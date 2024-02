Likwidacja ograniczeń w Małym ZUS zamiast "Wakacji od ZUS". „Rząd powinien dziś dążyć do kompleksowej reformy systemu”

Przedsiębiorcy doceniają inicjatywę po hasłem "Wakacje od ZUS", która ma ulżyć przez jeden miesiąc w roku najmniejszym firmom. Uważają jednak, że rząd powinien dziś dążyć do kompleksowej reformy systemu składkowego. Proponują likwidację ograniczeń w Małym ZUS zamiast "Wakacji od ZUS".

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) przygotował uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która już od października tego roku ma wprowadzić wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorstw, znane pod hasłem "Wakcje od ZUS".

Likwidacja ograniczeń czasowych w Małym ZUS zamiast "Wakacji od ZUS"

ZPP docenia gest wykonany w stronę najmniejszych firm w kraju, ale jest zdania, że proponowana inicjatywa to w istocie półśrodek. "Rząd powinien dziś dążyć do kompleksowej reformy systemu. Krokiem we właściwym kierunku – i bazującym na już istniejącym rozwiązaniu byłaby likwidacja ograniczeń czasowych dla możliwości korzystania z programu Mały ZUS. Jest to program realnie" - piszą przedsiębiorcy.

Na czym mają polegać "Wakacje od ZUS"? Możliwość skorzystania z wakacji składkowych będzie dotyczyła jednego miesiąca kalendarzowego – wskazanego przez samego zainteresowanego – w każdym roku kalendarzowym. Odbywać się to będzie w oparciu o wniosek ubezpieczonego. Zwolnienie z obowiązku składkowego nie będzie wymagało formalnego zawieszenia własnej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody.

W czasie "urlopu od ZUS" składki na ich własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej działalności (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe) będą za nich finansowane w całości przez budżet państwa, za pośrednictwem ZUS. Jednocześnie osoby te będą zwolnione (o ile dotyczy ich taki obowiązek) z własnych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwoty te podlegać będą refundacji w całości z budżetu państwa.

Likwidacja obowiązku opłacania składek na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Pracy przez mikroprzedsiębiorców

"Postulujemy likwidację obowiązku opłacania składek na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Pracy przez mikroprzedsiębiorców" - czytamy w uwagach ZPP do projektu. Zdaniem przedsiębiorców, narastające koszty prowadzenia działalności gospodarczej sprawiają, że wielu najmniejszym przedsiębiorstwom trudno utrzymać się na konkurencyjnym rynku. Pozostali z kolei potrzebują dostępu do kapitału, aby móc rozwijać się i podejmować dalsze inwestycje.

Zniesienie obciążenia przedsiębiorców kosztami związanymi ze składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy umożliwi najmniejszym firmom rozwijanie się, co z kolei będzie stanowiło bodziec dla polskiej gospodarki. ZPP zaznacza, że ta propozycja jest skierowana głównie do mikroprzedsiębiorców, których sytuacja jest szczególnie trudna w naszym obecnym systemie gospodarczym. Podkreślają ponadto, że składki na wymienione fundusze są opłacane wyłącznie przez przedsiębiorcę, a nie przez pracownika.

Bardziej efektywne byłoby automatyczne obniżenia wysokości składki dla mikroprzedsiębiorców

Przedsiębiorcy stwierdzają, że bardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby rozważenie automatycznego obniżenia wysokości składki dla mikroprzedsiębiorców o 8,2 procenta, zważywszy na dostępność środków w budżecie (taka realna obniżka, licząc w skali roku, została zaproponowana przez projektodawcę).

Taka inicjatywa wyeliminuje konieczność składania wniosków i oświadczeń, co odciąży i tak zapracowanych urzędników, a jednocześnie nie zajmie cennego czasu przedsiębiorcom, czyniąc program bardziej dostępnym i powszechnym dla mikroprzedsiębiorców.

Likwidacja ograniczeń w korzystaniu z programu Mały ZUS

Główną rekomendacją ZPP jest jednak likwidacja ograniczeń czasowych w korzystaniu z programu Mały ZUS. Sposób liczenia składek ZUS od firm jest dla większości z nich raczej atrakcyjny - podkreślają przedsiębiorcy z ZPP - jednak z punktu widzenia najmniejszych podmiotów osiągających niskie i bardzo niskie przychody okazuje się on często nadmiernym obciążeniem, co widoczne jest w statystykach obrazujących liczbę zamykanych i zawieszanych działalności. Miniony rok okazał się tu rekordowy.

Mikroprzedsiębiorstwa są tymczasem niezbędnym elementem polskiego systemu gospodarczego wytwarzającym niemal 1/3 PKB. W kontekście oskładkowania tego typu działalności ZPP opowiada się więc za rozwiązaniem systemowym, sprowadzającym się do likwidacji ograniczeń czasowych w Małym ZUS (oraz potencjalnie waloryzacji progu przychodowego limitującego możliwość skorzystania z programu).



