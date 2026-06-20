46,4 proc. francuskiego podatku od nagrody Mai Chwalińskiej za finał Rolanda Garrosa (French Open). Czy minister finansów załatwi zwolnienie podatkowe?
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Maja Chwalińska odniosła w tegorocznym turnieju tenisowym Roland Garros wielki sukces sportowy docierając do finału tej imprezy, gdzie przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6.. Ten sukces oznacza też wymierną nagrodę finansową w kwocie 1 400 000 euro. Ale od tej kwoty francuski fiskus pobierze podatki - jak oceniają eksperci nawet 46,4% wartości nagrody. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że porozmawia z ministrem finansów Francji o ewentualnym zwolnieniu z podatku Mai Chwalińskiej w tym przypadku.
- Minister Domański: dochód Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji; porozmawiam o ew. zwolnieniu z podatku
- Jaki podatek zapłaci Maja Chwalińska od nagrody za finał Roland Garros 2026
Minister Domański: dochód Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji; porozmawiam o ew. zwolnieniu z podatku
- Pomiędzy Polską a Francją jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. I mówi ona, że dochód sportowców i artystów jest opodatkowany w kraju, w którym został wygenerowany, więc dochód Mai Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w poniedziałek 8 czerwca 2026 r. w TVN24.
Jak dodał, niedługo będzie się widział z ministrem finansów Francji i „poruszy temat” ewentualnego zwolnienia z podatku dochodów Chwalińskiej z Roland Garros. Zastrzegł jednak, że francuski fiskus ma swoje zasady i stara się unikać wyjątków.
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Jaki podatek zapłaci Maja Chwalińska od nagrody za finał Roland Garros 2026
Jak wyjaśniają eksperci firmy doradczej Grant Thornton, we Francji dochód zawodowego sportowca jest opodatkowany podatkiem dochodowym wg progresywnej skali podatkowej. W przypadku dochodów powyżej 181 917 euro stawka podatku wynosi 45%. Ale Francja pobiera też tzw. „solidarity tax", czyli dodatkowy podatek od wysokich dochodów. Dla osoby samotnej stawki solidarity tax są następujące:
- 3% od części dochodu referencyjnego między 250 001 a 500 000 euro,
- 4% od części ponad 500 000 euro.
Eksperci Grant Thornton wyjaśniają, że łączne obciążenie podatkiem dochodowym i solidarity tax sięgałoby około 650 tys. euro, czyli mniej więcej 46,4% nagrody.
Ale istnieje możliwość uwzględnienia przez Maję Chwalińską w tym przypadku kosztów uzyskania przychodu, czyli poniesionych przez nią wydatków związanych z tym turniejem - np. przelot, wyżywienie, wynagrodzenie trenera, część kosztów sztabu czy inne własne wydatki turniejowe. Te koszty mogą nieco zmniejszyć ostateczny podatek.
Jak wyjaśniają eksperci: Francuskie przepisy przewidują, że organizator turnieju powinien potrącić (przy wypłacie nagrody - przypisek infor.pl) zaliczkę w wysokości 15%. A po zakończeniu roku, w maju 2027 r. trzeba będzie złożyć francuskie zeznanie roczne, wykazać francuski dochód i rozliczyć ostateczne zobowiązanie, ale na to jest czas do września 2027 r.
Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce Maja Chwalińska nie musi płacić żadnego podatku od tej nagrody.
Zatem trzymajmy kciuki, by minister Domański przekonał francuskiego ministra finansów do zwolnienia podatkowego dla naszej tenisistki.
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