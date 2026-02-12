Uwaga na oszustów podszywających się pod mazowieckie urzędy

Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu
REKLAMA
REKLAMA
Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.
- Fałszywe telefony z numerów urzędów, tzw. spoofing
- Bądź czujny na oszustwa!
- Co należy zrobić w przypadku podejrzanego telefonu?
- Jak działają oszuści?
Fałszywe telefony z numerów urzędów, tzw. spoofing
„Otrzymaliśmy sygnały o próbach oszustw telefonicznych. Przestępcy stosują tzw. spoofing, czyli podszywają się pod numery telefonów instytucji publicznych, by wyłudzać dane lub pieniądze” – ostrzega samorząd województwa mazowieckiego
REKLAMA
REKLAMA
„W tych przypadkach na ekranie telefonu wyświetlał się numer infolinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego bądź inne numery związane z urzędem, mimo, że dzwoniąca osoba nie była jego pracownikiem. Dzwoniącym był oszust” - czytamy w komunikacie. I dalej: „Ostrzegamy i apelujemy do mieszkańców Mazowsza, aby w podobnych przypadkach natychmiast się rozłączyli i nie prowadzili rozmowy telefonicznej. Każdą próbę oszustwa należy zgłosić na policję.”
Bądź czujny na oszustwa!
„Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nigdy nie kontaktuje się telefonicznie w sprawach dotyczących kont bankowych, kredytów ani transakcji finansowych.
Bank nigdy nie prosi przez telefon o hasła, kody PIN, kody BLIK ani instalowanie dodatkowych aplikacji.
Wyświetlony numer telefonu NIE gwarantuje, że dzwoni prawdziwa instytucja.
Jeśli odbierzesz taki telefon – NATYCHMIAST się rozłącz.”
REKLAMA
Co należy zrobić w przypadku podejrzanego telefonu?
„W razie wątpliwości samodzielnie zadzwoń na oficjalną infolinię swojego banku, wybierając numer ręcznie (nie oddzwaniaj na ostatnie połączenie).
Ostrzeż bliskich, w szczególności osoby starsze, które są najczęściej celem takich oszustw.
Każdą próbę oszustwa zgłoś na policję.”
Jak działają oszuści?
„Dzwoniący podaje się za pracownika banku, urzędnika lub funkcjonariusza służb.
Informuje o rzekomym zagrożeniu: próbie włamania na konto, podejrzanym przelewie lub konieczności „zabezpieczenia środków”. Nakłania do:
- podania danych do logowania,
- przekazania kodu BLIK,
- zainstalowania aplikacji do zdalnego dostępu (np. AnyDesk, TeamViewer).
Nie ufaj oszustom! Nie wykonuj ich poleceń! Ostrzeż innych!”
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA