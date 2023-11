Emerytura za pracę w Polsce i za granicą (np. w Niemczech)

Opolski ZUS wydaje coraz więcej decyzji przyznających emeryturę za pracę po obu stronach Odry. Obecnie wypłaca niemal 50 tysięcy emerytur za polsko-niemieckie okresy ubezpieczenia. Suma wszystkich świadczeń przyznanych przez opolską placówkę Zakładu osobom z podwójną karierą przekroczyła już 64 tysiące.

Coraz więcej osób ma emeryturę za pracę w Polsce i za granicą. ZUS w Opolu obsługuje wypłaty emerytur z Niemiec

Oddział ZUS w Opolu jako jeden z pierwszych w Polsce zaczął specjalizować się w obsłudze klientów z zagraniczną przeszłością pracowniczą, a konkretnie polsko-niemiecką.

Z każdym rokiem rośnie liczba osób, które wnoszą o przyznanie, wyliczenie i wypłatę emerytury wykazując przy tym legalne zatrudnienie w Polsce i w jednym z krajów Unii Europejskiej bądź innym, z którym Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Oddział ZUS w Opolu już od 32 lat specjalizuje się w przyznawaniu świadczeń na podstawie aktywności zawodowej i składkowania w Polsce i w Niemczech.

- Obecnie nasza placówka wypłaca 64,3 tysiąca emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych osobom, które wykazały okresy ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech. Grono takich beneficjentów rośnie. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku ta liczba oscylowała wokół 61,5 tysiąca. W katalogu tak zwanych świadczeń długoterminowych wybijają się emerytury, których jest teraz nieco ponad 49,9 tysięcy – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Legalna praca „na zachodzie” ma odzwierciedlenie w ilości wniosków wpływających do opolskiego oddziału. Statystyki jasno pokazują, że coraz więcej osób, które korzystały z możliwości legalnego zatrudnienia w Niemczech i innych krajach UE, teraz chce skonsumować te profity. Przy osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego w Polsce wskazuje, by czas aktywności zawodowej za granicą doliczyć im do okresów przepracowanych u polskich pracodawców. Suma tych okresów ma się przełożyć na wysokość wyliczonego przez ZUS świadczenia, zwłaszcza emerytury.

- Między styczniem, a październikiem tego roku do Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w opolskim oddziale ZUS wpłynęło 9530 wniosków o emerytury i renty. W tym samym okresie 2022 roku było ich 8928. Skalę natężenia spraw o wyliczenie świadczeń za pracę po obu stronach Odry widać, gdy przywołamy liczbę wniosków z minionych lat. W 2021 roku takich spraw mieliśmy nieco ponad 6,1 tysiąca, a rok wcześniej niecałe 5,3 tysiąca – wskazuje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Znakomita większość, bo aż 43,3 tysiące emerytów i rencistów, obsługiwanych przez wydział do spraw świadczeń międzynarodowych ma centrum życiowe w Polsce. Pozostałym 21,1 tys. osób (w tym 16,4 tys. emerytów) pieniądze co miesiąc są transferowane za granicę, głównie do Niemiec. Wśród odbiorców świadczeń są też osoby mieszkające w wielu krajach poza Europą.

Cechą charakterystyczną emerytów opolskiego WRUM jest to, że są ponadprzeciętnie ubankowieni. To oznacza, że ponad 93 proc. z nich deklaruje chęć otrzymywania świadczeń droga elektroniczną, przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Dla porównania wskaźnik ubankowienia dla emerytów z Opolszczyzny pobierających świadczenie wyliczone tylko za pracę w Polsce wynosi 83,6 proc., a i tak jest najwyższym w Polsce biorąc pod uwagę wszystkie województwa.

Prawo do emerytury polskiej i niemieckiej

Ustalanie prawa do świadczeń za tzw. łączone okresy ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech jest możliwie dzięki umowom bilateralnym o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wdrożeniu rozporządzeń unijnych. Każdy kto udowodni legalne zatrudnienie, ma prawo korzystać ze świadczeń, które oferuje system ubezpieczeniowy każdego z tych państw. Ponadto okoliczności legalnej pracy poza Polską znajdą potwierdzenie w dokumentach, to ten okres wydatnie może wpłynąć na wysokość wyliczonej emerytury przez ZUS.

Dal osób zainteresowanych kwestiami świadczeń międzynarodowych, w ramach e-wizyt ZUS uruchomił umożliwił opcję rozmowy o emeryturach i rentach międzynarodowych. Wideorozmowa z doradcą ZUS to okazja do załatwienia wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Aby zarezerwować e-wizytę należy wybrać temat „Emerytury i renty międzynarodowe”.

Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego