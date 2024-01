Sanatorium z ZUS 2024 – dla kogo, wniosek, lista sanatoriów, zabiegi

ZUS informuje o możliwości skorzystania z rehabilitacji leczniczej w sanatorium (ośrodku rehabilitacyjnym) współpracującym z ZUS. Kto i jak może skorzystać z tej opcji? Jak złożyć wniosek o sanatorium z ZUS? Jaka jest aktualna w 2024 roku lista sanatoriów mających umowę z ZUS?

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS?

Z programu rehabilitacji leczniczej na koszt ZUS-u mogą skorzystać te osoby ubezpieczone w ZUS, które są zagrożone utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskają po rehabilitacji. Aby pojechać do sanatorium w ramach ubezpieczenia w ZUS trzeba ponadto spełnić jeden z poniższych warunków:

- być ubezpieczonym w ZUS z tytułu pracy zawodowej,

- pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

- pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.



Z rehabilitacji leczniczej z ZUS można także skorzystać, jeśli:

- podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym dana osoba obecnie przebywa, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,

- dana osoba stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek o sanatorium z ZUS

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (wniosek PR-4) może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, mówimy oczywiście o lekarzu u którego się leczymy. Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu. Lekarz może wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście do ZUS - lekarz prześle go elektronicznie – informuje Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.



Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- adres zamieszkania i numer telefonu,

- rozpoznanie medyczne w języku polskim,

- opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,

- dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),

- informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Ważne Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą można złożyć w dowolnej placówce ZUS (chyba, że został wysłany przez lekarza elektronicznie). Na badanie u lekarza orzecznika należy pamiętać aby zabierać dokumentację z leczenia.

Decyzja należy do lekarza orzecznika ZUS

Orzeczenie o tym czy kwalifikujemy się do takiej formy poprawienia swojego zdrowia wydaje lekarz orzecznik ZUS. Po pozytywnym orzeczeniu otrzymujemy zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. Zawiera ono termin leczenia, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu sanatoryjnego w ośrodku.

Standardowo 24 dni rehabilitacji leczniczej. Jakie schorzenia można rehabilitować?

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia. Możemy być skierowani na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Fakt, że mieszkamy na Podkarpaciu, nie oznacza, że na rehabilitacje stacjonarną zostaniemy skierowani w naszym województwie, może się zdarzyć, że skierowanie dostaniemy na Dolny Śląsk, Pomorze lub do Małopolski.



W ramach rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS można być skierowanym:



1) na rehabilitację w systemie stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

- narządu ruchu (w tym po wypadku - tzw. wczesna rehabilitacja powypadkowa),

- układu krążenia,

- układu oddechowego,

- psychosomatycznych,

- onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,

- narządu głosu,

2) na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym (codziennie dojeżdża się na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń: narządu ruchu i układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.



Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustala indywidualnie dla rehabilitowanej osoby zabiegi i zajęcia z zakresu:

- różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,

- fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),

- rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,

- edukacji zdrowotnej w zakresie: zasad prawidłowego żywienia, znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).

Wszelkie koszty ponosi ZUS

Wyjazd do sanatorium, czy też rehabilitacja lecznicza na miejscu nic nie kosztuje. To ZUS ponosi całkowity koszt, łącznie z opłatą za zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd z miejsca zamieszkania i powrót z kurortu najtańszym środkiem komunikacji publicznej – dodaje rzecznik.

Lista sanatoriów 2024 - ośrodki rehabilitacyjne mające umowę z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych (sanatoriów). Zawiera umowy z ośrodkami (sanatoriami), które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Sanatoria zlokalizowane są na terenie całej Polski, często w bardzo atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych, m.in. w Wysowej Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polańczyku, Krynicy Zdrój, Stróżach, Muszynie, Ustroniu, Krynicy Morskiej, Stegnie, Ciechocinku czy Świeradowie Zdroju. Wśród schorzeń kwalifikujących do skorzystania z bezpłatnego sanatorium są choroby narządu ruchu, układu krążenia, schorzeń psychosomatycznych, układu oddechowego, narządu głosu, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.



Mapa ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2024 roku



Lista ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w podziale na profile schorzeń w 2024 roku