Strona główna » Księgowość » Wiadomości » VAT w Szwajcarii wynosi 8,1 proc. Będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. rocznie. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo

VAT w Szwajcarii wynosi 8,1 proc. Będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. rocznie. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo

29 stycznia 2026, 11:09
[Data aktualizacji 29 stycznia 2026, 11:09]
VAT w Szwajcarii będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. przez 10 lat. Dziś wynosi 8,1 proc. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo
VAT w Szwajcarii będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. przez 10 lat. Dziś wynosi 8,1 proc. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo
Ze względu na pogarszającą się sytuację geopolityczną Szwajcaria zamierza zwiększyć od 2028 r. wydatki na obronę i bezpieczeństwo o 31 mld franków szwajcarskich (40,4 mld dol.), a w ich finansowaniu ma pomóc podniesienie podatku od towarów i usług – poinformował w 28 stycznia 2026 r. rząd w Bernie.

Szwajcaria chce zwiększyć wydatki na obronę o 31 mld franków

Według obecnych planów wydatki na obronność i bezpieczeństwo miały sięgnąć 1 proc. PKB w 2032 r. Zgodnie z nowym planem podatek VAT, który wynosi obecnie w Szwajcarii 8,1 proc., od 2028 r. będzie podnoszony o 0,8 pkt proc. przez 10 lat.

„Świat stał się bardziej nieprzewidywany i niepewny, a międzynarodowy porządek oparty na prawie międzynarodowym znajduje się pod presją” – oznajmił rząd (Rada Federalna), podkreślając, że wiele krajów europejskich zareagowało na to zwiększeniem potencjału obronnego.

Według szwajcarskich władz konflikty zbrojne na świecie, w tym wojna Rosji przeciw Ukrainie, a także rywalizacja między USA i Chinami oraz napięcia na Bliskim Wschodzie stwarzają dla Szwajcarii zagrożenia takie jak szpiegostwo, cyberataki, a nawet zamachy.

Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Potrzebne referendum

Rządowy plan musi jeszcze zostać przyjęty przez parlament i zatwierdzony w referendum, które mogłoby odbyć się, według rządu, w przyszłym roku.

Plan ten zakłada, że wśród priorytetów znajdą się m.in. inwestycje w sektor IT, bezpieczeństwo cyfrowe, rozpoznanie elektromagnetyczne, a także policję i ochronę granicy.(PAP)
mw/ akl/ gor/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: PAP
