DeepSeek – czy jest lepszy od ChatGPT?

Świat obiegła informacja, że Chińczycy zbudowali model sztucznej inteligencji, który osiąga zbliżony poziom precyzji do wyników ChataGPT, a jednocześnie oferuje gigantyczne oszczędności w zakresie energii. Programiści wychwalają Deep Seek pod niebiosa. Jednocześnie powstaje pytanie: jak model ten wypada na tle konkurencji w oczach użytkowników modeli językowych, którzy pracują, albo uczniów, którzy szukają wsparcia w nauce. Porównuje to dr Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Narzędzia ewoluują, ChatGPT też

Każde cyfrowe narzędzie najpierw jest prototypem, potem wchodzi na rynek, a następnie jest rozwijane poprzez rozbudowę funkcji. Nie inaczej było z ChatemGPT. Najpierw dawał możliwość prostego dialogu, który zawierał w sobie liczne błędy. Przykładowo po zapytaniu o akcję pod Arsenałem, otrzymywaliśmy opis akcji… piłkarzy Arsenalu Londyn, która zakończyła się golem.



Natomiast obecnie znalezienie błędów w wersji Plus staje się coraz bardziej wymagające.

Wraz z biegiem czasu pojawiały się kolejne funkcjonalności:

1) Możliwość ładowania i korzystania w rozmowach z: obrazów, plików MS Office czy PDF.

2) Wyszukiwanie informacji w sieci, wraz ze wskazywaniem źródeł.

3) Asystenci GPT – funkcja, gdzie każdy z nas może wytrenować sztuczną inteligencję do specyficznych celów, takich jak np. wypełnianie wniosków, pisanie regulaminów, a także innych żmudnych prac.

4) Rozmowy głosowe – funkcja, dzięki której możemy rozmawiać niczym przez telefon z ChatemGPT. Świat, który wykreował film „Ona” z 2013 roku, gdzie pisarz zakochał się w bocie, staje się rzeczywistością.

5) Zadania – funkcja w fazie beta, dzięki której można wykorzystywać ChatGPT do regularnych zadań, od poproszenia go o propozycje muzyczne codziennie rano, po zrobienie streszczenia przeglądu prasowego na wybrany temat.



- Część z wymienionych funkcji pomimo swojej użyteczności nie jest popularna, ponieważ aby z nich korzystać, niezbędne jest korzystanie z wersji Plus. Jednocześnie są to funkcje, które z punktu widzenia osoby, która dzięki sztucznej inteligencji chce sobie ułatwić pracę, są fundamentem. W trakcie szkoleń, które prowadzę, wielu ludzi jest zaskoczonych tym, w jak wielkim stopniu może ich wesprzeć w pracy sam ChatGPT – podkreśla dr Dominik Skowroński.

Jak wypada na tym tle Deep Seek

Z pytaniem „dlaczego doszło do bitwy pod Grunwaldem?” Deep Seek radzi sobie tak samo dobrze, jak ChatGPT. Wskazuje szeroki zakres czynników, wraz ze wskazaniem tych kluczowych. Jednocześnie z funkcji wymienionych powyżej na ten moment znaleźć można jedynie ładowanie plików oraz wyszukiwanie w sieci.



- Jednocześnie kiedy chciałem załadować plik w formacie PDF, który zawierał obrazki, Deep Seek poprosił mnie o oddzielenie obrazków od tekstu, co w tym przypadku wymagałoby… posiadania edytowalnej wersji tego pliku lub użycia narzędzia, np. ChatGPT, żeby rozdzielić te elementy. Z kolei kiedy chciałem wyszukać aktualne wiadomości z sieci, Deep Seek odpowiedział, że posiada dane aktualne na październik 2023 roku – mówi dr Dominik Skowroński.



A zatem z punktu widzenia człowieka, który korzysta z modeli językowych na co dzień w pracy, ale nie jest programistą, Deep Seek na dzień dzisiejszy nie stanowi alternatywy, ponieważ jego funkcjonalność jest ograniczona. Przyciągać może co najwyżej tym, że jest nieodpłatny oraz prowadzi rozmowy na poziomie innych modeli.



Jednocześnie warto zaznaczyć, że Deep Seek jeszcze nie okrzepł na rynku. Kto wie, jak się potoczą jego losy, kiedy zacznie być rozwijany. Może firma skupi się na rozwoju w stronę branży IT, która już dzisiaj wychwala Deep Seek, a może z biegiem czasu doczekamy się odpowiedników funkcji, które znaleźć można w konkurencyjnych modelach i narzędzie to stanie się przedmiotem zainteresowania szerszej publiczności?



Artykuł został napisany na podstawie autorskich testów, które wykorzystują porównanie funkcji ChataGPT z Deep Seek.



dr Dominik Skowroński, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

e-mail: dominik.skowronski@uni.lodz.pl