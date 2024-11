Sprzedaż internetowa: kiedy opłata za przesyłkę jest przychodem sprzedawcy? Kiedy warto uniknąć ujęcia kosztu dostawy jako przychodu sprzedającego oraz podstawy opodatkowania VAT?

Sprzedaż internetowa pociąga za sobą najczęściej wysyłkę towaru za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie. Jeśli nabywca korzysta z opcji darmowej dostawy, to wówczas sprzedający nie otrzymuje od niego dodatkowych środków tytułem kosztów wysyłki i nie powstaje zagadnienie odpowiedniego zaliczenia podatkowego takiej kwoty. Gdy jednak dostawa jest dodatkowo płatna dla kupującego, sprzedawca staje przed pytaniem, czy po jego stronie powstanie dodatkowy przychód w związku z powiększeniem należności kupującego o koszt przesyłki, a także, czy kwota ta stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Sprzedaż przez internet: opłata za przesyłkę może nie być przychodem sprzedawcy

Kluczowego znaczenia w tej kwestii nabiera sposób ułożenia przez strony transakcji tego stosunku cywilnoprawnego jakim jest umowa sprzedaży. Naczelną zasadą prawa zobowiązań cywilnych jest bowiem zasada swobody umów. W praktyce sprzedaży internetowej swoboda ta doznaje ograniczenia na skutek stosowania przez sprzedających określonych regulaminów sklepów internetowych czy też ogólnych warunków sprzedaży. Modelowo rozróżnić zatem należy co najmniej dwie następujące sytuacje:



1) Sprzedawca we własnym imieniu zawiera umowę przewozu towaru z podmiotem trzecim



Jeśli sprzedawca na własny koszt organizuje transport towarów, to może zakwalifikować te wydatki jako koszty podatkowe. Nie stoi temu na przeszkodzie fakt, iż kupujący spełniają w tym samym czasie na jego rzecz dodatkowe świadczenia na pokrycie tych kosztów. Jednakże równocześnie owe wpłaty ze strony kupujących na poczet kosztów przesyłek muszą zostać rozpoznane przez sprzedawcę jako jego przychód.



2) Sprzedawca pełni jedynie rolę pełnomocnika kupującego w celu zawarcia w jego imieniu umowy przewozu towaru przez podmiot trzeci



Kupujący może zgodnie z regulaminem sprzedaży upoważnić sprzedawcę do zawarcia umowy przewozu towaru w jego imieniu oraz przekazać sprzedawcy w tym celu odpowiednią kwotę pieniężną. Sprzedawca staje się wówczas jedynie pośrednikiem, który nie tylko nie zalicza kosztu dostawy do swoich kosztów podatkowych, ale również nie kwalifikuje wpłat kupujących jako przychodu ze swojej działalności.

Prawidłowość stanowiska podatników o możliwości niekwalifikowania wpłat kupujących na poczet kosztów dostawy jako przychodu sprzedawcy potwierdzają przykładowe indywidualne interpretacje podatkowe:

a) pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) z dnia 26 marca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.108.2020.4.MD:

Działalność gospodarcza czynnego podatnika VAT w zakresie sprzedaży detalicznej towarów przez Internet za pośrednictwem portali internetowych, opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Sprzedawane towary są wysyłane kupującym za pośrednictwem dostawców. Wnioskodawca zajmuje się wyłącznie sprzedażą towarów i nie świadczy usług dostawy towarów. W regulaminie sklepu internetowego zawarty jest zapis: "Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota przekazana przez Kupującego, jako opłata za transport jest kwotą zwrotu opłaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe".



b) pismo DKIS z dnia 28 grudnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.1016.2021.1.AD:

Jednoosobowa działalność gospodarcza w branży usług poligraficzno-grawerskich. Sprzedaż usług na odległość (przez Internet) - za pomocą portali sprzedażowych oraz strony internetowej. Rozliczenie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, brak rejestracji do VAT. W regulaminie portali internetowych został umieszczony zapis "Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego".



c) pismo DKIS z dnia 21 listopada 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.798.2022.2.MGR:

Działalność gospodarcza opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sprzedaży detalicznej suplementów diety wysyłkowo przez Internet. Wnioskodawca ma zamiar umieścić w regulaminie sklepu, jak i w formularzu zamówieniowym informację dla klienta, na którą zgadzając się wyraża zgodę, że: "Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota przekazana przez Kupującego, jako opłata za transport jest kwotą zwrotu opłaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe.” Każdy kupujący w celu sfinansowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu. Stała umowa z firmą kurierską. Klienci dokonują zapłaty za towar i przesyłkę w momencie odbioru paczki. Są to paczki tzw. pobraniowe. Pieniądze (za towar i przesyłkę) trafiają na konto firmy kurierskiej, a ta po kilku dniach przelewa całość na konto sprzedawcy. Firma kurierska pobiera opłatę za dostarczenie paczki z góry, tj. w momencie zamówienia kuriera po odbiór paczki. Za zakupione artykuły klient dokonuje opłaty za towar i za przesyłkę towaru (jest to jedna łączna kwota).



d) pismo DKIS z dnia 30 listopada 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.783.2022.2.MGR:

Jednoosobowa działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu sklepu wielobranżowego. Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym wraz z rejestracją do VAT. Oprócz sprzedaży stacjonarnej również sprzedaż przez Internet za pośrednictwem platformy sprzedażowej. Zgodnie z regulaminem wysyłkowej sprzedaży towarów kupujący udziela sprzedającemu w chwili zakupu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą kurierską/pocztową, która realizuje odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.



e) pismo DKIS z dnia 12 grudnia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.702.2023.4.HJ:

Jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie produkcji obuwia sprzedawanego wyłącznie przez Internet, opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym i zwolniona podmiotowo z VAT. W regulaminie prowadzonej sprzedaży (wysyłkowej) towarów zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący automatycznie udziela podatnikowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą kurierską realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego. W treści ogłoszenia/oferty, w zakładce - "o sprzedającym" umieszczona jest informacja na temat jednorazowego zawarcia umowy dotyczącej odpłatnej dostawy zakupionego towaru. Treść informacji brzmi: “Kupujący po zakupie automatycznie udziela sprzedającemu (...) pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą kurierską realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.”



f) pismo DKIS z dnia 28 marca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.27.2024.2.HJ:

Działalność gospodarcza, opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie sprzedaży detalicznej towarów przez Internet za pośrednictwem portali internetowych. Zwolnienie podmiotowe z VAT. Sprzedawane towary są wysyłane kupującym za pośrednictwem dostawców. Działalność polega wyłącznie na sprzedaży towarów, wysyłka odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Po zakupie klient uiszcza na firmowy rachunek bankowy zapłatę za towar powiększoną o koszty przesyłki należne dostawcy. W regulaminie sklepu internetowego będzie zawarty zapis: "Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota przekazana przez Kupującego, jako opłata za transport jest kwotą zwrotu opłaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe". Każdy kupujący w celu sfinansowania transakcji zakupu będzie miał obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu.

Istotne limity przychodów

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach sprzedawcy może wcale nie zależeć - wbrew pierwotnej intuicji - na wykazywaniu jak najwyższego przychodu z działalności. Wówczas powinien on ułożyć umowę sprzedaży w taki sposób, by pełnić jedynie rolę pełnomocnika kupującego w celu zawarcia w jego imieniu umowy przewozu towaru przez podmiot trzeci. Przykładowo w przypadku:

działalności nierejestrowanej limitem dopuszczalności jej prowadzenia jest uzyskiwanie w każdym miesiącu przychodów nie wyższych niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przekroczenie tego limitu w którymkolwiek miesiącu powodowałoby obowiązek rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG; opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych: po pierwsze, kwota wpłacona przez kupującego i wydatkowana na koszt dostawy nie przekłada się na realny zysk sprzedawcy, a nie ma on możliwości uwzględnienia kosztu podatkowego dla zmniejszenia wysokości podatku dochodowego; po drugie, nieprzekroczenie określonych limitów kwotowych przychodów warunkuje w ogóle dopuszczalność skorzystania z tej formy opodatkowania (2 mln euro w poprzednim roku podatkowym) bądź opłacania ryczałtu kwartalnie (200 tys. euro w poprzednim roku podatkowym).

Oddzielna ewidencja dla potrzeb podatku VAT

Aby zapłata uzyskana przez sprzedawcę od nabywcy tytułem kosztu dostawy nie stanowiła podstawy opodatkowania podatkiem VAT potrzebne jest nie tylko zawarcie przez sprzedawcę na podstawie posiadanego pełnomocnictwa umowy z firmą obsługującą przesyłki w imieniu i na rzecz nabywcy. Drugim niezbędnym warunkiem jest bowiem prowadzenie przez sprzedawcę oddzielnej ewidencji wysokości środków przeznaczanych na pokrycie kosztów wysyłki dla potrzeb podatku VAT. Stanowisko takie wynika z interpretacji indywidualnej zawartej w piśmie DKIS z dnia 22 sierpnia 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.344.2023.4.KP. Generalną bowiem zasadą w podatku VAT jest, iż podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży. W szczególności podstawa opodatkowania VAT obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty transportu pobierane przez dokonującego dostawy od nabywcy. Jednakże z podstawy tej wyłączone są koszty transportu otrzymane od nabywcy jako zwrot wydatków pod warunkiem:

1) udokumentowania poniesienia owych wydatków w imieniu i na rzecz nabywcy na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa oraz

2) ujmowania ich przejściowo przez sprzedawcę w prowadzonej przez niego na potrzeby podatku oddzielnej ewidencji.



Potwierdzeniem niniejszego jest np. interpretacja z 12 lipca 2023 r., sygn. akt 0112-KDIL3.4012.320.2023.2.MC.

Ponadto na gruncie podatku VAT istotnego znaczenia nabiera ustawowy limit zwolnienia podmiotowego sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Zgodnie z pismem DKIS z dnia 14 grudnia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.679.2023.3.RG pod warunkiem spełnienia powyższych wymogów (tj. co do udokumentowania wydatków na koszty transportu w imieniu i na rzecz nabywcy jako jego pełnomocnik oraz prowadzenia oddzielnej ewidencji w tym zakresie) środki pieniężne na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru w kwocie przeznaczonej na pokrycie kosztów przesyłki zakupionych towarów i usług nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu limitu zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Ważne Końcowo należy podkreślić, że ewentualne nadwyżki środków pieniężnych pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów, podlegają opodatkowaniu zarówno podatkiem dochodowym jak i VAT.

Podstawa prawna:

- art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

- art. 6 i 21 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- art. 29a i 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.