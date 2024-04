PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Wpłaty na PFRON - jak obliczać

Podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na PFRON jest wielkość zatrudnienia.



W świetle obowiązujących obecnie przepisów obowiązek wpłaty na PFRON ma pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który dodatkowo nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6% wśród ogólnego stanu zatrudnienia.



Wysokość zobowiązania na PFRON zmienia się i jest uzależniona od:

1. Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

2. Aktualnego stanu zatrudnienia,

3. Liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością.



Należy również zwrócić uwagę na tzw. ulgi w PFRON, które są popularnym sposobem na obniżenie wpłaty na PFRON. Stanowią one ważne wsparcie dla pracodawców i pozwalają na obniżenie wpłaty należnej z tytułu niezapewnienia wymagalnego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z ulgi należy dokonać zakupu produkcji własnej lub usług własnych sprzedającego o kwalifikowanej strukturze zatrudnienia, dokonać terminowej zapłaty za zakup oraz otrzymać informację o kwocie obniżenia przez sprzedającego.

Obniżenie to polega na pomniejszeniu do 50% wartości wpłaty na PFRON, którą przedsiębiorca jest zobowiązany w danym miesiącu uiścić. Jeśli uzyskana kwota ulgi jest wyższa, można ją wykorzystać w ciągu kolejnych 6 miesięcy licząc od daty otrzymania informacji o kwocie obniżenia. Całkowite zwolnienie z wpłat jest możliwe po osiągnięciu poziomu 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.



Od 1 marca 2024 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 7540,36 PLN i jest wyższe o 345 zł od wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim okresie. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia powoduje, że zwiększa się również danina na PFRON.

Autopromocja

Przykład Przykładowo, przedsiębiorstwo zatrudniające 400 pracowników i nieposiadające żadnej osoby z niepełnosprawnością musi wziąć pod uwagę, że jego wpłaty na PFRON od marca 2024 r. wyniosą ponad 73 tys. PLN miesięcznie, co rocznie daje prawie 1 mln PLN.

Rafał Frączyk, Senior Manager

Małgorzata Gaik, Senior Consultant

Human Advisory Services | CRIDO