego. Zdaniem MF, to data nadania, a nie data akceptacji korespondencji, jest podstawą do określenia daty wniesienia pisma.

Komunikat Ministerstwa Finansów odnośnie daty wniesienia pisma w systemie e-Doręczenia

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie ustalenia daty wniesienia pisma na adres do doręczeń elektronicznych organu podatkowego i interpretacji art. 12 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w trakcie korzystania z usługi e-Doręczenia, Ministerstwo Finansów wyjaśnia:



Zachowanie terminu na gruncie Ordynacji podatkowej stwierdza się na podstawie daty nadania korespondencji przez nadawcę w systemie usługi e-Doręczenia, a nie na podstawie daty akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia.



Zgodnie z art. 12 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, do organu podatkowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy. Zachowanie terminu na gruncie art. 12 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej stwierdza się na podstawie daty nadania korespondencji przez nadawcę w systemie usługi e-Doręczenia, a nie daty akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia. Akceptacja nadania korespondencji jest jednym ze zdarzeń zachodzących w ramach procesu doręczenia, jednak data tej akceptacji nie stanowi podstawy do określenia terminu, o którym mowa w art. 12 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej.



W związku z tym uzyskanie „Potwierdzenia otrzymania” pisma wysłanego na adres do doręczeń elektronicznych organu podatkowego nawet z kilkudniowym opóźnieniem, w szczególności po upływie terminu, nie będzie wywoływać dla składającego negatywnych konsekwencji, o ile nadawca posiada dowód otrzymania od dostawcy usługi (np. Poczty Polskiej) rejestrowanego doręczenia elektronicznego, wskazujący na datę nadania korespondencji w ustawowym terminie.



Poniżej przedstawiamy przykładowy fragment dokumentu „Potwierdzenie otrzymania” wystawionego przez Pocztę Polską. W tym dokumencie datą nadania, o której mowa w art. 12 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jest 18 stycznia 2025 r. Jeśli termin złożenia pisma do organu podatkowego (np. Naczelnika Urzędu Skarbowego) upływałby 20 stycznia 2025 r., to pismo zostałoby złożone w terminie, mimo tego, że dostawca usługi e-doręczenia (Poczta Polska) dokonał akceptacji nadania korespondencji już po terminie, tj. 23 stycznia 2025 r.

