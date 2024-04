KSeF a klienci biura rachunkowego - bezpłatne spotkanie 16 kwietnia, w cyklu Kawa z INFORLEX

NSA póki co nie rozstrzygnął jaką stawkę VAT należy stosować przy przelewie praw z umowy deweloperskiej. Wątpliwość stanowi zaliczenie cesji jako usługi opodatkowanej stawką 23 proc., czy jako dostawy lokalu mieszkalnego, która jest opodatkowaną 8 proc. stawką VAT. NSA odmówił podjęcia uchwały kierując ją do rozpoznania w szerszym gronie, argumentując to tym, że rozstrzygnięcie sporu w formie rozprawy będzie miało znaczenia dla dotychczasowego orzecznictwa.