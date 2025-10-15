Jaka składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2026 roku? Ministerstwo Finansów nie pracuje nad przedłużeniem obniżonej podstawy wymiaru

Jaka składka zdrowotna dla przedsiębiorców?

Ustawę, która obniżała składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r., zawetował pod koniec swojej kadencji prezydent Andrzej Duda. Ustawa ta zakładała także, że w kolejnych latach będzie obowiązywała obniżona minimalna podstawa obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, wprowadzona w 2025 r.



PAP zapytała Ministerstwo Finansów, czy w związku z prezydenckim wetem planuje przekazanie do Sejmu nowego projektu zakładającego obniżenie minimalnej podstawy obliczania wymiaru składki zdrowotnej, aby obowiązywała ona w kolejnych latach.

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac legislacyjnych dot. składki zdrowotnej

Resort finansów odpowiedział, że zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie Sejmu zawetowana ustawa została skierowana w maju do rozpatrzenia przez sejmowe Komisje Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia.



– Prace nad ustawą nie zostały zatem dotychczas zakończone. Mając to na uwadze, MF nie pracuje obecnie nad projektem wprowadzającym w 2026 r. uproszczone zasady rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, a także obniżenia wysokości składki zdrowotnej, szczególnie dla przedsiębiorców o niskich i średnich dochodach – zaznaczyło MF w odpowiedzi dla PAP.

Konstytucjonalista: Sejm ma obowiązek rozpatrzyć wniosek prezydenta o ponowne uchwalenie ustawy

Konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, prof. UW, powiedział PAP, że Sejm ma obowiązek rozpatrzyć wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o ponowne uchwalenie ustawy (weto – PAP), co wynika z zasady współdziałania władz. – Skoro taki wniosek został wniesiony przez prezydenta, to powinien być przedmiotem rozpatrzenia, stosownie do postanowień regulaminu. Ta procedura rozpatrzenia się zaczęła. Natomiast nie ma terminu na rozpatrzenie tego wniosku – powiedział konstytucjonalista.



Piotrowski zaznaczył, że oznacza to, że jeśli nie ma większości potrzebnej do ponownego uchwalenia ustawy, to wniosek prezydenta o ponowne uchwalenie ustawy może znajdować się w dyspozycji sejmowych komisji aż do końca kadencji. – Wtedy postępowanie ustawodawcze ulegnie zamknięciu – dodał.



W planach Komisji Finansów Publicznych i Komisji Zdrowia nie ma obecnie prac nad wnioskiem prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, która obniżała minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcom w kolejnych latach.



Zgodnie z Regulaminem Sejmu ustawę, której podpisania prezydent odmówił i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia, marszałek Sejmu kieruje do komisji, które rozpatrywały projekt ustawy przed uchwaleniem jej przez Sejm. Komisje przedstawiają wniosek o ponowne uchwalenie ustawy w brzmieniu dotychczasowym bądź wniosek przeciwny. Sejm ponownie uchwala ustawę w dotychczasowym brzmieniu większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm ponownie nie uchwali ustawy w brzmieniu dotychczasowym, postępowanie ustawodawcze ulega zamknięciu.

Obniżona postawa wymiaru składki zdrowotnej w 2025 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obniżyła minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Wcześniej minimalna składka była naliczana od minimalnego wynagrodzenia.

