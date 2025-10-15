REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Rząd chce dać preferencje podatkowe funduszom inwestycyjnym spoza UE od 2026 roku

Rząd chce dać preferencje podatkowe funduszom inwestycyjnym spoza UE od 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2025, 11:06
podatki, Ministerstwo Finansów
Rząd chce dać preferencje podatkowe funduszom inwestycyjnym spoza UE od 2026 roku

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT), przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki. Projekt dostosowuje przepisy CIT do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Chodzi m.in. o rozszerzenie preferencji podatkowych na fundusze z państw spoza UE, przy zachowaniu zabezpieczeń przed nadużywaniem prawa do zwolnienia podatkowego.

Polskie i unijne fundusze inwestycyjne a CIT

Polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne są zasadniczo zwolnione z CIT, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi np. inwestycji w nieruchomości. Preferencje podatkowe zostały przyznane także funduszom unijnym. Jeżeli inwestują one w udziały/akcje polskich spółek i otrzymują z tego tytułu np. dywidendy, płatności te mogą być zwolnione z polskiego podatku u źródła (WHT). Warunkiem jest spełnianie porównywalnych wymagań regulacyjnych do polskich funduszy, w szczególności działanie na podstawie zezwolenia i podleganie odpowiedniemu nadzorowi.

REKLAMA

REKLAMA

TSUE: zwolnienie z WHT także dla funduszy spoza UE

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE, zwolnienie z WHT powinno przysługiwać także porównywalnym funduszom z państw spoza UE, ponieważ wspólnotowa zasada swobody przepływu kapitału, wyrażona w unijnych traktatach, dotyczy również relacji z państwami trzecimi. Ponadto TS uznał, że zwolnienie z WHT powinno przysługiwać również funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez zarząd, nawet jeżeli polskie fundusze inwestycyjne są zarządzane przez zewnętrzne podmioty – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (nie dotyczy to alternatywnych spółek inwestycyjnych).

W świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) obecne przepisy ustawy CIT regulujące warunki zwolnienia dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych (instytucji wspólnego inwestowania) zostały uznane za niezgodne z prawem wspólnotowym w zakresie, w jakim wykluczają ze zwolnienia:
1) fundusze inwestycyjne zarządzane wewnętrznie (wyrok w sprawie C-18/23, F S.A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej) – obecnie zwolnieniami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i art. 17 ust. 1 pkt 58, objęte są wyłącznie fundusze zarządzane przez podmioty zewnętrzne (podobnie do polskich funduszy inwestycyjnych, które są tworzone, zarządzane i reprezentowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych);
2) fundusze inwestycyjne z siedzibą w państwach innych niż państwa członkowskie UE lub EOG (wyrok w sprawie C-190/12, Emerging Markets (…) przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Jak wskazał Minister Finansów i Gospodarki - mając na względzie całokształt orzecznictwa TSUE w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, które jest ukierunkowane na przeciwdziałanie ograniczeniom wspólnotowej zasady swobody przepływu kapitału, celowe jest, aby rozszerzenie zwolnienia na fundusze z państw trzecich objęło nie tylko zagraniczne fundusze inwestycyjne, ale również zagraniczne fundusze emerytalne.

Co się zmieni w polskiej ustawie o CIT

Nowe przepisy ustawy o CIT, które zaprojektował Minister Finansów i Gospodarki, rozszerzają zwolnienie z WHT zgodnie z wyrokami TSUE.

W celu dostosowania przepisów ustawy CIT do ww. orzeczeń TSUE w ustawie o CIT ma nastąpić:

1) zmiana zdania wstępnego w art. 6 ust. 1 pkt 10a i pkt 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy CIT poprzez usunięcie warunku posiadania przez instytucje wspólnego inwestowania i podatników prowadzących programy emerytalne siedziby w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, przy założeniu, że spełnione będą odpowiednie wymogi w zakresie wymiany informacji;

2) przeformułowanie warunku zawartego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy CIT w taki sposób, aby obejmował on również instytucje wspólnego inwestowania zarządzane wewnętrznie, jeżeli instytucje te prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, na zarządzanie takimi instytucjami wspólnego inwestowania albo zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. c. [Warunek ten wpływa na możliwość stosowania zwolnienia zarówno na podstawie ww. art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy CIT, tj. dla zagranicznych funduszy typu otwartego, jak również na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy CIT, tj. dla zagranicznych funduszy typu zamkniętego lub stosujących podobne zasady inwestycyjne].

Ponadto, omawiany projekt nowelizacji przewiduje zmianę mającą na celu większą spójność przepisów (uzupełnienie warunku wskazanego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy CIT poprzez odniesienie się do państwa siedziby lub zarządu danej instytucji wspólnego inwestowania w miejsce wyłącznie państwa siedziby tej instytucji). Zmiana ta pozwoli również na uregulowanie sytuacji specyficznych funduszy inwestycyjnych, które są rezydentami podatkowymi innego państwa niż państwo ich siedziby.

REKLAMA

W związku ze znaczącym rozszerzeniem zakresu zwolnienia, w szczególności na fundusze inwestycyjne z państw trzecich, jak również na fundusze funkcjonujące w różnych reżimach prawnych i posiadające różną formę zarządzania, w celu ograniczenia nadużywania prawa do zwolnienia projekt omawianej nowelizacji przewiduje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) dodatkowe wymogi w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, odnoszące się do zagranicznych funduszy inwestycyjnych, określone w nowo dodawanym art. 6 ust. 3a oraz art. 17 ust. 13 ustawy CIT (Oznacza to, że z państwem siedziby lub zarządu funduszu inwestycyjnego powinna być zawarta - poza umową o unikaniu podwójnego opodatkowania - również umowa dotycząca automatycznej wymiany informacji podatkowych w ramach standardu CRS lub FATCA, umożliwiająca uzyskiwanie przez Szefa KAS informacji o rachunkach prowadzonych przez instytucje wspólnego inwestowania na rzecz polskich rezydentów. W przypadku państw członkowskich UE warunek ten realizowany jest poprzez wdrożenie odpowiednich dyrektyw unijnych dotyczących automatycznej wymiany informacji.);

2) możliwość zakwestionowania prawa do zwolnienia w przypadku nadużyć stwierdzonych na podstawie art. 22c ustawy CIT.

Jak wskazuje Minister Finansów i Gospodarki, omawiana nowelizacja ma także wprowadzić poniższe zabezpieczenia przed nadużywaniem prawa do zwolnienia na potrzeby optymalizacji podatkowych. Zabezpieczenie stanowią:
- wymogi dotyczące zezwolenia odnoszącego się do zarządzania funduszem;
- wymogi, które pozwalają na uzyskiwanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych o polskich rezydentach posiadających rachunki w zagranicznych funduszach;
- możliwość odmowy zwolnienia przez organy w przypadku tzw. struktur sztucznych – rozwiązanie umożliwi ochronę przed oszustwami podatkowymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie ze skutkiem od 1 stycznia 2026 roku.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - od 14 października już w Sejmie.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF 2.0. Co ważniejsze – prawo podatkowe, czy podręczniki Ministerstwa Finansów? Faktura ustrukturyzowana istnieje tylko wirtualnie
15 paź 2025

Opublikowany przez resort finansów, liczący kilkaset stron (!) dokument pod nazwą „Podręcznik KSeF 2.0.” (w 4. częściach), jest w wielu miejscach nie tylko sprzeczny z projektowanymi przepisami, lecz również z uchwaloną już nowelizacją ustawy o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Jaka składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2026 roku? Ministerstwo Finansów nie pracuje nad przedłużeniem obniżonej podstawy wymiaru
15 paź 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało Polską Agencję Prasową, że nie pracuje nad projektem, który zakładałby utrzymanie obniżonej minimalnej podstawy obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2026 r. i kolejnych latach.
KSeF: Pomoc dla przedsiębiorców czy nowy ból głowy? Fakty i mity wokół Krajowego Systemu e-Faktur [Gość Infor.pl]
15 paź 2025

Krajowy System e-Faktur (KSeF) budzi wiele emocji i narosło wokół niego sporo mitów. Czy to nowy podatek? Kogo i kiedy dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych? Czy czeka nas rewolucja w relacjach z biurami rachunkowymi? O tym, na co muszą przygotować się przedsiębiorcy, rozmawiają eksperci z infor.pl, Szymon Glonek i Joanna Dmowska.
Rząd chce dać preferencje podatkowe funduszom inwestycyjnym spoza UE od 2026 roku
15 paź 2025

W dniu 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT), przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki. Projekt dostosowuje przepisy CIT do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Chodzi m.in. o rozszerzenie preferencji podatkowych na fundusze z państw spoza UE, przy zachowaniu zabezpieczeń przed nadużywaniem prawa do zwolnienia podatkowego.

REKLAMA

Programy lojalnościowe w niebezpieczeństwie. Nowa opinia TSUE to potencjalna bomba podatkowa
15 paź 2025

Rzecznik Generalna TSUE Juliane Kokott właśnie uderzyła w sedno problemu, o którym większość firm wolałaby nie słyszeć. Jej opinia w sprawie C-436/24 Lyko Operations może oznaczać rewolucję w sposobie, w jaki sklepy rozliczają punkty i bony lojalnościowe. Skutki? Dla wielu przedsiębiorców - potężny chaos i konieczność natychmiastowej zmiany systemów.
KSeF od A do Z: słownik najważniejszych pojęć
14 paź 2025

Przedsiębiorcy od kilku lat żyją w niepewności związanej z reformą w fakturowaniu, jaką jest Krajowy System e-Faktur. Rewolucja w wystawianiu faktur kojarzy im się z drastycznymi zmianami i obowiązkami, których woleliby uniknąć. Czy jednak wystawianie dokumentów w Krajowym Systemie e-Faktur rzeczywiście jest takie skomplikowane? Materiały szkoleniowe, zarówno komercyjne, jak i te opracowywane przez rząd, często napisane są bardzo skomplikowanym, nieprzystępnym językiem, przez co dla wielu osób bywają trudne do przyswojenia. A przecież ważne, żeby definicje były dla wszystkich jasne i zrozumiałe. Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z reformą.
Thermomix w kosztach? To możliwe, ale nie u każdego. Zasady są proste, ale nie każdy, je zna. Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź
14 paź 2025

Czy Thermomix może przyczynić się do uzyskania przez przedsiębiorcę przychodów? Na to pytanie dotyczące rozliczeń podatkowych nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo jednak, jakimi kryteriami należy się kierować dokonując w tym zakresie niezbędnej oceny.
Geopolityka zaczyna sterować światowym handlem i logistyką
10 paź 2025

OECD ostrzega, że masowy reshoring może kosztować świat 18 proc. spadku w handlu i 5 proc. ubytku w PKB. Coraz więcej managerów zarządzających logistyką deklaruje jednocześnie, że szuka nowych źródeł zaopatrzenia i alternatywnych wobec Chin lokalizacji dla produkcji i inwestycji. Nie ma już żadnych wątpliwości, że globalne łańcuchy dostaw ulegają transformacji, niestety nie widać tego w Polsce, choć mamy pewne przewagi, które stawiają nas w uprzywilejowanej pozycji w Europie.

REKLAMA

KSeF 2026: obowiązek kodowania faktur ustrukturyzowanych. Dlaczego nie uprawnienie?
10 paź 2025

Obowiązek kodowania faktur ustrukturyzowanych oraz ich elektronicznych „zastępników” nie ma obiektywnie większego sensu – twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski. I postuluje nowelizację przepisów, która powinna zamienić ten obowiązek na zwykłe uprawnienie podatnika.
Prof. Modzelewski: Przepisy regulujące KSeF są sprzeczne z prawem UE
10 paź 2025

Jak twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski, przepisy o KSeF są sprzeczne z art. 90 dyrektywy 2006/112/UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która nakazuje określić państwom członkowskim m.in. warunki zmniejszenia podstawy opodatkowania w przypadku anulowania faktur.

REKLAMA