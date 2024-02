Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF stało się faktem. Co teraz czeka przedsiębiorców?

Przesunięcie obowiązkowego KSeF stało się faktem, choć pozostaje jeszcze strona formalna przesunięcia - wciąż bowiem obowiązuje ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF od 1 lipca 2024 roku. Otrzymaliśmy jednak jasną deklarację, że zmiany w tym zakresie na pewno wejdą w życie.

W mojej opinii kluczowe jest teraz bieżące dostarczanie przez MF informacji na temat kolejnych kroków - zarówno przedsiębiorcom, jak i dostawcom oprogramowania do obsługi systemu - komentuje Michał Sosnowski, Business Development Director z Exorigo-Upos.

Powstanie grupy konsultacyjnej KSeF

Powstanie grupy konsultacyjnej jest w tym kontekście bardzo dobrą informacją. To ważne, aby wszystkie strony tego procesu mogły wyrazić swoją opinię i uczestniczyć w tworzeniu nowych założeń. Z naszej perspektywy dobrą informacją są także zapewnienia przedstawicieli MF, którzy już teraz zapowiadają, że zmiany będą odbywać się z uwzględnieniem przedsiębiorców, którzy już do korzystania z KSeF się przygotowali. W ich przypadku wdrożone systemy będziemy musieli dostosować do nowych wytycznych.

Musimy pamiętać, że te podmioty już na ten moment dokonały inwestycji związanych z zakupem oprogramowania i dostosowaniem swojej struktury IT i organizacyjnej, więc wszystkie znaczące zmiany będą wymagały kolejnych nakładów.

Wydłużeniu okresu przejściowego a zmiany w KSeF

Naturalnie, wydłużeniu uległ okres przejściowy, w którym KSeF nie jest obligatoryjny, jednak cały czas istnieje możliwość korzystania z niego jako jedna z dopuszczalnych form faktury. Z tej możliwości z pewnością skorzystają przedsiębiorcy, którzy w swoich zasobach mają już oprogramowanie do obsługi faktur ustrukturyzowanych.

Nie jest jednak jasne, jak okres przejściowy będzie wyglądał w związku z planowanymi zmianami. Obecnie trwają analizy i audyt projektu w MF, a jego wyniki wraz z nowym terminem wejścia w życie mają zostać przedstawione na przełomie kwietnia i maja.

Faktury B2C oraz statusu druku faktur

Z niecierpliwością czekamy też na informacje dotyczące faktur B2C oraz statusu druku faktury na urządzeniach fiskalnych jako wydruku niefiskalnego. Te zagadnienia wzbudzały dużo wątpliwości już na etapie pierwotnego projektu. Po rozmowach z przedsiębiorcami zdecydowana większość kontynuuje wdrożenie wykorzystując przesunięcie terminu na dodatkowe testy, dopracowanie procedur, mniej krytyczne funkcjonalności, które nie zmieściły się w harmonogramie na 1 lipiec 2024 roku.