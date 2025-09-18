Zmiany w VAT: rozliczanie importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej

W dniu 17 września 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, będący częścią pakietu deregulacyjnego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów nowelizacja ta jest konieczna, bowiem po wprowadzeniu od czerwca br. nowego systemu celnego AIS/IMPORT PLUS, niektóre firmy posiadające pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i stosujące to uproszczenie zostałyby de facto pozbawione możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Dzięki nowym przepisom ci przedsiębiorcy będą mogli nadal rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Nowy system celny AIS/IMPORT PLUS od 19 czerwca 2025 r.

Omawiany projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie zmian w art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej „ustawa o VAT”, w związku z wdrożonym w dniu 19 czerwca 2025 r. nowym systemem celnym AIS/IMPORT PLUS.



Wdrożenie tego systemu wynika z konieczności dostosowania do unijnych przepisów celnych, a w szczególności do:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) - UKC;

- Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2021/234 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 2015/2446 w odniesieniu do wspólnych wymogów dotyczących danych oraz rozporządzenie delegowane (UE) nr 2016/341 w odniesieniu do kodów stosowanych w określonych formularzach (Dz. Urz. UE L 63 z 23.2.2021, str. 1) - UKC-RD;

- Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) - UKC-RW.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w związku z wdrożeniem tego systemu, zmianie uległ m.in. zakres danych wymaganych dla zgłoszeń uproszczonych. Zgłoszenie uproszczone nie będzie zawierało danych w zakresie należności celnych i podatkowych. Należności będą wyliczone dopiero w zgłoszeniu uzupełniającym.



Zatem w przypadku stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166 UKC, podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania podatku dopiero w zgłoszeniu uzupełniającym w rozumieniu przepisów celnych. Termin na składanie zgłoszeń uzupełniających jest określony w pozwoleniu na stosowanie zgłoszeń uproszczonych. Terminy, w których powinno zostać przedłożone zgłoszenie uzupełniające, określa art. 146 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 . Co do zasady zgłoszenie uzupełniające przedkłada się organowi w terminie 10 dni od daty zwolnienia towarów lub 10 dni od daty zakończenia okresu, którego dotyczy zgłoszenie uzupełniające (tj. do 10 dnia następnego miesiąca).



W uzasadnionych okolicznościach organy celne mogą zezwolić na dłuższy termin na złożenie zgłoszenia uzupełniającego. Termin ten nie może przekraczać 120 dni od daty zwolnienia towarów. Jednakże w wyjątkowych, należycie uzasadnionych okolicznościach związanych z wartością celną towarów, termin ten może zostać przedłużony do maksymalnie dwóch lat od daty zwolnienia towarów.

Aktualna treść art. 33a ustawy o VAT

Na podstawie aktualnego brzmienia art. 33a ustawy o VAT podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W przypadku nierozliczenia w całości lub w części podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, przepisy umożliwiają podatnikowi dokonanie korekty deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.



Jeżeli podatnik nie rozliczył tego podatku w terminie ww. 4 miesięcy, traci prawo do jego rozliczenia w deklaracji podatkowej i jest zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia, też, że w przypadku zgłoszeń uproszczonych obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. Jeżeli podatnik stosujący zgłoszenia uproszczone uzyskał zgodę organu celnego na składanie zgłoszeń uzupełniających w terminie dłuższym niż 120 dni z uwagi na wyjątkowe, uzasadnione okoliczności to zgodnie z obecnymi przepisami podatek obliczony i wykazany w zgłoszeniu uzupełniającym nie będzie mógł być rozliczony w deklaracji podatkowej. Podatek należny z tytułu importu towarów musi być rozliczony w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym przyjęte zostało zgłoszenie uproszczone. Podatek jest jednak obliczany i wykazywany dopiero w zgłoszeniu uzupełniającym składanym po 120 dniach, czyli po terminie do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym miał być rozliczony podatek, jak również po upływie terminu do złożenia korekty deklaracji podatkowej. Oznacza to, że w takim przypadku podatnik nie może skorzystać z ułatwienia, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT.

Przykład Przykład: Podatnik dokonuje importu towarów, których wartość ostateczna jest możliwa do ustalenia dopiero po kilku miesiącach po ich dostawie do Polski. W momencie importu towarów znana jest jedynie cena pierwotna ustalana wg znanych na dany moment parametrów zmiennych ceny. Podatnik posiada pozwolenie na stosowanie zgłoszeń uproszczonych z wydłużonym terminem składania zgłoszeń uzupełniających (np. 7 miesięcy).



Przed 19 czerwca 2025 r.

Import towarów dokonany w maju br. Zgłoszenie uproszczone jest składane przez podatnika w maju, w zgłoszeniu tym wykazane są wyliczone należności celne i podatkowe. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą przyjęcia zgłoszenia uproszczonego (tj. w maju). Podatnik może skorzystać z art. 33a ustawy o VAT w maju i rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od importu towarów (tj. składanej za miesiąc maj).



Od 19 czerwca 2025 r.

Import towarów dokonany w lipcu br. Podatnik składa zgłoszenie uproszczone w lipcu br. (bez wyliczonych należności celnych i podatkowych). Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą przyjęcia zgłoszenia uproszczonego (tj. w lipcu). Natomiast zgłoszenie uzupełniające z wyliczonymi należnościami celnymi i podatkowymi składane jest po ustaleniu ostatecznej ceny tych towarów dopiero w lutym następnego roku. W takim przypadku w związku z wdrożeniem unijnych przepisów celnych podatnik może rozliczać podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej zgodnie z obecnym brzmieniem art. 33a ustawy o VAT, ponieważ zgłoszenie uzupełniające z wykazanym podatkiem VAT będzie składane już po ostatecznym terminie na złożenie korekty deklaracji.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów: podatnik korzystający dotychczas z art. 33a ustawy o VAT (tj. rozliczający podatek w deklaracji podatkowej bez konieczności fizycznej zapłaty podatku z tytułu importu towarów) będzie musiał dostosować się do nowej sytuacji prawnej. Oznacza to, że będzie zobowiązany nie tylko do zapłaty podatku z tytułu importu towarów po złożeniu zgłoszenia uzupełniającego, ale przede wszystkim będzie musiał złożyć zabezpieczenie podatku należnego z tytułu importu towarów już w momencie złożenia zgłoszenia uproszczonego i posiadać to zabezpieczenie przez kilka miesięcy. Konieczność posiadania zabezpieczenia przez kilka miesięcy może okazać się dla podmiotów dokonujących importu towarów o dużej wartości istotną barierą dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Co zmieni nowelizacja?

Omawiana nowelizacja ma nadać nową (następującą) treść art. 33a ust. 6a ustawy o VAT:



„6a. W przypadku gdy podatnik nie rozliczył w całości lub w części podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach określonych w ust. 1, może dokonać korekty deklaracji podatkowej:

1) w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów;

2) w terminie późniejszym niż określony w pkt 1, jednak nie później niż w terminie miesiąca po upływie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego – w przypadku gdy podatnik stosuje uproszczenie, o którym mowa w art. 166 unijnego kodeksu celnego, i posiada status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego.”.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, nowa treść ww. przepisu ma pozwolić podatnikowi posiadającemu pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa wart. 166 UKC, bez względu na termin, w którym podatnik ten ma przedkładać zgłoszenie uzupełniające, rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT.

Wyżej cytowany art. 33a ust. 6a pkt 1 ustawy o VAT odpowiada dokładnie obecnie obowiązującemu przepisowi art. 33a ust. 6a ustawy o VAT.



Natomiast na podstawie nowego ww. art. 33a ust. 6a pkt 2 ustawy o VAT podatnik stosujący uproszczenie, o którym mowa w art. 166 UKC i posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 UKC, będzie mógł dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie późniejszym niż 4 miesiące następujące po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, jednak nie później niż w terminie miesiąca po upływie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

Nowe przepisy ograniczą wydłużenie terminu do dokonania korekty deklaracji do podatników posiadających pozwolenie na stosowanie zgłoszeń uproszczonych, którzy mają jednocześnie status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów celnych.

Przepis przejściowy

W związku z tym, że zmiany w zakresie danych wymaganych dla zgłoszeń uproszczonych, w wyniku których należności celne i podatkowe z tytułu importu towarów są wykazywane dopiero na etapie zgłoszenia uzupełniającego, obowiązują od dnia 19 czerwca 2025 r. nowelizacja przewiduje, aby nowe przepisy miały zastosowanie do importu towarów, dla których zgłoszenie uproszczone zostało złożone po dniu 18 czerwca 2025 r. Wprawdzie obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje w momencie przyjęcia zgłoszenia uproszczonego, jednak podatek VAT będzie możliwy do rozliczenia w deklaracji podatkowej dopiero po złożeniu zgłoszenia uzupełniającego. Dopiero bowiem na etapie zgłoszenia uzupełniającego będą wyliczane należności celne i podatkowe.



Przepis przejściowy ma na celu umożliwienie rozliczenia podatku VAT według nowych zasad w odniesieniu do importu towarów, dla których zgłoszenie uproszczone zostało złożone po 18 czerwca 2025 r.

Termin wejścia w życie nowelizacji

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Najprawdopodobniej stanie się to jeszcze w 2025 roku.