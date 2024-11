Ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców: ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS+, wakacje składkowe. To tematy wideokonferencji w cyklu Idea Rozwoju Biznesu 2024. Tylko do 30 listopada 2024 r. przedsiębiorcy mają czas, by złożyć wnioski o tzw. wakacje składkowe.

18 listopada 2024 r. odbyła się konferencja online z cyklu "Idea Rozwoju Twojego Biznesu" organizowana przez PARP. Tematem spotkania były ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców. Główny Specjalista w Departamencie Ubezpieczeń i Składek ZUS Elżbieta Szustak przekazała, że głównym celem tych ulg jest pobudzanie przedsiębiorczości poprzez zachęcanie Polek i Polaków do rozpoczynania lub wznawiania działalności gospodarczej. Dodała, że jest to korzystne zwłaszcza dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Możliwość redukcji obowiązkowych kosztów, podczas gdy biznes nie generuje jeszcze wystarczającego dochodu, stanowi naprawdę istotne wsparcie - zauważyła. W komunikacie PARP przypomniano, że z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że mikroprzedsiębiorstwa (czyli podmioty zatrudniające do dziewięciu osób) odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce, generując ok. 30 proc. krajowego PKB i dając pracę ponad 40 proc. aktywnych zawodowo Polaków.

Ulga na start

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to możesz skorzystać z ulgi na start i przez sześć miesięcy prowadzenia działalności nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez 24 miesiące płacić preferencyjne składki. Możesz też opłacać je proporcjonalnie do uzyskanego wcześniej dochodu, w ramach tzw. małego ZUS+ - przekazała Elżbieta Szustak. Z ulgi na start można skorzystać jeżeli podejmuje się działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Należy pamiętać, że nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego.

Preferencyjna podstawa wymiaru składek

Po skorzystaniu z ulgi na start można kontynuować działalność gospodarczą na "preferencyjnych" warunkach. Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe można opłacać składki od zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Standardowo przedsiębiorca płaci składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie podstawy. Minimalna podstawa, którą może zadeklarować, to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Jednak nowe firmy jednoosobowe lub wspólnicy spółki cywilnej mogą przez pełne 24 miesiące kalendarzowe płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, liczone od obniżonej podstawy, jednak nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia - powiedziała Szustak. Dodała, że uwzględniając ustawową wysokość minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorca korzystający z preferencyjnych składek będzie aktualnie zobowiązany comiesięcznie płacić około 400 zł.

Mały ZUS+

Przedsiębiorcy mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus. Jest to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowe, a ich dochody za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 tys. zł. Warto pamiętać, że nie można opłacać składek Mały ZUS+ w pierwszym roku prowadzenia działalności oraz w przypadku spełniania warunków do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście nie należy zapominać, że korzystanie z tych wszystkich ulg wiąże się z pewnym ryzykiem: nieopłacanie składek lub ustalenie minimalnego dochodu, od jakiego są odprowadzane, bezpośrednio wpływa na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS w przypadku np. choroby bądź urlopu rodzicielskiego - zaznaczyła Szustak.

Wakacje składkowe

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy mogą składać do ZUS wnioski o tzw. wakacje składkowe. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Dotyczy to osób wpisanych do rejestru CEDIG, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorców) oraz komorników sądowych, o ile spełniają warunki do skorzystania z wakacji składkowych. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS/eZUS. Warunkiem otrzymania zwolnienia z opłat jest złożenie wniosku w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc.

Oznacza to, że w 2024 roku pozostał jedynie grudzień na skorzystanie z wakacji składkowych, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze przed sylwestrem zapewnić je sobie na styczeń 2025 roku - powiedziała wicedyrektor w Departamencie Realizacji Dochodów ZUS Alina Głębicka-Rękawek. Dodała, że od 1 listopada do ZUS wpłynęło ponad 560 tys. wniosków.