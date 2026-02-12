REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu

Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 lutego 2026, 11:19
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Uwaga na oszustów podszywających się pod mazowieckie urzędy
Uwaga na oszustów podszywających się pod mazowieckie urzędy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.

Fałszywe telefony z numerów urzędów, tzw. spoofing

„Otrzymaliśmy sygnały o próbach oszustw telefonicznych. Przestępcy stosują tzw. spoofing, czyli podszywają się pod numery telefonów instytucji publicznych, by wyłudzać dane lub pieniądze – ostrzega samorząd województwa mazowieckiego

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

„W tych przypadkach na ekranie telefonu wyświetlał się numer infolinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego bądź inne numery związane z urzędem, mimo, że dzwoniąca osoba nie była jego pracownikiem. Dzwoniącym był oszust” - czytamy w komunikacie. I dalej: „Ostrzegamy i apelujemy do mieszkańców Mazowsza, aby w podobnych przypadkach natychmiast się rozłączyli i nie prowadzili rozmowy telefonicznej. Każdą próbę oszustwa należy zgłosić na policję.”

Bądź czujny na oszustwa!

„Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nigdy nie kontaktuje się telefonicznie w sprawach dotyczących kont bankowych, kredytów ani transakcji finansowych.
Bank nigdy nie prosi przez telefon o hasła, kody PIN, kody BLIK ani instalowanie dodatkowych aplikacji.
Wyświetlony numer telefonu NIE gwarantuje, że dzwoni prawdziwa instytucja.

Jeśli odbierzesz taki telefon – NATYCHMIAST się rozłącz.”

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Co należy zrobić w przypadku podejrzanego telefonu?

„W razie wątpliwości samodzielnie zadzwoń na oficjalną infolinię swojego banku, wybierając numer ręcznie (nie oddzwaniaj na ostatnie połączenie).
Ostrzeż bliskich, w szczególności osoby starsze, które są najczęściej celem takich oszustw.
Każdą próbę oszustwa zgłoś na policję.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak działają oszuści?

„Dzwoniący podaje się za pracownika banku, urzędnika lub funkcjonariusza służb.
Informuje o rzekomym zagrożeniu: próbie włamania na konto, podejrzanym przelewie lub konieczności „zabezpieczenia środków”. Nakłania do:

  • podania danych do logowania,
  • przekazania kodu BLIK,
  • zainstalowania aplikacji do zdalnego dostępu (np. AnyDesk, TeamViewer).

Nie ufaj oszustom! Nie wykonuj ich poleceń! Ostrzeż innych!”

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
O 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
12 lut 2026

Nawet o 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. Każdy kolejny dzień zwłoki obniża szanse na odzyskanie pieniędzy. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu
12 lut 2026

Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.
Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?
12 lut 2026

Tłusty czwartek w firmie może mieć konsekwencje podatkowe. Fiskus pozwala zaliczyć zakup pączków dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów, ale jednocześnie stawia wyraźne ograniczenia dotyczące odliczenia VAT. Wyjaśniamy, co wynika z najnowszych interpretacji skarbówki.
Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała
11 lut 2026

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.

REKLAMA

171 000 zł zamiast 120 000 zł - to ma być nowy pierwszy próg podatkowy: dokument jest już w Sejmie
12 lut 2026

W Sejmie leży dokument, który może zmienić zawartość portfeli Polaków. Pierwszy próg podatkowy wzrasta z obecnych 120 tys. zł do 171 tys. zł. To odpowiedź na inflację i wzrost płac. Jeśli posłowie poprą projekt, stawka 32% dotknie nas znacznie później, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Stawką 12% byłoby objęte dodatkowe 51 000 zł, które spadłyby z progu 32% w niższy. Co zrobią posłowie?
Przełom dla deweloperów? Sąd wydał ważny wyrok w sprawie składki na DFG
11 lut 2026

Nowe orzeczenie sądu administracyjnego może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe firm deweloperskich. Chodzi o składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, która do tej pory budziła liczne spory z fiskusem i wpływała na płynność finansową branży.
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
11 lut 2026

Już od 1 kwietnia 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy wywołują duże emocje wśród przedsiębiorców, ale także rolników. Wielu z nich zastanawia się, czy będą musieli przejść na e-faktury i czy zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży produktów rolnych. Ministerstwo Finansów uspokaja – rolnicy ryczałtowi zostali objęci innymi zasadami niż podatnicy VAT czynni.
Obowiązkowy KSeF – co wiadomo po pierwszych dniach funkcjonowania
10 lut 2026

Pierwszy tydzień funkcjonowania Krajowego Systemy eFaktur potwierdził wszystkie pesymistyczne prognozy na temat sensu tej „reformy”, mimo że objęła ona tylko niewiele ponad 4 tys. bardzo dużych podmiotów, czyli mających pieniądze na to przedsięwzięcie. Wiemy, że nie dają one sobie rady z zadaniem, bo jest ono obiektywnie niewykonalne – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Skarbówka zaskakuje. Aż 36 000 zł ulgi dla podatników. Kto skorzysta w rozliczeniu za 2025 rok?
12 lut 2026

W gąszczu przepisów łatwo przeoczyć korzystne zmiany, a tym razem gra toczy się o dużą stawkę. W życie weszła nowa, wciąż mało znana ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od 12 000 zł do nawet 36 000 zł na osobę. Co istotne, rozwiązanie to jest dostępne zarówno dla podatników PIT, jak i CIT w rozliczeniu za 2025 rok. Wyjaśniamy krok po kroku, jakie warunki trzeba spełnić i jak przygotować dokumenty, by nie stracić pieniędzy. Uwaga: pierwszy kluczowy termin upływa już 31 marca.
Twój e-PIT 2026 - jak zalogować się do systemu. Już od 15 lutego można rozliczyć się ze skarbówką
10 lut 2026

Ministerstwo Finansów informuje, że od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT będą czekały na podatników przygotowane rozliczenia PIT za 2025 rok. Do Twój e-PIT najłatwiej się zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US). Do usługi można się też zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się w login.gov.pl albo danymi podatkowymi.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA