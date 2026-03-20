KSeF wystartował. Sukces ministerstwa czy początek problemów przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]

KSeF wystartował. Sukces ministerstwa czy początek problemów przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]

20 marca 2026, 08:23
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
KSeF wystartował. Sukces ministerstwa czy początek problemów przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
KSeF wystartował. Sukces ministerstwa czy początek problemów przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało być jednym z największych kroków w cyfryzacji rozliczeń podatkowych w Polsce. Ministerstwo Finansów ogłosiło sukces. System działa, a zapowiadany chaos pierwszego dnia nie nastąpił. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona.

Jak zauważa Joanna Dmowska INFOR.pl, obraz po pierwszych tygodniach funkcjonowania systemu jest niejednoznaczny:

Firmy też nie są jednoznacznie na nie, ani nie jednoznacznie chwalące”.

System działa, ale nie bez problemów

1 lutego wielu przedsiębiorców spodziewało się poważnych awarii. Do tego nie doszło. KSeF uruchomił się i funkcjonuje, choć nie obyło się bez trudności.

Na początku były problemy z logowaniem przez profil zaufany, ale dość szybko to rozwiązano” – mówi Joanna Dmowska. Obecnie użytkownicy korzystają z systemu m.in. przez login.gov.pl, co ustabilizowało dostęp.

To jednak nie oznacza, że wszystko działa idealnie. Pojawiały się przypadki znikających faktur czy problemów z ich widocznością w systemie. Resort tłumaczy to kwestiami technicznymi i integracją systemów po stronie firm.

Największe wyzwania po stronie odbiorców

Co ciekawe, większe problemy mają nie ci, którzy już wystawiają faktury w KSeF, ale ci, którzy muszą je odbierać.

De facto wszyscy przedsiębiorcy są w KSeF-ie, bo nawet jeśli nie wystawiasz, to musisz odebrać” – podkreśla Dmowska.

W praktyce oznacza to dodatkową pracę dla księgowych i przedsiębiorców. Szczególnie problematyczne jest porównywanie faktur z systemu z ich „wizualizacjami” wysyłanymi e-mailem.

Często ta faktura się różni od tej w KSeF-ie… więc księgowi mają bardzo dużo pracy, żeby na przykład dwa razy tej faktury nie wprowadzić”.

Więcej dokumentów zamiast mniej

Jednym z założeń KSeF było uproszczenie obiegu dokumentów. Tymczasem na początku efekt bywa odwrotny.

Ograniczenia techniczne – jak limit wielkości pliku – sprawiły, że część informacji została przeniesiona poza system.

Miało być mniej dokumentów, a przynajmniej na razie wydaje się, że jest ich więcej” – ocenia ekspertka.

To oznacza konieczność pracy na dwóch źródłach danych: fakturze w KSeF i dodatkowych materiałach poza systemem.

Rok przejściowy i „czas nauki”

Zdaniem Joanny Dmowskiej obecne trudności nie są niczym zaskakującym.

Według mnie to są takie początkowe problemy… 2026 rok to będzie trudny dla podatników”.

System wymaga zmiany nawyków, procedur i często także oprogramowania. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i biur rachunkowych oraz administracji.

Jednocześnie w dłuższej perspektywie KSeF ma przynieść korzyści.

Powinno być łatwiej, bo wszystko będziesz miał w systemie… nawet kontrole będą prostsze”.

Kolejny test: 1 kwietnia

Prawdziwe wyzwanie dopiero przed systemem. 1 kwietnia do KSeF dołączy większość przedsiębiorców.

To będzie moment, kiedy zobaczymy, jak to naprawdę działa” – wskazuje Dmowska.

Jeszcze większym sprawdzianem okażą się rozliczenia podatkowe, gdy firmy zaczną zamykać miesiące i weryfikować kompletność dokumentów.

Ulga na start, ale nie na długo

Ministerstwo Finansów przyjęło łagodniejsze podejście w pierwszym okresie funkcjonowania systemu. W 2026 roku przedsiębiorcy mogą liczyć na pewną taryfę ulgową.

Ministerstwo powiedziało, że nie będzie karało… to jest rok uczenia się” – podkreśla ekspertka.

Nie oznacza to jednak braku odpowiedzialności. Błędy w rozliczeniach nadal mogą skutkować konsekwencjami.

Co powinni zrobić przedsiębiorcy?

Dla tych, którzy jeszcze nie wdrożyli KSeF, czasu zostało niewiele. Podstawowe kroki są jasne:

  • zalogować się do systemu i sprawdzić jego działanie,
  • nadać uprawnienia pracownikom lub biuru rachunkowemu,
  • przetestować wystawianie faktur,
  • ustalić procedury wewnętrzne.

Jak radzi Joanna Dmowska:

Może nawet jakąś fakturę na próbę wystawić i zobaczyć, jak cały system pracuje”.

KSeF wystartował bez katastrofy, ale daleko mu jeszcze do pełnej sprawności. System działa, jednak przedsiębiorcy mierzą się z realnymi trudnościami operacyjnymi.

Najbliższe miesiące będą kluczowe. To czas testów, nauki i dostosowania. Dopiero po tym okresie będzie można rzetelnie ocenić, czy KSeF faktycznie uprości rozliczenia, czy tylko zmieni ich formę.

Powiązane
Aktywny Samorząd - Wsparcie, które pomaga osobom z niepełnosprawnościami [Gość Infor.pl]
Aktywny Samorząd - Wsparcie, które pomaga osobom z niepełnosprawnościami [Gość Infor.pl]
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]
Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
Źródło: INFOR
Księgowość
Podatki 2026 - najważniejsze zmiany [KSeF, VAT, limity dla samochodów służbowych]
20 mar 2026

Jakie najważniejsze zmiany w podatkach można wymienić w 2026 roku? Eksperci wyliczają: KSeF, VAT i limity dla samochodów służbowych. Co oznaczają w praktyce? Niektóre zmiany będą dla większości przedsiębiorców niekorzystne.
Kluczowe terminy dla księgowych pod koniec marca 2026 r. Sprawozdania finansowe, KSeF, CIT-8, IFT-2R
20 mar 2026

Końcówka marca to jeden z najważniejszych momentów w kalendarzu księgowym. Dla wielu firm oznacza zamknięcie etapu sporządzania sprawozdania finansowego, a jednocześnie ostatni moment na wypełnienie niektórych obowiązków podatkowych. W 2026 roku szczególne znaczenie ma także dalsze przygotowanie firm do funkcjonowania w systemie KSeF.
Szansa zachowania faktur papierowych lub elektronicznych po 31 marca 2026 r. wynika z art. 106ba i 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT
20 mar 2026

W ustawie o VAT są dwa przepisy, które pozwalają zmusić dostawcę do fakturowania po staremu. Są to art. 106ba i 106gb ust. 4 pkt 5: do podania NIP wystawcy faktury obowiązani są nabywcy, którzy „posługują się tym numerem dla potrzeb danej czynności”. Jeżeli tak nie jest, zgodnie z drugim z tych przepisów wystawca faktury musi „uzgodnić udostępnienie tej faktury” poza KSeF, czyli faktycznie wystawi ją po staremu. Błędy tego systemu są jego jedyną (?) zaletą – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Estoński CIT w 2026 r.: kto może jeszcze przejść i jakie warunki trzeba spełnić
20 mar 2026

Dla pierwszej fali podatników, którzy zdecydowali się na ryczałt od dochodów spółek w 2022 roku, właśnie mija czteroletni okres rozliczeniowy. Projekt nowelizacji UD116, który miał uszczelnić przepisy od nowego roku, nie wszedł w życie z powodu niespełnienia wymogów vacatio legis. Przedsiębiorcy działają zatem na dotychczasowych zasadach, lecz pod znacznie czujniejszym okiem cyfrowego fiskusa. To dobry moment, by sprawdzić, czy wejście w estoński CIT jest jeszcze możliwe i opłacalne.

Trzynastki w drodze. ZUS podał harmonogram wypłat
20 mar 2026

ZUS przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin przypada 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenia trafią do uprawnionych wraz z podstawową emeryturą. Nie trzeba składać wniosków. Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli 1978,49 zł brutto.
Księgowość bez biura rachunkowego? Coraz więcej firm robi to samodzielnie
20 mar 2026

Jeszcze kilka lat temu samodzielne prowadzenie księgowości było domeną nielicznych. Dziś, w obliczu rosnących kosztów i zmian w przepisach, coraz więcej przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: czy naprawdę potrzebuję biura rachunkowego? Odpowiedź coraz częściej brzmi: to zależy od narzędzi, z których korzystasz.
Projekt UDER91 wprowadza centralną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości
18 mar 2026

Rządowy projekt UDER91 wprowadza centralną, ogólnodostępną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości. To część pakietu deregulacyjnego. Co to w praktyce oznacza?

KSeF zmienia zasady gry. Te limity mogą sparaliżować Twoją firmę
19 mar 2026

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko cyfrowa rewolucja w księgowości. To także twarde ograniczenia techniczne, które mogą realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw – od rozmiaru faktur, przez brak załączników, aż po limity wysyłki. Eksperci ostrzegają: kto nie przygotuje procesów wcześniej, może mieć poważne problemy.
Podatek u źródła (WHT) a należności licencyjne: kompletne omówienie, aktualne zasady i praktyczne wskazówki
18 mar 2026

Rozliczanie należności licencyjnych wypłacanych za granicę to jedno z najbardziej złożonych zagadnień podatkowych. Błąd w klasyfikacji płatności albo brak dokumentów może kosztować firmę realne pieniądze. W tym przewodniku wyjaśniamy krok po kroku, czym jest podatek u źródła (WHT), kiedy powstaje należność licencyjna oraz jak bezpiecznie korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Znajdziesz tu także checklisty, przykłady i najczęstsze pułapki.
