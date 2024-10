Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2025 r.? Limit przychodów wynosi 8 569 200 zł

W dniu 28 grudnia 2024 r. ma wejść w życie część polskich przepisów wdrażających dyrektywę unijną 2022/2381 z 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych. Minister Sprawiedliwości opublikował niedawno projekt ustawy w tym zakresie. Co ważne, przepisy dyrektywy odnoszą się do niedostatecznie reprezentowanej płci w organach spółek, a więc – co do zasady - dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów?