Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r. Kto skorzysta?

Od 1 listopada 2024 r. będzie można skorzystać z wakacji składkowych. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku wybrać miesiąc, za który nie płacą za siebie składek na ubezpieczenia społeczne.

Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za wybrany miesiąc można skorzystać niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego.

Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r.

Przedsiębiorca składając wniosek może uzyskać zwolnienie z opłacenia składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, własne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wakacje składkowe nie obejmują składki zdrowotnej. Przedsiębiorca będzie musiał ją opłacić. W wakacje składkowe nie wliczają się także składki na ubezpieczenia społeczne pracodawców.

Ważne W 2024 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień, a wnioski o tę ulgę powinni składać w listopadzie.

Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r.: warunki

Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wpisani sią do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i zatrudniają do dziewięciu pracowników. Do limitu zgłoszonych do ubezpieczeń nie są wliczane osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie wliczają się m.in. osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym.

Z wakacji składkowych można skorzystać w przypadku, gdy:

podlegało się minimum jeden dzień ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek,

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek, w ciągu ostatnich dwóch lat (poprzedzających rok złożenia wniosku) nie miało się przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok, roczny przychód przedsiębiorcy z tej działalności nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro,

(poprzedzających rok złożenia wniosku) nie miało się przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok, roczny przychód przedsiębiorcy z tej działalności nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro, jako osoba ubezpieczona w poprzednim roku oraz w roku, w którym złożyła wniosek - do dnia złożenia wniosku - nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres jej działalności.

Ważne Zwolnienie z opłacenia składek stanowi pomoc de minimis.

Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r.: wniosek

Wniosek może złożyć zarówno sam przedsiębiorca, jak i jego pełnomocnik poprzez Platformę Usług Elektronicznych/eZUS. Wniosek należy złożyć z konta płatnika. 1 listopada 2024 r. ZUS udostępni wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc (RWS). Wniosek ten należy złożyć miesiąc przed wybranym miesiącem ze zwolnienia ze składek. W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2024 -wniosek musi złożyć w listopadzie.

