Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. (brutto - netto). Co wchodzi w skład płacy minimalnej i na jakie świadczenia wpływa najniższa krajowa. Nagrody, dodatki, odprawy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2025 brutto, netto: co wchodzi w jego skład. Nagrody, dodatki, odprawy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest to kwota, która przysługuje pracownikowi niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, ani szczególnych właściwości i warunków pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce nie podlega zróżnicowaniu ze względu na region, branżę, sektor gospodarczy, grupę zawodową czy posiadane kwalifikacje, jest ustanowione dla całego kraju. Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ma formę stawki miesięcznej (może być przeliczana na stawkę godzinową). Minimalne wynagrodzenie jest corocznie waloryzowane.



Przy porównaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Są to składniki, które zaliczamy do wynagrodzeń osobowych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny.



Minimalne wynagrodzenie za pracę, obejmuje zatem nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne składniki wynagrodzenia, w tym m. in. premie i nagrody. Jest to zatem łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu.



Do minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wlicza się takich składników wynagrodzenia jak:

nagrody jubileuszowe;

odprawy emerytalno – rentowe;

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy;

dodatku za szczególne warunki pracy.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r.: wpływ na świadczenia pracownicze

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. kwoty wynoszą odpowiednio:

Od dnia 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4666 zł;

Od dnia 1 stycznia 2025 r. minimalna stawka godzinowa w wysokości 30,50 zł.

Podane w Rozporządzeniu kwoty to oczywiście kwoty brutto. Przyjmując założenie, że pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o prace z wynagrodzeniem minimalnym nie korzysta z ulgi dla młodych, zadeklarował stosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz korzystanie z pełnej kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), znajduje się w pierwszym progu podatkowym oraz nie odprowadza składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, jego netto wyniesie 3 510,92 zł.



Porównując dla podanego przykładu pracownika jego wynagrodzenie:

Dane Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2025 Minimalne wynagrodzenie od 01.07.2024 do 31.12.2024 Różnica brutto 4666,00 zł 4300,00 zł 366,00 zł netto 3510,92 zł 3261,53 zł 249,39 zł łączny koszt pracodawcy 5574,94 zł 5137,64 zł 437,30 zł

Dla Pracodawców wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wiąże się ze wzrostem kosztów zatrudnienia pracowników. Zwiększeniu, oprócz samego wynagrodzenia podlegają również składki ZUS oraz świadczenia które są zależne i obliczane na podstawie kwoty minimalnej. Do takich świadczeń należą:

dodatek za pracę w porze nocnej – pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej. Wysokość tego dodatku to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę;

– pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej. Wysokość tego dodatku to wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój – pracownikowi, który był gotów do świadczenia pracy ale nie wykonywał jej z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania (określonego stawką miesięczną lub godzinową), a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony w warunkach wynagradzania jest to 60% wynagrodzenia, nie mniej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za płacę;

– pracownikowi, który był gotów do świadczenia pracy ale nie wykonywał jej z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania (określonego stawką miesięczną lub godzinową), a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony w warunkach wynagradzania jest to odprawa z tytułu zwolnień grupowych – maksymalna wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;

– maksymalna wysokość odprawy odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację - pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek niego rozwiązał umowę o pracę lub wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę;

- pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek niego rozwiązał umowę o pracę lub wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę – kwota wolna od potrąceń, to kwota jaka musi pozostać do wypłaty pracownikowi po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (jeśli pracownik z nich nie zrezygnował). Kodeks Pracy reguluje wysokość kwoty wolnej od potrąceń z uwagi na charakter potrącenia:

– kwota wolna od potrąceń, to kwota jaka musi pozostać do wypłaty pracownikowi po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek oraz wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (jeśli pracownik z nich nie zrezygnował). Kodeks Pracy reguluje wysokość kwoty wolnej od potrąceń z uwagi na charakter potrącenia: potrącania sum egzekwowanych z mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenie alimentacyjne – kwota wolna od potrąceń to 100% wynagrodzenia minimalnego ;

– ; p rzy potrąceniach dobrowolnych na rzecz pracodawcy - kwota wolna od potrąceń to 100% wynagrodzenia minimalnego ;

- ; przy potrącaniu kar porządkowych - kwota wolna od potrąceń to 90% wynagrodzenia minimalnego ;

- ; przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz podmiotów innych niż pracodawca - kwota wolna od potrąceń to 80% wynagrodzenia minimalnego ;

- ; przy potrąceniach zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi - kwota wolna od potrąceń to 75% wynagrodzenia minimalnego ;

- ; wysokość wpłat dokonywanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych .

. minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego - zasiłek (dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) nie może być niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% z tego wynagrodzenia ( składki ZUS).

Karolina Woźniczka, specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465);



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r;



Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;



Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;



Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).