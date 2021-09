Drogi transport z Chin – do kiedy utrzymają się wysokie ceny?

Drogi transport z Chin. Od ponad roku widzimy bezprecedensowy wzrost cen frachtu. Pomimo że sytuacja pandemiczna już się stabilizuje, to wciąż pojawia się wiele utrudnień w transporcie towarów, a stawki frachtu są wysokie i stale rosną. Czym jest to spowodowane?

Wzrost cen transportu międzynarodowego związany z pandemią

Chiny słyną z eksportu towarów na cały świat, ale pandemia prowadząca do niestabilnej sytuacji międzynarodowej znacznie przeszkodziła w międzykrajowym przepływie ładunków. Wraz z zawieszeniem działalności fabryk oraz brakiem pracowników, wysyłki w wielu miejscach zostały zawieszone bądź w znacznej mierze ograniczone. Do tego pojawiły się kolejne trudności dla importerów.

Najpopularniejszą do tej pory, a zarazem najtańszą formą transportu z Chin do Polski był transport drogą morską. Jednakże pandemia COVID-19 sprawiła, że od jej początku do 2021 roku ceny kontenerów wzrosły dziesięciokrotnie. Zwiększony popyt na towar skutkuje zwiększonym wykorzystaniem kontenerów, których w pewnym momencie zaczęło brakować, w konsekwencji czego były duże opóźnienia w wysyłce produktów. Oprócz tego wystąpiły różnego rodzaju nieprzewidziane wydarzenia jak zakłócenia pracy w portach w Ningbo i Yantian, czy też zablokowanie kanału Sueskiego przez kontenerowiec.

Również transport lotniczy bardzo ucierpiał, ponieważ ze względu na lockdown i obostrzenia, wiele lotów zostało odwołanych, więc i w tym przypadku wystąpiły opóźnienia. W konsekwencji tego ceny frachtu lotniczego urosły, a jak wiadomo ze wszystkich rodzajów transportu, jest on i tak najdroższy.

Najlepiej radził sobie transport kolejowy, jednakże i w tej sytuacji nie obyło się bez problemów. Przez zmniejszoną ilość lotów oraz brak kontenerów, duża część eksportowanych z Chin towarów została przekierowana na Kolejowy Nowy Jedwabny Szlak, co go zdecydowanie obciążyło. Wystąpiły też utrudnienia w porcie przeładunkowym w Małaszewiczach, który zwyczajnie nie dawał sobie rady z przeładunkiem towaru.

Opisane problemy spowodowały, że rozwinęła się nowa alternatywa transportu z Chin - fracht drogowy. Projekty pilotażowe dowiodły, że przejazd ciężarówki z Chin do Polski zajmuje niecałe dwa tygodnie, czyli o wiele mniej niż w przypadku transportu morskiego i w podobnym czasie do transportu kolejowego. Coraz więcej firm przewozowych zaczęło otwierać się na tę alternatywę, gdyż okazała się bardzo opłacalna i atrakcyjna pod wieloma względami. Importerzy również dostrzegli potencjał transportu drogowego, szczególnie że koszt jak na tak krótki czas dostawy jest o wiele tańszy niż jaki oferują linie lotnicze.

Ceny transportu a Chiński Nowy Rok (Festiwal Wiosny)

Chiński Nowy Rok to najważniejsze święto dla wszystkich Chińczyków. Przygotowania do niego zaczynają się już kilkanaście dni przed samymi obchodami. Jest to czas, w którym wszyscy obywatele wracają do swoich domów rodzinnych, aby wraz z całą rodziną rozpocząć celebrację. Z racji tego, że wiele osób musi pokonać bardzo długą drogę, potrzebują dużo czasu, żeby móc tam dotrzeć. Z tego powodu większość sklepów, firm i fabryk zamyka się, aby każdy miał szansę zdążyć na rodzinne obchody.

Oznacza to, że przed Chińskim Nowym Rokiem importerzy składają więcej zamówień, by zrobić zapas potrzebnych produktów. Presja spowodowana o wiele większą ilością towaru do wyprodukowania oraz wysłania, prowadzi do przeciążenia firm transportowych, w konsekwencji czego w okresie poprzedzającym Chiński Nowy Rok ceny ich usług znacznie rosną, ale wraz z zakończeniem świętowania z powrotem maleją. Tymczasem przez wybuch pandemii, możliwości obciążonych podczas Festiwalu Wiosny sieci transportowych dodatkowo znacznie zmalały, przez co ceny jeszcze bardziej wzrosły. Do tej pory sytuacja nie zdążyła się poprawić na tyle, żeby można było mówić o ustabilizowaniu się cen. W tym wypadku trzeba być przygotowanym, że również w okresie nadchodzącego Chińskiego Nowego Roku w lutym 2022, stawki dalej będą się podnosić i przez długi czas nie wracać do normy.

Jak radzić sobie z drogim transportem z Chin?

Oferty firm spedycyjnych są nierzadko krótkoterminowe, a znalezienie odpowiedniej potrafi być czasochłonne. Dodatkowym problemem są dynamiczne zmiany stawek oraz przeciążenie sieci transportowych, dlatego bardzo ważne jest sprawdzanie i porównywanie ofert na bieżąco. Jeżeli interesuje Cię znalezienie właściwego spedytora, ale nie wiesz jak się zabrać za jego szukanie, pomocna może okazać się dla Ciebie platforma ShipHub. Serwis przedstawi Ci różne oferty na różne rodzaje transportu, dopasowane indywidualnie do Twoich potrzeb, zawierające ceny, a także czas dostawy. Warto również porównywać oferty na różnych warunkach Incoterms.

Na ten moment nie jest jeszcze wiadomo do kiedy dokładnie utrzymają się wzrosty cen, ponieważ pojawia się wiele nieprzewidzianych okoliczności, które negatywnie wpływają, bądź w znacznym stopniu utrudniają import towarów. Każda taka sytuacja sprawia, że stawki rosną, co zakłóca ustabilizowanie się cen.