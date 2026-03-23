300 miliardów długu na armię. Ukryte koszty obronności mogą uderzyć w finanse państwa

300 miliardów długu na armię. Ukryte koszty obronności mogą uderzyć w finanse państwa

23 marca 2026, 07:07
Ministerstwo Obrony Narodowej
Materiały prasowe

Wydatki na wojsko rosną w rekordowym tempie, ale coraz częściej są finansowane poza budżetem – poprzez dług. Już za kilka lat obsługa zobowiązań może stać się największym kosztem obronności, a zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przekroczy 300 mld zł. Eksperci alarmują: to ryzyko, którego nie można ignorować.

Wydatki na obronność rosną w tempie niespotykanym od dekad, lecz coraz większa ich część finansowana jest poza budżetem państwa, za pomocą emisji długu. W ciągu kilku lat największą składową budżetu obronnego kraju może stać się obsługa zobowiązań. Zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2029 roku ma przekroczyć 300 mld PLN. Narastające zobowiązania tworzą ryzyko, którego nie można dłużej ignorować.

„Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze” – słowa marszałka Gian Giacomo Trivulzia, wypowiedziane pięć stuleci temu, dziś brzmią jak komentarz do polskiej rzeczywistości. Polska, jako państwo frontowe NATO, stoi przed koniecznością intensywnej modernizacji armii. Jednak sposób finansowania tych działań budzi poważne zastrzeżenia.

Finansowanie poza budżetem: szybkie decyzje, rosnące ryzyko

Znacząca część wydatków obronnych realizowana jest obecnie poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Mechanizm ten umożliwia szybkie zawieranie kontraktów, lecz wszystko w oparciu o zaciąganie pożyczek. Zobowiązania powstałe w ramach funduszu nie są ujmowane w krajowej definicji długu publicznego, co – zdaniem WEI – tworzy fałszywy obraz stabilności finansów państwa.

W perspektywie kilku lat koszty obsługi zadłużenia mogą stać się większym obciążeniem niż same wydatki na utrzymanie i rozwój sił zbrojnych. To scenariusz, który realnie zagraża zdolnościom obronnym państwa.

Socjal rośnie mimo presji na zbrojenia

Według najnowszego raportu WEI wydatki socjalne w 2025 roku mają wzrosnąć do 22% PKB. Utrzymanie ich na poziomie z 2024 roku (19,1% PKB) pozwoliłoby wygenerować środki wystarczające na pokrycie części kosztów modernizacji armii bez konieczności zwiększania zadłużenia.

W ocenie ekspertów tak dynamiczny wzrost wydatków bieżących jest działaniem krótkowzrocznym, zwłaszcza w sytuacji rosnących zagrożeń bezpieczeństwa.

Czas na zmianę: eksperci wskazują konkretne rozwiązania

Warsaw Enterprise Institute podkreśla, że finansowanie obronności powinno odbywać się w ramach budżetu centralnego, tak jak w przypadku innych formacji państwowych. Przejrzystość, kontrola parlamentarna oraz długoterminowa stabilność są kluczowe dla utrzymania zdolności obronnych kraju.

WEI wskazuje również na konieczność wzmacniania krajowego przemysłu zbrojeniowego, tak aby jak największa część środków pozostawała w polskiej gospodarce. Rozwój badań, testów i innowacji technologicznych – w tym w obszarze dronów morskich – powinien być wspierany przez odpowiednie regulacje prawne.

W opinii Warsaw Enterprise Institute najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla państwa jest jego zdolność do samoobrony oraz współpraca z sojusznikami. W obliczu rosnącego kryzysu wydatków publicznych oraz niezwłocznej potrzeby modernizacji armii WEI rekomenduje:

  • Pełne włączenie finansowania obronności do budżetu państwa i likwidację FWSZ w horyzoncie 3 lat.
  • Powiązanie wzrostu wydatków obronnych z redukcją wydatków bieżących w innych działach budżetu.
  • Uproszczenie systemu VAT i wykorzystanie dodatkowych wpływów do finansowania modernizacji bez zwiększania długu.
  • Liberalizację obowiązującego prawa oraz włączenie sektora prywatnego w produkcję kluczowych komponentów, a także realizację zadań logistycznych.
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Księgowość
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?
Terminy i daty w KSeF - jak się w nich nie pogubić? Wystawienie faktury w różnych trybach, przesłanie do systemu, odebranie przez nabywcę
23 mar 2026

Jeszcze do niedawna w praktyce księgowej kluczowe znaczenie miały dwie daty – wystawienia faktury i wykonania usługi lub wydania towaru. Wraz z wejściem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), to podejście przestaje być wystarczające. Faktura ustrukturyzowana funkcjonuje bowiem w kilku „momentach” jednocześnie – jako dokument wystawiony, przesłany do KSeF oraz otrzymany przez nabywcę. Każde z tych zdarzeń może mieć odrębną datę, istotną z punktu widzenia rozliczeń i obiegu dokumentów.
Dlaczego komputer stacjonarny jest lepszy od laptopa dla księgowej?
23 mar 2026

Wybór sprzętu komputerowego w pracy księgowej nie powinien być przypadkowy. Choć laptopy zyskały ogromną popularność dzięki mobilności, w praktyce biurowej to komputer stacjonarny wciąż pozostaje rozwiązaniem bardziej efektywnym. Wynika to z kilku kluczowych aspektów, takich jak wydajność, ergonomia oraz koszty długoterminowe.

REKLAMA

NBP w oczach Polaków: czy prezes działa niezależnie, czy wspiera politykę? [SONDAŻ]
23 mar 2026

Zdaniem 44,3% ankietowanych prezes NBP Adam Glapiński miesza bank w politykę, wspierając PiS i prezydenta. Z kolei 43,5% uważa, że NBP pod jego kierownictwem pozostaje niezależny i apolityczny – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz".
KSeF: limit 1 MB blokuje firmy? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty
23 mar 2026

Przedsiębiorcy alarmują, że ograniczenia techniczne KSeF mogą utrudniać wystawianie faktur zbiorczych. Ministerstwo Finansów odpowiada: system był szeroko konsultowany, ale część danych pozostaje niejawna.
PIT-38 2026: tysiące Polaków mogą popełnić ten błąd. Sprawdź, zanim będzie za późno
23 mar 2026

Do 30 kwietnia 2026 r. trzeba rozliczyć podatek od inwestycji. Dla ponad miliona Polaków to dopiero drugi raz, gdy robią to samodzielnie – a błędy mogą słono kosztować. Ekspertka ostrzega: nawet strata nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT-38.
300 miliardów długu na armię. Ukryte koszty obronności mogą uderzyć w finanse państwa
23 mar 2026

Wydatki na wojsko rosną w rekordowym tempie, ale coraz częściej są finansowane poza budżetem – poprzez dług. Już za kilka lat obsługa zobowiązań może stać się największym kosztem obronności, a zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przekroczy 300 mld zł. Eksperci alarmują: to ryzyko, którego nie można ignorować.

REKLAMA

Skarbówka potwierdza: faktura spoza KSeF nie pozbawia prawa do kosztu podatkowego
21 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienił zasady wystawiania faktur w Polsce. Jednak nie każdy dostawca od razu wdroży nowe rozwiązania, a co wtedy z kosztami podatkowymi nabywcy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął tę kwestię korzystnie dla przedsiębiorców.
Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro
23 mar 2026

Nagła decyzja po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Pakiet wart 5 mld euro ma natychmiast obniżyć ceny paliw i energii oraz ochronić obywateli przed skutkami szoku energetycznego.
