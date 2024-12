KSeF: Oficjalne testy e-faktur w 2025 roku, nowy harmonogram wdrożenia systemu i obniżenie kar dla firm

KSeF z nowym harmonogramem wdrożenia. Ale to nie wszystko. Oprócz tego zapowiedziane zostały m.in. obniżenie kar dla firm, które nie dostosują się w określonym czasie do wymogów KSeF, a także postulowana przez przedsiębiorców możliwość dodawania załączników w e-fakturze.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, wkracza w decydującą fazę przygotowań, a zmiany harmonogramu i nowe rozwiązania zaskakują. Obowiązek korzystania z systemu wejdzie w życie w 2026 roku, przy czym terminy będą zależne od skali działalności przedsiębiorców. Równocześnie Ministerstwo Finansów zapowiada zmniejszenie kar za niedostosowanie się do wymogów KSeF oraz wprowadzenie długo oczekiwanej funkcji dodawania załączników do e-faktur. To krok w stronę uproszczenia procesów księgowych i lepszego dostosowania systemu do potrzeb firm. Oto najnowsze informacje na temat.

Kiedy wchodzi obowiązkowy KSeF?

Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczy w 2025 r. 200 milionów złotych, natomiast dla pozostałych podmiotów – od 1 kwietnia 2026 roku. Dodatkowo wprowadzony ma zostać okres przejściowy dla przedsiębiorstw „wykluczonych cyfrowo”, których skala działalności i wartość wystawianych faktur są niewielkie. Oznacza to, że do września 2026 roku będą one mogły korzystać z dotychczasowych form wystawiania faktur.



Z kolei do końca 2026 roku ma zostać wprowadzony tryb offline dla wszystkich podatników, a system umożliwi także wystawianie faktur konsumenckich. Warto też wspomnieć o planie zmniejszenia kar za nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących KSeF w początkowym okresie oraz o odroczeniu takich wymogów, jak numer KSeF na płatnościach czy fakturach z kas rejestrujących.



To, na co nadal czekamy, to doprecyzowanie zasad działania systemu w przypadku awarii. Obecnie wiadomo, że w takiej sytuacji możliwe będzie wystawianie faktur offline, ale na razie brak jest szczegółowych informacji technicznych na ten temat.

Pozytywnie oceniam zapowiedź uruchomienia infolinii KSeF z początkiem 2025 roku jako odpowiedź na postulaty przedsiębiorców o lepszy dostęp do informacji na temat nowych zasad i samego systemu.

Co muszą zrobić firmy, które jeszcze nie zaczęły dostosowywać się do KSeF?

Mimo że korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dopiero w 2026 roku, to dla przedsiębiorców kluczowy będzie przyszły rok. Oficjalne testy ministerialne KSeF planowane są bowiem na trzeci i czwarty kwartał 2025 roku, a więc wszystkie przygotowania warto zakończyć przed tą datą. Aby dobrze się na to przygotować, firmy powinny rozpocząć działania już w pierwszym kwartale od analizy swoich procesów związanych z obiegiem faktur kosztowych. To pozwoli zidentyfikować, które obszary wymagają dostosowania do nowych reguł.



Pamiętajmy, że wdrożenie e-faktur to duża szansa na dodatkowe usprawnienia w procesach związane z możliwością wykorzystania danych, które można automatycznie odczytać i wykorzystać, np. do pełnej automatyzacji dekretacji faktury w przedsiębiorstwie.



W drugim kwartale 2025 roku warto będzie wdrożyć niezbędne zmiany w procesach, np. zdecydować o sposobie dystrybucji faktur w firmie (przykładowo, specjalna ścieżka dla faktur B2B) lub wskazać, czy i które dane z e-faktury mają być odwzorowane na formularzu.



W drugim kwartale warto będzie też dostosować wykorzystywane już w firmie narzędzia IT do e-fakturowania, co w praktyce oznacza przygotowanie ich do integracji z KSeF, aby w pełni zautomatyzować proces przesyłania i odbierania faktur z sytemu.



Wprowadzenie takiego rozwiązania powinny rozważyć firmy, które dotychczas nie korzystały z elektronicznego obiegu dokumentów księgowych, a obsługują większy wolumen faktur. W przeciwnym przypadku będą zobowiązane ręcznie wprowadzać oraz pobierać faktury do i z krajowego sytemu.



Zdecydowanie rekomenduję też śledzenie publikacji Ministerstwa, aby być na bieżąco z aktualizacjami i informacjami na temat wymagań technicznych.

Załączniki do e-faktur, co oznacza dużą zmianę dla firm

Możliwość dodawania załączników do e-faktur to zmiana szczególnie istotna dla takich branż, jak energetyka czy telekomunikacja. Pozwala to na przekazywanie szczegółowych danych, takich jak rozliczenia związane z punktami poboru energii czy billingi. Ministerstwo zgodziło się na wprowadzenie tej funkcji, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym w ramach konsultacji. Zaznaczono jednak, że jej stosowanie będzie monitorowane.



W projekcie ustalono, że można będzie przesyłać jeden załącznik na fakturę, pod warunkiem, że ma on służyć określonemu celowi, a nie np. promocji. Tego typu obostrzenia są zrozumiałe i potrzebne, aby przeciwdziałać przeciążeniom systemu.



Autor: Anna Puka, Dyrektor Działu Pre-sales Consulting w WEBCON