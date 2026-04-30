Rekordowe wpłaty powitalne PPK: 30,9 mln zł dla 123 tys. osób. Kto dostanie 250 zł od państwa?

Wpłaty powitalne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosą rekordowe 30,9 mln zł w I kwartale br. - poinformował w środę PFR Portal PPK.

Rekordowe wpłaty powitalne za I kwartał 2026

„Wpłaty powitalne za I kwartał 2026 już niebawem wpłyną na rachunki uczestników PPK. Tym razem będzie to rekordowa kwota 30,9 mln zł, którą otrzyma aż 123,7 tysiąca uczestników. To 5 mln zł więcej niż w poprzednim kwartale” - podano w komunikacie.

Środki zostały już przekazane do instytucji finansowych i pojawią się na rachunkach uczestników, którzy spełnili warunki, do 15 maja 2026 r.

Warunki otrzymania wpłaty powitalnej 250 zł

Wpłata powitalna to jednorazowy bonus od państwa w wysokości 250 zł. Może ją otrzymać każdy, kto ma status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe i w tym czasie dokonał co najmniej 3 wpłat podstawowych.

„Rosnąca kwota wpłat powitalnych pokazuje, że do programu dołącza coraz więcej osób, które decydują się na świadome, długoterminowe budowanie oszczędności” - skomentowała Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK, cytowana w komunikacie.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić. Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestników, podlegają dziedziczeniu, pracują na rynku kapitałowym.