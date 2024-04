Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Nowa ustawa wdroży od 1 lipca 2024 r. przepisy unijnej dyrektywy DAC7 dot. handlu na platformach internetowych

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy DAC7. Ta ustawa nałożyć ma na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Ale uwaga: drobni i okazjonalni sprzedawcy towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro są wyłączeni z corocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo Finansów zaznacza, że nowe przepisy nie zmienią dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających w Internecie.

Minister Domański: urzędy skarbowe nie będą inwigilować ludzi w internecie

Domański 12 kwietnia 2024 r. na antenie Radia Zet pytany był, czy Urzędy Skarbowe dostaną instrument do inwigilowania ludzi, którzy kupują coś w sieci. "Dementuję. Mówimy tylko o transakcjach sprzedaży w internecie dla podmiotów, które mają powyżej 30 takich transakcji sprzedaży w trakcie roku. Wtedy transakcje zostaną zaraportowane (administracji skarbowej - PAP)" - powiedział szef MF. Tak naprawdę w uzasadnieniu tego projektu napisano, że:

W art. 75a ust. 1 pkt 24 zawarto podmioty wyłączone z zakresu raportowania. Są to: podmioty rządowe, podmioty notowane na giełdzie, podmioty, które zawarły ponad 2 000 stosownych czynności dotyczących udostępnienia nieruchomości w odniesieniu do grupy obiektów w okresie sprawozdawczym oraz podatnicy, sprzedający okazjonalnie rzeczy (głównie używane) w trakcie okresu sprawozdawczego (mniej niż 30 transakcji za kwotę do 2000 euro). Wyłączenia dotyczące podmiotów rządowych oraz podlegających przepisom giełdowym opierają się na założeniu, że ze względu na swój publiczny status istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby te podmioty funkcjonowały w tzw. szarej strefie.



Wyjaśnił, że wprowadzenie takich przepisów wynika dyrektywy unijnej, do implementacji, której Polska była zobowiązana od 1 stycznia 2023. "Jesteśmy jedynym krajem, który tego nie wdrożył" – poinformował Domański.



Minister wytłumaczył, że „to jest nowe zobowiązanie nałożone na platformy internetowe i stanowi odpowiedź na to, że znacząca część sprzedaży detalicznej przesunęła się do internetu”. Podkreślił, że ministerstwo musi walczyć z nieuczciwą konkurencją, która ma miejsce w internecie. "Żadnej inwigilacji kupujących w internecie nie będzie. Mówimy o obowiązku raportowania transakcji sprzedaży" – zaznaczył.



Domański poinformował, że „rośnie szara strefa w internecie” i jest to problem dla budżetu, ponieważ „podmioty handlujące w internecie nie płacą podatków”. Wskazał, że to przejaw nieuczciwej konkurencji.

