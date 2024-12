Ryczałt w 2025 r.: Limity ważne dla podatników

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2025 roku będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w bieżącym roku nie przekroczą kwoty 8 569 200 zł. Natomiast prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w przyszłym roku będą mieli podatnicy, których przychody nie przekroczą kwoty 856 920 zł.

W celu skorzystania z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnik w poprzednim roku podatkowym musiał uzyskać:

REKLAMA

Autopromocja

przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nieprzekraczające 2.000.000 euro;

przychody wyłącznie z działalności realizowanej w formie spółki, przy czym łączne przychody wszystkich wspólników z tej działalności nie mogły przekroczyć 2.000.000 euro.

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2025 roku

Przeliczenia powyższych kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2024 r. wyniósł 4,2846 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2024).



W związku z tym, po przeliczeniu, w 2025 roku podatnicy, których przychody w roku 2024 nie przekroczyły 8 569 200 zł, będą uprawnieni do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. A przypadku gdy ich przychody w 2024 roku nie przekroczyły 856 920, będą mogli korzystać z kwartalnego rozliczenia ryczałtu.



Dla porównania, w 2024 roku limit dla ryczałtu wynosił 9 218 200 zł, a prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu przysługiwało tym, których przychody w 2023 roku nie przekroczyły 921 820 zł zł. Przy czym, nawet jeśli podatnicy przekroczyli te limity w trakcie 2024 roku, nie utracili prawa do opodatkowania ryczałtem ani do kwartalnego rozliczenia w tym roku, o czym poniżej.



Polecamy: „PODATKI 2025”. Komplet 11 publikacji o zmianach w podatkach

Kiedy utrata prawa do ryczałtu? Od razu, czy od nowego roku?

Fiskus odniósł się do kwestii opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po przekroczeniu ustawowego limitu w jedne z interpretacji podatkowej. Sytuacja przedstawiona w interpretacji dotyczyła przedsiębiorcy, który w IV kwartale 2023 r. przewidywał przekroczenie ustawowego limitu uprawniającego do opodatkowania przychodów ryczałtem. Konkretnie chodzi o kwotę 9 654 400 zł.



Czy przekroczenie limitu uprawniającego do ryczałtu spowoduje natychmiastową utratę prawa do ryczałtu, czy nastąpi to od początku następnego roku podatkowego? Przedsiębiorca składający wniosek uznał, że przekroczenie limitu przychodów w ciągu roku podatkowego nie spowoduje utraty prawa do ryczałtu do końca tego roku. Zmiana formy opodatkowania miałaby nastąpić od 1 stycznia 2024 r.



Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. Kwotę tego limitu wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. A zatem dla 2023 roku limit ryczałtu wynosił 9 654 400 zł.



Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. A zatem przekroczenie limitu przychodów w ciągu roku podatkowego nie skutkuje natychmiastową utratą prawa do opodatkowania ryczałtem. Zmiana formy opodatkowania następuje dopiero od początku następnego roku podatkowego.