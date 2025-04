2 miliony firm czeka na podpis prezydenta. Stawką jest niższa składka zdrowotna

To może być przełom dla mikroprzedsiębiorców: Rada Przedsiębiorców apeluje do Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy, która ulży milionom firm dotkniętym Polskim Ładem. "To test, czy naprawdę zależy nam na polskich firmach" – mówią organizatorzy pikiety zaplanowanej na 6 maja.

Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej sprawiły, że dla wielu mikroprzedsiębiorców każdy miesiąc to walka o przetrwanie. Największym ciosem okazała się drastyczna podwyżka składki zdrowotnej wprowadzona w ramach Polskiego Ładu. Od tamtej pory z rynku zniknęło setki tysięcy firm, a środowiska przedsiębiorców biją na alarm. Teraz, kiedy w Sejmie przegłosowano ustawę obniżającą składki dla małych działalności, los 2 milionów firm leży w rękach prezydenta. Organizacja Pracodawców Rada Przedsiębiorców apeluje do Andrzeja Dudy o jej podpisanie, wskazując, że choć to krok niewielki, może być istotny dla zahamowania gospodarczego kryzysu w sektorze MŚP.

REKLAMA

Autopromocja

Mikrofirmy na skraju – konsekwencje Polskiego Ładu

Z apelem o podpisanie ustawy o składce zdrowotnej płaconej przez osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą wystąpiła do prezydenta Andrzeja Dudy Organizacja Pracodawców Rada Przedsiębiorców. W specjalnym liście skierowanym do głowy państwa prezes Rady Przedsiębiorców – Adam Abramowicz podkreślił, że choć ustawa ta nie usuwa wszystkich szkód spowodowanych przez Polski Ład, to jednak w realny sposób poprawi sytuację około 2 milionów mikro i małych firm.

„To właśnie sektor MŚP najdotkliwiej ucierpiał na drastycznym podniesieniu wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2022 roku. W latach 2022–2023 zamknęło lub zawiesiło działalność blisko 600 tysięcy firm. Było to w ogromnej mierze konsekwencją dotkliwych i niesprawiedliwych dla przedsiębiorców zmian dotyczących składki zdrowotnej” – przypomina w liście Adam Abramowicz, były rzecznik MŚP, obecnie prezes Organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców. Przed Polskim Ładem przedsiębiorcy płacili rocznie 9 mld zł składki zdrowotnej, po jego wprowadzeniu płacą aż 19 mld zł.

„Pan Prezydent wielokrotnie podkreślał, jak ważny jest sektor MŚP i jak pilnie trzeba poprawiać warunki funkcjonowania polskich firm rodzinnych. Podpisanie przez Pana Prezydenta ustawy nowelizującej zasady naliczania składki zdrowotnej będzie potwierdzeniem tych słów. Przyczyni się także do rozwoju sektora MŚP i wzrostu jego konkurencyjności w tak trudnej obecnie sytuacji gospodarczej” – dodaje w liście Abramowicz.

Spór o budżet i zdrowie – kontrowersje wokół ustawy o składce zdrowotnej

Kilkanaście dni temu z prezydentem Andrzejem Dudą spotkali się przedstawiciele środowisk lewicowych, którzy apelowali o zawetowanie tej ustawy, argumentując, iż obniżenie składki zdrowotnej dla mikro i małych firm pociągnie za sobą uszczerbek w budżecie NFZ, a tym samym negatywnie odbije się na jakości publicznej służby zdrowia. – To nieprawdziwy argument. Minister finansów wielokrotnie podkreślał, że ubytek ten uzupełniony zostanie z budżetu państwa – podkreśla prezes Rady Przedsiębiorców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Tak samo fałszywym argumentem jest ten, że uchwalone przez Sejm zmiany doprowadzą do wzrostu liczby osób pracujących na B2B. Ustawa ta nie poprawia warunków prowadzenia B2B w porównaniu do stanu prawnego sprzed Polskiego Ładu, a jedynie ułatwia prowadzenie działalności małym firmom o dochodach mniejszych niż 1,5 średniej krajowej – zauważa z kolei Robert Bodendorf, wiceprezes Organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców.

Autorzy listu do prezydenta przypominają, że obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców było zarówno obietnicą przedwyborczą partii tworzących dzisiejszą koalicję rządową, jak i deklaracją ze strony Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który zmiany wprowadzone przez Polski Ład uznał za błąd. – Prezes Jarosław Kaczyński publicznie zapowiedział, że po powrocie PiS do władzy przywrócone zostaną przepisy obowiązujące przed Polskim Ładem. Nie były to obietnice gołosłowne, ponieważ rok temu klub parlamentarny PiS złożył projekt przewidujący obniżenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla przedsiębiorców i możliwość odliczenia jej od podatku. Co prawda projekt ten został odrzucony, ale jego wysunięcie było równoznaczne z uznaniem obowiązujących obecnie przepisów za szkodliwe dla gospodarki i zagrażające nie tylko konkurencyjności, ale wręcz istnieniu wielu małych firm – zaznacza Adam Abramowicz.

Z sondażu IBRIS dla dziennika „Rzeczpospolita” przeprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku wynika, że aż 73 proc. Polaków opowiada się za obniżeniem składki zdrowotnej dla mikroprzedsiębiorców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To kolejny dowód na to, jak duża część opinii publicznej zdaje sobie sprawę, że obecny system jest niesprawiedliwy i szkodliwy dla polskich przedsiębiorców.

– Przewidziane przez ustawę obniżenie składki zdrowotnej jest co prawda zdecydowanie skromniejsze niż zapowiadane w kampanii przez ówczesne partie opozycyjne, niemniej przepisy obniżają składkę i upraszczają sposób jej wyliczenia dla 2 milionów przedsiębiorców o dochodach mniejszych niż 1,5 średniej krajowej, czyli dla właścicieli mikro i małych firm. Dlatego przekonujemy Pana Prezydenta, że warto tę ustawę podpisać – podkreśla Robert Bodendorf.

Ostatni apel – przedsiębiorcy wychodzą na ulicę

Na wtorek 6 maja na godz. 13.00 przedstawiciele Organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców zapowiadają zorganizowanie pikiety przed Pałacem Prezydenckim. – Przedsiębiorcy, jeżeli chcecie płacić w przyszłym roku mniej i rozliczać się prostym sposobem z NFZ-em, przyjdźcie tego dnia przed Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu, aby wspólnie z nami przekonać prezydenta Andrzeja Dudę do podpisania tej ustawy – apeluje Adam Abramowicz.

Źródło: Organizacja Pracodawców Rada Przedsiębiorców