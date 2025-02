Emerycie, skarbowy już na Ciebie czeka! Koniecznie sprawdź swój PIT przed tą datą

Do końca lutego emeryci i renciści otrzymają formularze PIT od ZUS i KRUS. W zależności od tego, jaki dokument dostaniesz – PIT-40A czy PIT-11A – może się okazać, że musisz złożyć zeznanie podatkowe. Sprawdź, co zrobić, by uniknąć problemów i czy 30 kwietnia to dla Ciebie ważny termin!

Do końca lutego emeryci i renciści otrzymają od ZUS lub KRUS roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-40A albo informację o dochodach PIT-11A. To ważne, bo od rodzaju dokumentu zależy, czy trzeba będzie złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli masz tylko PIT-40A i nie korzystasz z ulg, skarbówka rozliczy Cię automatycznie. Ale jeśli otrzymasz PIT-11A lub chcesz np. rozliczyć się z małżonkiem, musisz samodzielnie złożyć PIT-37. Sprawdź, co zrobić, by nie przegapić ważnych terminów i czy 30 kwietnia to również Twój deadline!

Co emeryt musi zrobić po otrzymaniu PIT-40A lub PIT-11A?

W przypadku gdy za 2024 rok:

otrzymasz tylko jeden PIT i będzie nim PIT-40A oraz

oraz nie korzystasz z ulg podatkowych i

nie uzyskałeś innych dochodów, które mają wpływ na kwotę podatku jaką obliczył organ rentowy w PIT-40A,

to nie musisz składać zeznania podatkowego.

Jeśli oprócz PIT-40A otrzymasz inne formularze, masz obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Musisz to zrobić także wtedy, gdy zamierzasz skorzystać z ulg i odliczeń, np. ulgi rehabilitacyjnej.

Jeśli od organu rentowego otrzymasz informację PIT-11A z dochodami do opodatkowania, musisz złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Jeśli oprócz tej informacji otrzymasz inne PIT-y od płatników (np. PIT-11 od zleceniodawcy), to dochody z tych PIT-ów również uwzględniasz w swoim zeznaniu. Jeśli dochody wykazane na informacjach od płatników stanowią Twoje jedyne dochody, to właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37.

Jak złożyć zeznanie podatkowe PIT-37? Trzeba pamiętać o dacie

Najprostszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego PIT-37 jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W usłudze Twój e-PIT znajdziesz automatycznie wygenerowane zeznanie uzupełnione danymi z informacji od płatników, w tym informacjami z PIT-11A. Zeznanie podatkowe możesz także złożyć elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje. Możesz również złożyć PIT tradycyjnie – wypełnić formularz w formie papierowej i zanieść lub wysłać do urzędu skarbowego.

Jeśli do 30 kwietnia nie złożysz zeznania w usłudze Twój e-PIT, nie odrzucisz go, albo nie złożysz zeznania w inny sposób (np. papierowo), zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie zaakceptowane automatycznie z upływem 30 kwietnia. Co jeszcze warto wiedzieć?

Co trzeba zrobić, jeśli emeryt chce przekazać 1,5 proc. podatku na OPP?

Jeśli chcesz przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP masz taką możliwość. Jeśli otrzymałeś PIT-40A i nie musisz składać zeznania podatkowego, a jednocześnie chcesz przekazać 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A za 2024 r. na rzecz OPP, masz dwie możliwości:

jeżeli chcesz by 1,5 proc. podatku trafiło na konto tej samej OPP, która była wskazana w rozliczeniu PIT w ubiegłym roku i nadal znajduje się ona w Wykazie OPP - to nie musisz nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za Ciebie.

jeżeli chcesz przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz innej OPP niż w ubiegłym roku - złóż zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 albo oświadczenie PIT-OP . Najprościej zrobisz to w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Jeśli chcesz przekazać 1,5 proc. podatku OPP podaj jej numer KRS w składanym zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu PIT-OP. Wraz z tym numerem wpisz kwotę do przekazania, która nie może przekroczyć 1,5 proc. podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania.

W zeznaniu lub oświadczeniu składanym w usłudze Twój e-PIT kwota, która stanowi 1,5 proc. podatku będzie uzupełniona automatycznie. W zeznaniu przygotowanym w usłudze Twój e-PIT automatycznie będzie również wstawiony nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierałeś (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5 proc. podatku) i cel szczegółowy - możesz zmienić te dane.

Jak wygląda zwrot nadpłaty oraz rozliczenie niedopłaty podatku?

Jeśli swoje zeznanie złożyłeś elektronicznie i wynika z niego nadpłata podatku, to jej zwrot otrzymasz w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań złożonych papierowo termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy. Jeśli z zeznania wynika niedopłata, musisz ją zapłacić w terminie do 30 kwietnia. Jeśli niedopłata wynika z PIT-40A organ rentowy pobierze ją z emerytury lub renty wypłacanej za marzec lub kwiecień br.

Pamiętaj, jeśli oprócz emerytury/renty w 2024 r. uzyskałeś inne dochody, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, chcesz skorzystać z ulg, odliczeń, lub opodatkować swoje dochody z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dzieci albo wdowa/wdowiec, to powinieneś do 30 kwietnia złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 lub PIT-36 (w zależności od źródeł dochodu). Więcej informacji o rozliczeniach dla emerytów i rencistów znajdziesz w Poradniku dla Emerytów i Rencistów na stronie: www.podatki.gov.pl/pit/poradniki-pit/#emeryci.

Reasumując, do końca lutego emeryci i renciści otrzymają od ZUS lub KRUS formularze PIT-40A lub PIT-11A. Od rodzaju otrzymanego dokumentu zależy, czy będą musieli złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli otrzymasz tylko PIT-40A i nie korzystasz z ulg, skarbówka rozliczy Cię automatycznie. W przeciwnym przypadku, np. gdy chcesz rozliczyć się z małżonkiem lub skorzystać z ulg, musisz złożyć PIT-37. Termin na złożenie zeznania to 30 kwietnia. Emeryci mogą również przekazać 1,5% podatku na OPP, a jeśli złożą zeznanie elektronicznie, otrzymają zwrot nadpłaty w ciągu 45 dni.