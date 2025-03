Składka zdrowotna 2025: kwoty, podstawy wymiaru. Działalność gospodarcza: zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa

Ważne

ZUS wyjaśnia, że minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Jej wysokość odpowiada 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.



A zatem za styczeń 2025 r. najniższa podstawa wymiaru składki nadal wynosi 4 242 zł (czyli minimalne wynagrodzenie obowiązujące od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.), a minimalna składka to kwota 381,78 zł.



Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 4 666 zł będzie stanowiła podstawę do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składki dopiero od składek należnych za luty 2025 r. i będzie obowiązywała aż do stycznia 2026 r.



Wysokość najniższej podstawy wymiaru składki dla tych przedsiębiorców od lutego 2025 r. wynosi 3 499,50 zł (4 666 zł x 75%), a składka ustalona od tej podstawy – 314,96 zł.