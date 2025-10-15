KSeF: Pomoc dla przedsiębiorców czy nowy ból głowy? Fakty i mity wokół Krajowego Systemu e-Faktur [Gość Infor.pl]

Krajowy System e-Faktur (KSeF) budzi wiele emocji i narosło wokół niego sporo mitów. Czy to nowy podatek? Kogo i kiedy dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych? Czy czeka nas rewolucja w relacjach z biurami rachunkowymi? O tym, na co muszą przygotować się przedsiębiorcy, rozmawiają eksperci z infor.pl, Szymon Glonek i Joanna Dmowska.

KSeF to nie nowy podatek, a platforma, czy też "hub fakturowy", stworzony przez Ministerstwo Finansów. Jego głównym zadaniem jest ujednolicenie i cyfryzacja procesu wystawiania oraz otrzymywania faktur poprzez wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych, zgodnych z jednolitym wzorem. Ma to skończyć z różnorodnością wzorów faktur funkcjonujących obecnie na rynku.

REKLAMA

REKLAMA

Kogo i kiedy dotyczy obowiązek KSeF?

Wprowadzenie KSeF jest rozłożone w czasie, a terminy wejścia w życie zależą od wielkości firmy:

Duże firmy: Z obrotem powyżej 200 mln PLN brutto za 2024 rok, wejdą w system jako pierwsze. Generalnie wszyscy: Obowiązek ma objąć większość przedsiębiorców od 1 kwietnia

Wyjątki i wyjątki od wyjątków:

Firmy wystawiające faktury za pomocą kas rejestrujących (np. duże sieci handlowe) będą miały przesunięty obowiązek na cały 2026 rok, nawet jeśli spełniają kryterium "dużej firmy".

Najmniejsi przedsiębiorcy wystawiający miesięcznie faktury na kwoty nie większe niż 10 tys. PLN brutto również będą mogli korzystać z odroczenia przez cały 2026 rok.

Ważne Uwaga na faktury zakupowe: Nawet jeśli dany przedsiębiorca jest objęty przesunięciem i może wciąż wystawiać faktury poza KSeF, to faktury zakupowe od podmiotów, które już w systemie są, musi odbierać w KSeF. To może prowadzić do tymczasowego dualizmu i zamieszania.

Faktura papierowa odchodzi do lamusa

W relacjach między podatnikami (B2B), faktury papierowe staną się wyjątkiem. Obowiązkiem sprzedawcy będzie wysłanie faktury ustrukturyzowanej do KSeF.

REKLAMA

Wystawienie i wysyłka: Fakturę uważa się za wystawioną i otrzymaną w momencie, gdy nadany jej został numer KSeF.

Faktury dla konsumentów: Wystawianie faktur na rzecz konsumentów (B2C) nie będzie obowiązkowe w KSeF. Sprzedawca, decydując się na KSeF, musi jednak wydać konsumentowi fakturę poza systemem (wizualizację).

Wizualizacja dla firm: W przypadku transakcji B2B, wydanie wydruku papierowego (wizualizacji) będzie dobrą wolą sprzedawcy, a nie jego obowiązkiem.

Współpraca z biurem rachunkowym – trzy modele

Wdrożenie KSeF wpłynie na współpracę z zewnętrznymi biurami księgowymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy jak najszybciej ustalić nowy model:

Tradycyjny model: Przedsiębiorca sam korzysta z programu, wystawia faktury, ściąga je z KSeF, opisuje i dostarcza do biura rachunkowego. Dostęp dla biura: Przedsiębiorca wystawia faktury i udziela dostępu biuru rachunkowemu, by mogło samodzielnie pobierać dokumenty z KSeF. Pełnomocnictwo: Biuro rachunkowe przejmuje pełną odpowiedzialność za wystawianie i rozliczanie faktur, działając jak księgowość wewnętrzna.

Wymaga to nadania odpowiednich uprawnień.

Ważne UWAGA NA BŁĘDY NIP: System KSeF będzie przydzielał faktury do konta przedsiębiorcy na podstawie numeru NIP. Nie zweryfikuje pomyłek w danych. Na koncie mogą pojawić się faktury z błędnie wpisanym NIP-em (tzw. faktury "skamowe"). Dopóki przedsiębiorca nie rozliczy takiej faktury, nie ponosi odpowiedzialności, ale musi regularnie przeglądać swoje konto i zgłaszać niepoprawne dokumenty.

Nie można usuwać! Wysłana do KSeF faktura, która otrzymała numer, pozostaje w systemie przez 10 lat. Nie ma możliwości jej anulowania i wycofania, można ją jedynie skorygować do zera, a poprawną wysłać ponownie.

Zobacz również: Limit 10 tysięcy złotych w KSeF to ratunek czy pułapka?

Jak zacząć korzystać z KSeF?

Do korzystania z KSeF nie trzeba zakładać specjalnego konta ani zgłaszać się do urzędu skarbowego — uprawnienie wynika z bycia podatnikiem.

Logowanie i uwierzytelnienie: Aby korzystać z KSeF (poprzez program księgowy lub darmową aplikację MF), należy mieć narzędzie do uwierzytelnienia:

(poprzez program księgowy lub darmową aplikację MF), należy mieć narzędzie do uwierzytelnienia: Jednoosobowa działalność: Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Spółki : Wymagana jest pieczęć kwalifikowana z numerem NIP lub złożenie formularza ZAFFA, wyznaczającego osobę zarządzającą uprawnieniami w firmie.



Terminy i kary: Wprowadzenie KSeF nie zmienia zasad i terminów płacenia podatków. Zmienia jedynie daty wystawiania i otrzymywania faktur (data nadania numeru KSeF). Kary za nieprzestrzeganie zasad (np. niewysłanie faktury w trybie offline w następnym dniu roboczym) są przesunięte na 2027 rok. Będą one dotkliwe, ponieważ ich wysokość będzie liczona od kwoty VAT na fakturze (lub 18,7% dla faktur bez VAT).

Czy KSeF oznacza koniec księgowych?

Mimo obaw, że cyfryzacja i automatyzacja KSeF wyprze księgowych, eksperci uspokajają. Choć system uprości pewne procesy, takie jak zaciąganie danych, faktury same się nie rozliczą. Nadal konieczna będzie wiedza i doświadczenie księgowego, który zdecyduje, co może zostać ujęte w kosztach, a co nie.

Wniosek jest jeden: nie warto czekać. Należy jak najszybciej zainteresować się wdrożeniem KSeF, nawiązać kontakt z biurem rachunkowym i przeszkolić się, by uniknąć problemów w przyszłym roku.