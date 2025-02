Zaniechanie poboru podatku od subwencji i wsparcia finansowego z tarcz PFR do końca 2026 roku

Ministerstwo Finansów chce wydłużyć do końca 2026 r. okres zaniechania poboru podatku od subwencji finansowych oraz finansowania preferencyjnego udzielonych przez PFR w ramach tarcz – wynika z projektu rozporządzenia, opublikowanego 14 lutego 2025 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia: Pobór podatku od subwencji i wsparcia od PFR zostanie zaniechany do końca 2026 r.

W piątek 14 lutego 2025 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Rozporządzenie ma na celu wydłużenie zawieszenia poboru podatku od wsparcia ze strony PFR, które zostało wprowadzone rozporządzeniem z roku 2021.



„Zaniechaniem poboru podatku objęte zostały umorzone (mocą decyzji) zobowiązania z tytułu subwencji finansowej oraz finansowania preferencyjnego otrzymanych w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju 1.02 i 2.03 (zwanych dalej: +Tarczami Finansowymi PFR+, +Tarczą 1.0+, +Tarczą 2.0+), tj. dotyczące dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Wyjaśniono w nim, że zaniechanie poboru było potem dwa razy przedłużane, aż do końca 2024 r.



‘W uzasadnieniu czytamy, że zarząd PFR w styczniu br. wystąpił z wnioskiem o wydłużenie zaniechania poboru podatku. PFE ocenił, że nie ustały przesłanki do utrzymania tego zaniechania. Zarząd funduszu poinformował, że w latach 2021-2024 dokonał „rozliczenia subwencji finansowych 353 458 beneficjentom, dla których łączna wartość umorzonej pomocy publicznej wynosi ponad 43 mld złotych”. Przedstawił także szacunki wielkości pomocy, jaką umorzy w latach 2025 i 2026.



„Proponowany obecnie projekt rozporządzenia przewiduje zaniechanie poboru podatku, które miałoby objąć dochody (przychody) uzyskane od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2026 r., w którym to okresie Wnioskodawcy przewidują dokonanie dalszych rozliczeń udzielonego wsparcia finansowego (dotyczącego co najmniej 291 beneficjentów, przy szacowanej wartości umorzonych środków na ponad 69 mln zł)” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.



Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)ms/ malk/

REKLAMA

Autopromocja

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.