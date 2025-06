Firmy chcą zatrudniać księgowych, ale… nie mają kogo! Brakuje ekspertów z doświadczeniem

rozwiń >

Jeżeli firmy planują w tym roku zmiany kadrowe, to raczej będą powiększać zespół, niż go redukować – wynika z Barometru nastrojów polskich księgowych 2025 przygotowanego przez fillup k24 we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Zadanie jednak będzie karkołomne. Według prawie 84% badanych znalezienie specjalisty zasadniczo sprawia problem. Dlaczego? Kogo firmy najchętniej widziałyby w swoich szeregach?

Stabilność zamiast cięć – firmy chcą rekrutować

Zacznijmy od tego, że branża księgowa w Polsce cieszy się aktualnie dobrą koniunkturą – ten rok pod kątem HR-owym uznawany jest za stabilny, a ewentualne zmiany w wynagrodzeniach i zatrudnieniu będą raczej na plus.

"W przypadku 43% księgowych zarobki się zwiększą, dla 40% pozostaną bez zmian. Perspektywa obniżenia wynagrodzenia jest marginalna (niecałe 4% wskazań). Jeśli nastąpią jakieś ruchy kadrowe (choć według 56% badanych sytuacja nie ulegnie zmianie), to prędzej dojdzie do powiększania zespołów: 14% badanych spodziewa się zatrudnienia nowych pracowników, a tylko 8% redukcji etatów" – mówi Wojciech Jagodziński, ekspert ds. badań w e-file.

Rekrutacja pełna przeszkód

Firmy, które zdecydują się na powiększenie zespołu mają jednak twardy orzech do zgryzienia. "Z danych od OLX Praca wiemy, że potrzebni są głównie eksperci. W 2024 r. aż 75% pracodawców poszukiwało księgowych ze wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. Wiele wskazuje na to, że w tym roku oczekiwania pracodawców się nie zmniejszyły, a liczba dostępnych na rynku ekspertów wcale nie urosła… Aż 40% księgowych sygnalizuje znaczące trudności w znalezieniu specjalisty, zaś wśród księgowych pełniących funkcje zarządcze odsetek wzrasta do prawie 55%" – komentuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.

Ekspertów jak na lekarstwo

Opinie księgowych pokazują również, że w Polsce dostęp do specjalistów jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu i konkretnej specjalizacji – dla 43,5% znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika to prawdziwa ruletka.

Ważne W sumie więc mniejsze lub większe problemy ze znalezieniem eksperta deklaruje prawie 84% księgowych.

"Największe problemy z dostępnością doświadczonych księgowych na rynku deklarowali przedstawiciele wyspecjalizowanych usług wsparcia księgowości i doradczych, a relatywnie najmniejsze – działy księgowe w firmach. W zakresie oceny tego aspektu rynku biura księgowe uplasowały się pomiędzy dwiema powyższymi grupami" – dodaje Wojciech Jagodziński.

Kogo szukają pracodawcy w 2025 roku? Twarde i miękkie kompetencje – co dziś liczy się najbardziej?

Wśród pożądanych umiejętności księgowi wymieniali zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie. Analiza odpowiedzi otwartych ujawniła aż 11 liczących się cech! W top 5 znalazły się:

Znajomość przepisów: gruntowna znajomość prawa podatkowego (VAT, CIT, PIT), ustawy o rachunkowości oraz umiejętność ich interpretacji i stosowania w praktyce.

Doświadczenie: badani wysoko cenią doświadczenie, szczególnie w przypadku pełnej księgowości, obsługi programów księgowych i rozliczania różnych form opodatkowania.

Samodzielność: poszukiwany pracownik musi nie tylko być dobrze zorganizowany, ale też podejmować niektóre decyzje bez ciągłego nadzoru. Ważne są otwartość umysłu i zdolność pracy poza schematami. Z wymaganiem samodzielności łączy się oczekiwanie odpowiedzialności za powierzone zadania.

Kompetencje stricte techniczne: znajomość obsługi komputera, specjalistycznego oprogramowania księgowego, a także podstawowa wiedza z zakresu IT.

Skrupulatność: z odpowiedzi wynika, że od księgowych oczekuje się dokładności, precyzyjności, wnikliwości. Te cechy mają zapewnić rzetelność rozliczeń i zmniejszać ryzyko popełniania błędów przy wykonywaniu codziennych obowiązków.

Jeden specjalista zamiast kilku juniorów

"Ostatnie 3 lata, biorąc pod uwagę dane z portalu OLX Praca, wskazują na pewne spowolnienie w poszukiwaniach pracowników na stanowiska księgowe. Powód? Prawdopodobnie zamiast kilku początkujących ekspertów poszukuje się jednego specjalistę, który nie dość, że będzie skutecznie poruszał się po zagadnieniach prawno-finansowych, to jeszcze wykaże się szeregiem mocnych kompetencji miękkich: odpowiedzialnością, kreatywnością, zaangażowaniem i sprawnością w relacjach interpersonalnych" – mówi Artur Kaczmarek.

Dlaczego brakuje specjalistów?

Deficyt doświadczonych księgowych potwierdza codzienność Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. "W każdym tygodniu zgłaszają się do nas firmy z prośbą o polecenie specjalisty z zakresu rachunkowości, podatków czy kadr. Dlaczego na rynku wciąż brakuje specjalistów? Takie osoby niechętnie zmieniają pracę, ponieważ zazwyczaj jest ona dla nich źródłem satysfakcji i dobrych zarobków. Specjalistą nie zostaje się w ciągu kilku miesięcy – to kapitał, który buduje się latami. Potrzebna jest mieszanka otwartego umysłu, chęci do rozwoju oraz kilkuletniej praktyki. Łatwiej jest zatrudnić osobę na początku drogi zawodowej, ale jest to inwestycja, która może się pracodawcy nie zwrócić" – zauważa w Barometrze dr hab. Stanisław Hońko, doradca podatkowy i członek Komitetu Standardów Rachunkowości.

W skrócie, tegoroczny Barometr ma dla księgowych dwie wiadomości. Dobrą – kto wszedł już do branży, ten raczej oddycha z ulgą. Gorszą – próg wejścia okazuje się coraz wyższy. Początkujący księgowi muszą wykazać się sporą determinacją.