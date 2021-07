Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

Poczta Polska wyręcza odbiorców przesyłek o wartości do 150 euro w zakresie zgłoszenia celnego

Poczta Polska oferuje odbiorcom przesyłek wygodną, kompleksową usługę związaną z odprawą celno-podatkową towarów. Najprostszy wariant, w przypadku przesyłek o wartości do 150 euro, nie wymaga od odbiorcy żadnych działań, takich jak kontakt z Urzędem Celnym czy Krajową Administracją Skarbową. Poczta dysponuje bowiem pełnomocnictwem o charakterze ustawowym (tzw. pełnomocnictwem domyślnym), uprawniającym ją do dokonania na rzecz adresata elektronicznego zgłoszenia celnego.

Uwaga!

W komunikacie z 22 lipca 2021 r. Poczta Polska ostrzega o o próbach oszustw internetowych.

Nowa rola Poczty Polskiej, która stała się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych przesyłek spoza Unii Europejskiej, dała pretekst dla cyberprzestępców do przeprowadzenia groźnych akcji phishingowych. Spółka przypomina, że nie wysyła drogą elektroniczną żadnych wiadomości zawierających prośby o uzupełnienie dokumentacji celnej, dotyczącej towarów zakupionych w azjatyckich sklepach internetowych.

E-mail lub SMS z takim żądaniem najprawdopodobniej jest zawirusowany, a jego otwarcie grozi przekazaniem wrażliwych danych osobowych lub nawet utratą pieniędzy.



Poczta Polska otrzymuje zgłoszenia, że w Internecie pojawił się nowy sposób oszustwa, wykorzystujący niewiedzę użytkowników, dotyczącą wdrożenia przez Unię Europejską tzw. pakietu VAT dla e-commerce. Internetowi oszuści postanowili wykorzystać fakt zmiany sposobu postępowania z przesyłkami, rozsyłając fałszywe e-maile do klientów, w których zachęcają do otwarcia zawirusowanego załącznika lub linku. Tego typu oszustwo może być dystrybuowane także przez wiadomości SMS, zawierające link do zainfekowanej strony.

Po kliknięciu w załącznik albo link znajdujący się w otrzymanej wiadomości, komputer może zostać zarażony wirusem, w tym wypadku koniem trojańskim, który pozwoli przestępcom wykraść dane i przejąć kontrolę nad komputerem. W przypadku najnowszego ataku cyberprzestępców, jaki wykryliśmy, użytkownik może też zostać poproszony o dane logowania do banku albo innych serwisów. Grozi to przekazaniem wrażliwych danych osobowych, a nawet utratą pieniędzy z kont bankowych. Kategorycznie wyjaśniamy, że Poczta Polska nie wysyła do klientów maili dotyczących cła i nigdy nie prosi swoich klientów o dane bankowe.



Wszelkie wiadomości tego typu Poczta prosi zgłaszać na adresy: incydent@poczta-polska.p l. Poczta prosi o przesłanie podejrzanej wiadomość jako załącznik, a nie poprzez „przekaż dalej”, gdyż utrudnia to analizę e-maila i opóźnia ustalenie sprawcy.

Przesyłki o wartości do 150 euro zostaną obciążone:

podatkiem VAT (z wyłączeniem zakupów dokonanych w ramach procedury IOSS),

opłatą pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego w stałej wysokości 8,50 zł.

Warto podkreślić, że opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego wynosi tyle samo, co obowiązująca w dotychczasowym cenniku Poczty Polskiej należność za przedstawienie do kontroli celnej nadesłanych z zagranicy przesyłek obciążonych opłatami celnymi lub każdą inną należnością tego samego rodzaju. W przypadku absencji odbiorcy lub niemożności uiszczenia opłat, przesyłka zostanie awizowana. Zwrot do nadawcy nastąpi, standardowo, po 14 dniach oczekiwania w placówce pocztowej lub szybciej, w sytuacji odmowy odbioru przesyłki podczas wizyty listonosza. Warto pamiętać, że kurierzy Poczty Polskiej dysponują terminalami płatniczymi, dlatego istnieje możliwość uiszczenia opłaty za pomocą karty. W przypadku wizyty listonosza, aktualnie sposobem płatności jest gotówka.

Adresaci przesyłek, którzy pragną dokonać zgłoszenia celnego samodzielnie lub wskazać agenta celnego, powinni złożyć w placówce pocztowej oświadczenie o rezygnacji z zastosowania pełnomocnictwa domyślnego.

Przesyłki o wartości od 150 do 1000 euro wymagają udzielenia Poczcie Polskiej pełnomocnictwa

Przesyłki o wartości od 150 do 1000 euro zostaną obciążone:

podatkiem VAT,

opłatami celnymi,

opłatą pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego w stałej wysokości 8,50 zł.

Co istotne, odbiorca przesyłki o wartości od 150 do 1000 euro musi uprzednio udzielić Poczcie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia celnego. Jeżeli tego nie zrobi, otrzyma listownie powiadomienie o konieczności jego udzielenia w urzędzie pocztowym lub jego filii (jednak nie w agencji pocztowej). Zgłoszenie przesyłki następuje dopiero po otrzymaniu pełnomocnictwa.

Udzielane Poczcie pełnomocnictwa mogą nosić charakter jednorazowy (zgłoszenie konkretnej przesyłki), terminowy lub stały (dla osób, które regularnie odbierają towary spoza Unii Europejskiej). Pełnomocnictwa można udzielić Poczcie Polskiej w urzędach pocztowych lub w ich filiach (nie jest to obecnie możliwe w agencjach pocztowych) poprzez zlecenie ustne. Osoba fizyczna musi przy tym okazać dowód tożsamości, a osoba prawna – dostarczyć numery NIP, EORI i REGON, zaś podpis w jej imieniu musi być złożony zgodnie ze sposobem reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pracownik Poczty wprowadza dostarczone dane do systemu i drukuje egzemplarz pełnomocnictwa, na którym klient składa podpis.

Przesyłki o wartości powyżej 1000 euro lub zawierające towary akcyzowe nie podlegają zgłoszeniu celnemu przez Pocztę Polską

W przypadku przesyłek o wartości powyżej 1000 euro lub przesyłek zawierających towary akcyzowe, samodzielne zgłoszenie celne lub przez wskazanego agenta celnego będzie konieczne – Poczta nie świadczy obecnie usługi zgłoszenia celnego dla takich przesyłek.

Popularne platformy zakupowe mogą same naliczać VAT już w momencie zakupu

W związku z wejściem w życie nowych regulacji, Unia Europejska skonstruowała mechanizm pozwalający sklepom internetowym i platformom sprzedaży pobierać podatek VAT od towarów pochodzących z krajów trzecich w chwili zakupu (tzw. IOSS – Import One Stop Shop, czyli punkt kompleksowej obsługi importu). Decyzję o skorzystaniu z tej opcji, upraszczającej procedury w kraju docelowym (członkowskim UE), podejmują indywidualnie przedsiębiorcy i operatorzy handlu elektronicznego. Klienci, którzy zakupią przedmiot objęty mechanizmem IOSS, zostaną powiadomieni o pobraniu podatku VAT w jego cenie, a nie w momencie odbioru przesyłki. Co jednak istotne, nawet towar objęty mechanizmem IOSS podlega zgłoszeniu celnemu, dlatego Poczta naliczy opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki.

Przesyłka okazjonalna wyłączona z nowych regulacji

Warto podkreślić, że przesyłki wysyłane przez osobę fizyczną do osoby fizycznej nie są obciążone należnościami, jeżeli mają charakter okazjonalny oraz zawierają towary stanowiące prezent, pod warunkiem, że wartość towarów nie przekracza kwoty 45 euro, a przesyłka nie zawiera towarów akcyzowych, np. alkoholu, perfum, wyrobów tytoniowych w ilościach przekraczających dozwolone przepisami.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy dokonywanie zgłoszeń celnych przesyłek na nowych zasadach jest inicjatywą Poczty?

Nie. Poczta Polska wykonuje jedynie nowe przepisy Unii Europejskiej, związane przede wszystkim z wdrożeniem z dniem 1 lipca 2021 r. pakietu VAT e-commerce. Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej obowiązuje zwolnienie z podatku VAT dla przesyłek o wartości do 22 euro, jednak zwolnienie to wygasa 30 czerwca 2021 r. Celem nowych regulacji jest ograniczenie skali nierównej konkurencji wobec europejskiego sektora handlu elektronicznego ze strony jego odpowiednika spoza terytorium UE, który eksportuje do Europy znaczące ilości towarów nie płacąc podatku VAT ani cła.

2. Czy dokonywanie zgłoszeń celnych przesyłek na nowych zasadach obowiązuje tylko w Polsce?

Nie. Nowe zasady obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

3. Jaki jest termin stosowania nowych przepisów wobec przesyłek z towarami z krajów trzecich? Czy przesyłka nadana przed 1 lipca 2021 r. będzie traktowana zgodnie z dotychczasowymi przepisami ?

Przepisy unijne i polskie nie przewidują okresu przejściowego dla przesyłek nadanych przed wejściem nowych przepisów w życie. Oznacza to, że nowym procedurom celnym będą podlegały przesyłki zgłoszone przez Pocztę Polską organom celnym od 1 lipca 2021 r., czyli również przesyłki pocztowe nadane przed tą datą.

4. Czy nowe procedury dotyczą przesyłek spoza krajów UE, czy też nadawanych w krajach Unii Europejskiej?

Nowe procedury dotyczą przede wszystkim przesyłek z towarami nadawanych w krajach poza Unią Europejską. Mogą jednak dotyczyć także przesyłek nadawanych w krajach Unii Europejskiej, jeżeli w takich przesyłkach znajdują się towary pochodzące z krajów trzecich, które nie zostały odprawione celnie przed ich przybyciem do Polski.

5. Czy nowe procedury dotyczą przesyłek listowych?

Nowe procedury dotyczą wszystkich przesyłek zawierających towary pochodzące z krajów trzecich, w tym przesyłek listowych. Przesyłki listowe, zawierające jedynie dokumenty lub korespondencję, pozostają wolne od opłat celnych i podatkowych.

6. Czy nowe procedury dotyczą wyłącznie towarów zamawianych w sklepach internetowych, czy także przesyłek wysyłanych przez osobę fizyczną do osoby fizycznej?

Nowe procedury dotyczą wszystkich przesyłek zawierających towary pochodzące z krajów trzecich. Przesyłki wysyłane przez osobę fizyczną do osoby fizycznej nie są obciążone należnościami, jeżeli mają charakter okazjonalny oraz zawierają towary stanowiące prezent, pod warunkiem, że:

wartość towarów nie przekracza kwoty 45 euro,

przesyłka nie zawiera towarów akcyzowych, np. alkoholu, perfum, wyrobów tytoniowych w ilościach przekraczających dozwolone przepisami.

7. Czy wszystkie przesyłki zawierające towary są traktowane tak samo?

Zależy to od wartości i zawartości przesyłki. Ogólnie rzecz biorąc, przesyłki o wartości od zera do 150 euro podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak są zwolnione z opłat celnych. Przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro podlegają zarówno podatkowi VAT, jak i opłatom celnym. Poczta nie dokonuje zgłoszeń celnych przesyłek o wartości powyżej 1000 euro – podlegają one samodzielnemu zgłoszeniu przez adresata lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

Nowej procedurze zgłoszenia celnego stosowanej przez Pocztę nie podlegają także przesyłki zawierające towary objęte podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem prezentów, w ilościach określonych przepisami, o wartości do 45 euro wysyłanych okazjonalnie przez osobę fizyczną do osoby fizycznej) – w przypadku tych przesyłek konieczne jest samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego przez adresata lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

8. Jaka wartość stanowi podstawę naliczenia należności celnych i podatkowych?

Podstawę naliczenia należności celnych i podatkowych stanowi tak zwana wartość celna przesyłki. W typowym przypadku składają się na nią wartość towarów w przesyłce, podwyższona o koszt transportu do kraju przeznaczenia i ewentualnie koszty ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://puesc.gov.pl/de/web/puesc/ais .

9. W jaki sposób Poczta określa wysokość należności celnych i podatkowych?

Poczta nie określa wysokości należności celnych i podatkowych. Poczta dokonuje zgłoszenia celnego, które obejmuje m.in. informację o zawartości przesyłki. Na podstawie zgłoszenia celnego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) określa wysokość należności celnych i podatkowych, a następnie przekazuje tę informację Poczcie. Poczta zobowiązana jest pobrać określone przez KAS należności od adresata przesyłki przy jej doręczeniu i przekazać pobrane kwoty na rachunek KAS.

10. Czy Poczta dokona zgłoszenia celnego wszystkich przesyłek, bez względu na ich wartość i rodzaj znajdujących się w nich towarów?

Poczta dokona zgłoszenia celnego przesyłek o wartości do 1000 euro, których adresaci udzielili jej pełnomocnictwa do tej czynności. W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro Poczta na mocy przepisów dysponuje pełnomocnictwem domyślnym, z którego zastosowania adresat przesyłki może jednak zrezygnować, składając odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej. W odniesieniu do przesyłek o wartości powyżej 150 a 1000 euro adresat musi udzielić Poczcie pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela pośredniego, składając je w placówce pocztowej.

Przesyłki o wartości powyżej 1000 euro podlegają zgłoszeniu dokonywanemu bezpośrednio przez adresata przesyłki lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

Nowej procedurze zgłoszenia celnego nie podlegają także przesyłki zawierające towary objęte podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem prezentów, w ilościach określonych przepisami, o wartości do 45 euro wysyłanych okazjonalnie od osoby fizycznej do osoby fizycznej) – w przypadku tych przesyłek konieczne jest samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego przez adresata przesyłki lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

11. W jaki sposób udzielam Poczcie Polskiej pełnomocnictwa ?

Pełnomocnictwa można udzielić Poczcie Polskiej w urzędach pocztowych lub w ich filiach (nie jest to obecnie możliwe w agencjach pocztowych) poprzez zlecenie ustne. Osoba fizyczna musi przy tym okazać dowód tożsamości, a osoba prawna dostarczyć numery NIP, EORI i REGON, zaś podpis w jej imieniu musi być złożony zgodnie ze sposobem reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pracownik Poczty wprowadza dostarczone dane do systemu i drukuje egzemplarz pełnomocnictwa, na którym klient składa podpis.

12. Czy Pracownicy Poczty dokonują kontroli zawartości przesyłek?

Prawo kontroli zawartości przesyłek przysługuje jedynie funkcjonariuszom celnym. Pracownicy Poczty dokonują jedynie zgłoszenia celnego przesyłki na podstawie deklaracji celnej dostarczonej przez nadawcę. W przypadkach, w których wielkość, waga lub inne cechy przesyłki budzą wątpliwość co do prawdziwości informacji zawartych w wypełnionej przez nadawcę deklaracji celnej, przesyłka może zostać przekazana do kontroli przeprowadzanej przez celnika w obecności pracownika Poczty.

Niezależnie od tego, funkcjonariusze celni mogą wytypować przesyłkę do kontroli z własnej inicjatywy.

13. Co muszę zrobić, by Poczta mogła dokonać zgłoszenia celnego w moim imieniu?

Aby dokonać zgłoszenia celnego przesyłki w imieniu adresata, Poczta musi dysponować pełnomocnictwem do wykonania tej czynności. W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro, Poczta dysponuje pełnomocnictwem o charakterze ustawowym. Innymi słowy, odbiorca przesyłki o wartości do 150 euro nie musi podejmować żadnych czynności, by Poczta dokonała w jego imieniu zgłoszenia celnego. Jeśli adresat przesyłki o wartości do 150 euro pragnie dokonać zgłoszenia celnego samodzielnie lub wskazać agenta celnego, powinien złożyć w placówce pocztowej oświadczenie o rezygnacji z zastosowania pełnomocnictwa domyślnego. W przeciwnym razie, Poczta dokona zgłoszenia celnego jego przesyłki.

Adresat przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro musi udzielić Poczcie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia celnego. Jeśli Poczta otrzyma przesyłkę adresowaną do osoby fizycznej lub prawnej, która nie udzieliła uprzednio pełnomocnictwa, powiadomi adresata listownie o konieczności jego udzielenia w urzędzie pocztowym lub jego filii (jednak nie w agencji pocztowej) i dokona zgłoszenia dopiero po otrzymaniu pełnomocnictwa.

Udzielane Poczcie pełnomocnictwa mogą nosić charakter jednorazowy (do zgłoszenia konkretnej przesyłki), terminowy lub stały. Osoby otrzymujące regularnie przesyłki z towarami spoza Unii Europejskiej zachęcamy do udzielenia pełnomocnictwa stałego. Pełnomocnictwa najlepiej udzielić jeszcze przed złożeniem zamówienia, a najpóźniej przed nadejściem przesyłki do Polski; dostępność pełnomocnictwa zasadniczo przyspieszy dostarczenie przesyłki.

14. Czy mogę dokonać zgłoszenia celnego samodzielnie lub wskazać agenta celnego?

W przypadku przesyłek o wartości powyżej 1000 euro lub przesyłek zawierających towary akcyzowe, samodzielne zgłoszenie celne lub przez wskazanego agenta celnego będzie konieczne – Poczta nie świadczy obecnie usługi zgłoszenia celnego dla takich przesyłek.

W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro, samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego lub skorzystanie z usług agenta celnego wymaga uprzedniego złożenia przez adresata oświadczenia o rezygnacji z zastosowania pełnomocnictwa domyślnego.

W przypadku przesyłek o wartości powyżej 150 do 1000 euro, adresat dokonuje zgłoszenia samodzielnie lub poprzez agenta celnego, o ile nie udzielił uprzednio Poczcie pełnomocnictwa do tej czynności.

Po otrzymaniu z Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzenia dokonania przez adresata lub wskazanego przez niego agenta celnego zgłoszenia przesyłki oraz uiszczenia związanych z nią należności, Poczta doręczy przesyłkę.

15. Dokonując zakupu towarów z krajów trzecich przez Internet otrzymałem informację o pobraniu podatku VAT w chwili zakupu. W jaki sposób wpłynie to na formalności realizowane w kraju?

Unia Europejska skonstruowała mechanizm pozwalający sklepom internetowym i platformom sprzedaży pobierać podatek VAT od towarów pochodzących z krajów trzecich w chwili zakupu (tzw. mechanizm IOSS – Import One Stop Shop, czyli punkt kompleksowej obsługi importu). Użycie tego mechanizmu nie jest obowiązkowe; przedsiębiorcy i operatorzy handlu elektronicznego samodzielnie podejmują decyzję o jego wykorzystaniu (klient nie może wymagać od sprzedającego zastosowania tego mechanizmu).

Jeśli sprzedawca, u którego zamawiają Państwo towary, korzysta z mechanizmu IOSS, powinni Państwo zostać poinformowani w chwili zakupu o pobraniu podatku VAT w cenie towaru. Kiedy przesyłka z takim towarem trafi do Polski, do Poczty powinna nadejść pochodząca od nadawcy informacja, że należny podatek VAT został już opłacony i Poczta nie pobierze go powtórnie. Przesyłka objęta mechanizmem IOSS, tak jak pozostałe przesyłki zawierające towary, podlega zgłoszeniu celnemu, dlatego Poczta pobierze opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki.

16. Co składa się na kwotę, którą będę musiał zapłacić w chwili odbioru przesyłki zgłoszonej przez Pocztę Polską?

Zależy to od wartości przesyłki.

Dla przesyłek o wartości do 150 euro na tę kwotę składają się:

podatek VAT (z wyłączeniem zakupów dokonanych w ramach procedury IOSS),

opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego.

Dla przesyłek o wartości powyżej 150 do 1000 euro:

podatek VAT,

opłaty celne,

opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego.

Wyjątek stanowią wysyłane okazjonalnie w przesyłkach o wartości do 45 euro od osoby fizycznej do osoby fizycznej prezenty, pod warunkiem, że nie są to towary akcyzowe w ilościach przekraczających dozwolone przepisami.

W przypadku dokonywania zgłoszenia celnego przez adresata przesyłki samodzielnie lub przez wybranego przez niego agenta celnego, Poczta Polska pobierze opłatę za proces obsługi przesyłki nadesłanej z zagranicy przeznaczonej do dalszej procedury celnej realizowanej przez adresata.

17. Jak uiszczę należności za przesyłkę?

Dla przesyłek, dla których Poczta dokona zgłoszenia celnego, wszystkie należności związane z przesyłką zostaną pobrane w chwili jej doręczenia. Jeżeli przesyłkę doręczy listonosz lub kurier, okaże odbiorcy wykaz należności na ekranie urządzenia mobilnego i pobierze należność w gotówce (w przypadku niektórych doręczeń kurierskich istnieje możliwość płatności kartą). Przy odbiorze przesyłki w placówce pocztowej możliwe będzie uiszczenie należności gotówką lub kartą.

Uwaga!

Poczta nie dokonuje obecnie poboru należności celno-podatkowych z wykorzystaniem kanałów elektronicznych! Jeżeli otrzymacie Państwo SMS lub email z wezwaniem do opłaty tych należności za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej, będzie to próba oszustwa i takiej płatności nie należy realizować!

18. W jaki sposób otrzymam potwierdzenie uiszczenia należności podatkowych i celnych?

Potwierdzenie uiszczenia należności podatkowych i celnych jest dokumentem wystawianym przez system informatyczny Krajowej Administracji Skarbowej po rozliczeniu należności przez operatora doręczającego przesyłkę. W związku z tym, Poczta nie ma możliwości udostępnienia potwierdzenia natychmiast, w chwili odbioru przesyłki.

Potwierdzenie w wersji elektronicznej będzie dostępne na stronie internetowej Poczty zwykle w ciągu kilku dni po doręczeniu przesyłki. Logowanie na stronie i odbiór elektronicznego potwierdzenia uiszczenia należności następuje na podstawie danych przesyłki, znanych wyłącznie odbiorcy. Dostępny na stronie dokument stanowi dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie pozwalające wprowadzić towary zawarte w przesyłce do obrotu gospodarczego na terenie Unii Europejskiej.

19. Co się stanie, gdy odmówię uiszczenia należności?

W przypadku, gdy adresat odmówi uiszczenia ciążących na przesyłce należności celno-podatkowych, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

20. Jak nowe formalności wpłyną na czas doręczenia przesyłek?

Poczta dokłada wszelkich starań, by czas potrzebny na dokonanie odprawy celnej przesyłek nie wpłynął znacząco na czas ich doręczenia. Duża część operacji w procesie została zautomatyzowana. Największy wpływ na czas doręczenia przesyłek w nowym modelu odpraw mają okoliczności niezależne od Poczty, takie jak dostępność pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia oraz czas niezbędny na wydanie przez Krajową Administrację Skarbową decyzji o wymiarze należności oraz zwolnieniu przesyłki do doręczenia. Pełnomocnictwa najlepiej udzielić jeszcze przed złożeniem zamówienia, a najpóźniej przed nadejściem przesyłki do Polski.

Można spodziewać się pewnego wydłużenia czasu doręczenia w pierwszym okresie funkcjonowania nowych procedur, w którym Poczta nie będzie dysponować pełnomocnictwami adresatów przesyłek do dokonania zgłoszenia celnego. W miarę pozyskiwania takich pełnomocnictw od adresatów przesyłek, czas doręczenia przesyłek ulegnie skróceniu.

21. Otrzymałem SMS/email z informacją o konieczności uiszczenia należności związanych z przesyłką podlegającą odprawie celnej. Co powinienem zrobić?

Obecnie Poczta nie przekazuje informacji związanych z rozliczeniem należności celno-podatkowych za pośrednictwem komunikatów SMS lub poczty elektronicznej. Odebrana przez Państwa wiadomość stanowi próbę oszustwa – w żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy ani odpowiadać na taki SMS/email.

22. Otrzymałem SMS/email z informacją o konieczności zalogowania do portalu Poczty w związku z koniecznością podania dodatkowych danych umożliwiających dokonanie zgłoszenia celnego przesyłki. Co powinienem zrobić?

Obecnie Poczta nie przekazuje informacji związanych z dokonywaniem zgłoszeń celnych za pośrednictwem komunikatów SMS lub poczty elektronicznej. Odebrana przez Państwa wiadomość stanowi próbę oszustwa – w żadnym wypadku nie należy podawać danych ani odpowiadać na taki SMS/email.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

tel.(+48) 43 842 06 00, e-mail kontakt@poczta-polska.pl

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

Źródło: Poczta Polska SA