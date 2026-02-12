Uwaga na oszustów podszywających się pod mazowieckie urzędy

Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.

Fałszywe telefony z numerów urzędów, tzw. spoofing

„Otrzymaliśmy sygnały o próbach oszustw telefonicznych. Przestępcy stosują tzw. spoofing, czyli podszywają się pod numery telefonów instytucji publicznych, by wyłudzać dane lub pieniądze” – ostrzega samorząd województwa mazowieckiego

„W tych przypadkach na ekranie telefonu wyświetlał się numer infolinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego bądź inne numery związane z urzędem, mimo, że dzwoniąca osoba nie była jego pracownikiem. Dzwoniącym był oszust” - czytamy w komunikacie. I dalej: „Ostrzegamy i apelujemy do mieszkańców Mazowsza, aby w podobnych przypadkach natychmiast się rozłączyli i nie prowadzili rozmowy telefonicznej. Każdą próbę oszustwa należy zgłosić na policję.”

Bądź czujny na oszustwa!

„Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nigdy nie kontaktuje się telefonicznie w sprawach dotyczących kont bankowych, kredytów ani transakcji finansowych.

Bank nigdy nie prosi przez telefon o hasła, kody PIN, kody BLIK ani instalowanie dodatkowych aplikacji.

Wyświetlony numer telefonu NIE gwarantuje, że dzwoni prawdziwa instytucja.

Jeśli odbierzesz taki telefon – NATYCHMIAST się rozłącz.”

Co należy zrobić w przypadku podejrzanego telefonu?

„W razie wątpliwości samodzielnie zadzwoń na oficjalną infolinię swojego banku, wybierając numer ręcznie (nie oddzwaniaj na ostatnie połączenie).

Ostrzeż bliskich, w szczególności osoby starsze, które są najczęściej celem takich oszustw.

Każdą próbę oszustwa zgłoś na policję.”

Jak działają oszuści?

„Dzwoniący podaje się za pracownika banku, urzędnika lub funkcjonariusza służb.

Informuje o rzekomym zagrożeniu: próbie włamania na konto, podejrzanym przelewie lub konieczności „zabezpieczenia środków”. Nakłania do:

podania danych do logowania,

przekazania kodu BLIK,

zainstalowania aplikacji do zdalnego dostępu (np. AnyDesk, TeamViewer).

Nie ufaj oszustom! Nie wykonuj ich poleceń! Ostrzeż innych!”