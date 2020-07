W związku z tym powstaje całkowicie nowa infrastruktura, która umożliwi szybszy transport kolejowy z Chin, co znacznie ułatwi sprowadzanie towarów z Państwa Środka. Daje on więc duże szanse państwom, które wezmą udział w tym projekcie, ponieważ stworzy ważny łańcuch wymiany handlowej oraz kulturowej. Obecna sytuacja epidemiologiczna panująca na świecie i związane z nią zaburzenia w dostawach oraz długie zamknięcie fabryk tylko potwierdziły jak znaczący wpływ ma ten szlak na płynne funkcjonowanie międzynarodowego handlu. Połączeń kolejowych jest coraz więcej, w roku 2018 liczba składów pociągów Jedwabnego Szlaku wynosiła już 6400.

Pociąg z Chin do Polski

Ze względu na położenie geograficzne Polska stała się ważnym punktem na drodze pociągu z Chin, stanowiąc swoistą bramę do Europy, ponieważ towary, które docierają tym pociągiem przechodzą jedynie przed dwie odprawy celne. Dla Polski ma to takie znaczenie, że szybkość dostaw może zmniejszyć się nawet z 7 tygodni (drogą morską) do 11 dni.





Trzy najważniejsze połączenia

Jeśli chodzi o trasy i miejsca, które mają szczególną wagę dla Polski, to należy wyróżnić trzy połączenia.

Pierwsze połączenie między Chengdu w środkowych Chinach a Łodzią. Od 2013 r. oferuje cotygodniowy, ekspresowy przewóz towarów, którego operatorem jest łódzka firma Hatrans. Dzięki niemu powstał w Polsce zupełnie nowy, multimodalny terminal w Olechowie.

Ta sama firma uruchomiła także drugie, bardzo ważne połączenie z Łodzi do portu Xiamen na chińskim wybrzeżu Cieśniny Tajwańskiej. Dał on polskim eksporterom szanse na odkrycie innych miejsc, ponieważ za pośrednictwem Xiamenu można dotrzeć na Tajwan i rynki Azji Południowo-Wschodniej.

Ostatnim jest połączenie pomiędzy niemieckim Hamburgiem i Zhengzhou w Chinach, który na swojej trasie przejeżdża przez terminal Warszawa-Małaszewicze. Terminal ten jest odpowiedzialny za 94% polskich przeładunków z Jedwabnego Szlaku. W związku z tym wkrótce ma go odciążyć terminal Czeremcha.

Pociąg z Chin do Europy

Nie tylko Polska, ale także inne kraje Europy mają możliwość korzystania z tego projektu. Już teraz można mówić o kilku znanych połączeniach, które zostały uruchomione od 2014 r.

Jednym z nich jest trasa pociągu z Yiwu we wschodnich Chinach do Madrytu, będąca najdłuższą na świecie trasą kolejową. Prowadzi ona przez 8 państw (w tym Polskę czy Niemcy), a mimo tego podróż trwa jedynie 21 dni.

Drugim połączeniem z chińskiego miasta Yiwu jest pociąg do Londynu, potocznie zwany “Wschodnim wiatrem”, co ma stanowić nawiązanie do zdania pierwszego przywódcy Chin komunistycznych Mao Zedonga: „Wschodni wiatr góruje nad wiatrem zachodnim”. Jest to regularne, cotygodniowe połączenie, które wiedzie przez 7 innych państw. Należy dodać, że dzięki temu połączeniu czas dostawy skrócił się o około 30 dni.

Obok Londynu i Madrytu można też wspomnieć o połączeniach między innymi z włoskim Mediolanem, a także niemieckimi miastami - Hamburgiem i Chongqing.

Podsumowanie

Nowy Jedwabny Szlak ciągle się rozbudowuje, a co za tym idzie liczba połączeń również nieustannie wzrasta. Polska i inne kraje chcą odgrywać w nim znaczącą rolę, po to, aby rozwijać się zarówno gospodarczo jak i kulturowo. W roku 2020 do Polski pociąg z Chin przyjechał do Sławkowa, a według szacunków w tym roku na trasie między Chinami a Europą ma kursować nawet 5 tysięcy pociągów, co ma przyczynić się do wybudowania ponad 40 nowych terminali przeładunkowych i linii kolejowych.