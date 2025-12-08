REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Rozporządzenie EUDR – nowe obowiązki dla firm od 25 grudnia 2025 r. czy później? Trzy możliwe scenariusze i praktyczne konsekwencje. Jakie zmiany szykuje UE?

Rozporządzenie EUDR – nowe obowiązki dla firm od 25 grudnia 2025 r. czy później? Trzy możliwe scenariusze i praktyczne konsekwencje. Jakie zmiany szykuje UE?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 16:33
CRIDO
CRIDO
ue unia europejska flagi flaga polska
Rozporządzenie EUDR – nowe obowiązki dla firm od 25 grudnia 2025 r. czy później? Trzy możliwe scenariusze i praktyczne konsekwencje. Jakie zmiany szykuje UE?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy unijne rozporządzenie EUDR nałoży nowe obowiązki - także na polskie firmy - już od 25 grudnia br., czy też później i w jakim zakresie? Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski pracują bowiem obecnie nad nowelizacją tego rozporządzenia, w szczególności nad wprowadzeniem uproszczeń dla podmiotów w dalszej części łańcucha dostaw oraz ograniczeniem liczby oświadczeń DDS raportowanych w systemie unijnym. Nie jest obecnie jasne, czy w związku z tymi zmianami wejście w życie rozporządzenia się opóźni – a jeżeli tak, to do kiedy. Trzy możliwe scenariusze w tym zakresie omawiają eksperci z CRIDO.

rozwiń >

Czym jest rozporządzenie EUDR

Uchwalone 31 maja 2023 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 („rozporządzenie”, „rozporządzenie EUDR” lub „EUDR”) ma zapewnić, że towary wprowadzane na rynek unijny są wolne od wylesiania, tzn. nie pochodzą z terenów, które zostały wylesione lub zdegradowane po 31 grudnia 2020, oraz zostały pozyskane zgodnie z prawem kraju produkcji. W szczególności ma ono przeciwdziałać utracie różnorodności biologicznej i emisjom gazów cieplarnianych wspierając konsumpcję produktów niepowodujących wylesiania oraz redukując wpływ Unii Europejskiej na globalne wylesianie. Rozporządzenie jest częścią planu działania zapoczątkowanego komunikatem Komisji Europejskiej z 2019 dotyczącym ochrony i odbudowy światowych lasów.

Warto przypomnieć, że nowe regulacje nie dotyczą tylko branży drzewnej. Wymogi związane z EUDR musi rozważyć każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu, udostępnia na unijnym rynku lub wywozi z Unii określone towary - bydło, kakao, kawę, palmę olejową, kauczuk, soję i drewno - oraz produkty pochodne wskazane w Załączniku I do rozporządzenia EUDR (tzw. „odnośne towary” i „odnośne produkty”).

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy EUDR wprowadzają dla firm szereg nowych obowiązków: system należytej staranności (ang. due diligence system), pozyskanie danych geolokalizacyjnych działek oraz ocenę ryzyka. Jednym z kluczowych obowiązków przewidzianych w EUDR jest również składanie poprzez system informacyjny (unijny system TRACES) tzw. oświadczenia o należytej staranności (ang. due diligence statement - DDS). Jest to dokument potwierdzający, że dane towary i produkty nie powodują wylesiania i zostały wytworzone zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji, czyli są zgodne z EUDR.

Będą zmiany w EUDR ale kiedy?

Pod koniec 2025 r. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski zintensyfikowały prace nad nowelizacją rozporządzenia EUDR, w szczególności nad wprowadzeniem uproszczeń dla podmiotów w dalszej części łańcucha dostaw oraz ograniczeniem liczby oświadczeń DDS raportowanych w systemie unijnym. Komisja Europejska zaproponowała w październiku uproszczenie EUDR, przy braku przesunięcia terminu, jednak proponując półroczny okres wolny od kar. Rada optowała za przesunięciem przepisów by dać więcej czasu na przygotowanie przedsiębiorcom do nowych regulacji. Z kolei Parlament Europejski podbił stawkę proponując przesunięcie daty obowiązywania regulacji o rok i kolejne daleko idące uproszczenia, które niektórzy zainteresowani obserwatorzy procesu skomentowali jako znacznie osłabiające system EUDR. W konsekwencji, kształt EUDR trafił z powrotem na stół negocjacyjny. 4 grudnia Parlament Europejski poinformował, że osiągnięto polityczne porozumienie z Radą. Kolejne głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowano na 16 grudnia.

Choć należy docenić starania Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu co do uproszczenia przepisów, to obecna niepewna sytuacja co do otoczenia prawnego i trzymanie przedsiębiorców w napięciu na tzw. „ostatniej prostej” nie wpływa korzystnie na ocenę unijnych instytucji a przede wszystkim na prowadzenie biznesu. Na chwilę obecną mamy realnie możliwe 3 scenariusze legislacyjne, które mogą się zmaterializować po 30 grudnia 2025 r. - wyjaśniamy je poniżej.

Scenariusz 1 - Brak porozumienia politycznego i obowiązek stosowania regulacji EUDR w obecnym brzmieniu

Według wciąż obowiązujących przepisów, w przypadku dużych i średnich firm rozporządzenie ma być stosowane już od 30 grudnia 2025 (rozporządzenie, w przeciwieństwie do dyrektywy, jest stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich i nie wymaga implementacji do prawa krajowego). Jeżeli w tym terminie nie dojdzie do formalnego przyjęcia zmian (brak kompromisu i publikacji w Dzienniku Urzędowym UE), firmy będą musiały działać na obecnie obowiązujących przepisach EUDR i pierwotnych terminach:
- dla średnich i dużych - początek obowiązków od 30 grudnia 2025 r.,
- dla mikro i małych przedsiębiorców - początek obowiązków od 30 czerwca 2026 r.

Dla średnich i dużych firm oznacza to:
• Pełny system należytej staranności na wszystkich etapach łańcucha dostaw, przed każdym wprowadzeniem na rynek/udostępnieniem w Unii/wywozem towarów i produktów objętych EUDR.
• Zbieranie danych o geolokalizacji działek dla wszystkich towarów i produktów objętych EUDR.
• Objęcie kontrolami przez wyznaczone organy kontroli i ryzyko sankcji od 30 grudnia 2025.

REKLAMA

Ważne

Warto przypomnieć, że przepisy EUDR przewidują dość obszerny katalog sankcji, które mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia naruszeń EUDR, w tym:
- grzywnę wynoszącą co najmniej 4% łącznego rocznego obrotu osiągniętego w całej Unii w poprzednim roku finansowym,
- konfiskatę odnośnych produktów i dochodów uzyskanych z transakcji obejmujących odnośne produkty a nawet
- czasowy zakaz wprowadzania do obrotu odnośnych towarów na rynku UE, ich udostępniania lub wywozu poza UE.

Dla mikro i małych firm wyżej wymienione obowiązki weszłyby w życie od 30 czerwca 2026 r. i w przypadku wprowadzenia towarów i produktów na rynek unijny po raz pierwszy (w tym ramach importu towarów), obejmowałyby zasadniczo takie same wymogi jak dla dużych podmiotów - przede wszystkim wdrożenie systemu należytej staranności oraz złożenie DDS poprzez TRACES. Natomiast w przypadku udostępnienia towarów i produktów już objętych DDS na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw, obowiązki te zostałyby znacznie ograniczone. Taki podmiot nadal miałby obowiązek zapewnienia identyfikowalności towarów i produktów poprzez gromadzenie i przekazywanie numerów referencyjnych DDS, natomiast bez konieczności składania własnego DDS przy ich udostępnianiu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Scenariusz 2 - poprawki przyjęte przez Parlament i EUDR odroczony oraz uproszczony

W przypadku wynegocjowanego pakietu zmian przez Parlament i zaakceptowaniu go przez Radę, kluczowa zmiana będzie polegać na odroczeniu wejścia w życie nowych obowiązków o kolejny rok:
- dla średnich i dużych przedsiębiorców do 30 grudnia 2026 r.,
- dla mikro i małych przedsiębiorców do 30 czerwca 2027 r.

W celu wprowadzenia uproszczeń, rozporządzenie EUDR obejmowałoby nowe kategorie podmiotów:

1) mikro i mały podmiot pierwotny (ang. micro and small primary operator) - oznaczający osoby fizyczne lub mikro albo małe przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnej dyrektywy CSRD z krajów niskiego ryzyka, które samodzielnie produkują, uprawiają, pozyskują lub hodują odnośne produkty na swoich gruntach i wprowadzają je na rynek lub eksportują w ramach działalności gospodarczej, oraz
2) podmiotów działających na dalszym etapie łańcucha dostaw (ang. downstream operator) – oznaczający każdy podmiot, który w ramach działalności gospodarczej wprowadza do obrotu lub eksportuje odnośne produkty wytworzone przy użyciu odnośnych produktów objętych oświadczeniem o należytej staranności lub uproszczoną deklaracją.

Ważne

Nowe propozycje przewidują, że obowiązek i odpowiedzialność za złożenie DDS będą spoczywać wyłącznie na podmiotach, które jako pierwsze wprowadzą produkt na rynek (w tym w ramach importu). Natomiast pierwszy podmiot w łańcuchu dostaw (tzw. „downstream operator”) miałby gromadzić i przechowywać numer referencyjny DDS – bez dalszego przekazywania go w dół łańcucha dostaw.

Istotne zmiany przewidziane zostały dla mikro i małych podmiotów wprowadzających produkt po raz pierwszy na rynek unijny (ang. micro and small primary operator). Dla takich firm przewidziano złożenie jednorazowej, uproszczonej deklaracji, dla której otrzymają identyfikator wystarczający dla celów śledzenia zgodności towarów, a w niektórych przypadkach możliwość gromadzenia i wskazywania adresów działek i zakładów zamiast dokładnych współrzędnych.

Dalsze podmioty w łańcuchu dostaw („downstream operators”) i handlowcy nie będą musieli generować nowych oświadczeń DDS dla każdej partii towarów – to istotnie zmniejszy liczbę interakcji z systemem TRACES i obciążenie administracyjne w całym łańcuchu dostaw.

Dodatkowo, aby jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenia administracyjne, zaproponowano wyłączenie z zakresu rozporządzenia EUDR niektórych produktów drukowanych, sklasyfikowanych pod kodem CN 49 (takich jak książki, gazety, drukowane obrazki), ze względu na ograniczone ryzyko wylesiania związane z tymi artykułami. W załączniku pozostaną natomiast „ścier z drewna i papier określone w rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów z bambusa i produktów z odzysku (makulatura i odpady)”.

Komisja Europejska została zobowiązana do przeprowadzenia przeglądu uproszczeń i przedstawienia sprawozdania do 30 kwietnia 2026 oraz zaproponowania dalszych zmian.

Scenariusz 3 - przyjęcie kompromisu w 2025 roku zgodnie ze scenariuszem 2 i dalsze możliwe zmiany w trakcie roku

Jeżeli instytucje UE zdecydowałyby się na kolejne przesunięcie i wprowadzenie części uproszczeń z jednej strony oznaczałoby to więcej czasu dla biznesu na przygotowanie. Z drugiej strony, część firm, która już jest na zaawansowanym etapie wdrożenia EUDR będzie musiała zmodyfikować swoje systemy, procesy i procedury. Tu rodzi się pytanie czy różni interesariusze nie będą naciskać na Unię by dalej upraszczać EUDR i czy w przyszłym roku nie będziemy znów skazani na niepewność czy przygotowujemy się na to co się rzeczywiście wydarzy, czy znów czeka nas nerwówka pod koniec roku i dynamiczne zwroty akcji. To może niestety prowadzić do odkładania przygotowań na ostatnią chwilę, co generalnie wróży dobrze dla samego systemu jak i jego uczestników. Niezależnie od scenariusza, przyszły rok przedsiębiorcy powinni poświęcić na kontynuację przygotowań do EUDR oraz planowanie różnych scenariuszy w łańcuchach dostaw, biorąc pod uwagę, że nie wszyscy uczestnicy systemu mogą mieć do takich przygotowań motywację.

Co przygotować „na już” – niezależnie od scenariusza

Nasze ostatnie doświadczenia potwierdzają, że niezależnie od scenariusza, który zostanie przyjęty, przedsiębiorcy powinni już teraz przygotowywać swoją organizację na etap „wdrożenia”. W szczególności warto zadbać o:
1) Identyfikację towarów i produktów objętych EUDR w organizacji (zarówno w obszarze zakupów, produkcji jak i sprzedaży).
2) Mapowanie łańcucha dostaw dla towarów objętych EUDR (identyfikację uczestników danego przepływu i ich ról w systemie, kierunków przepływów towarów i ich pochodzenia).
3) Identyfikację ról jakie będą pełnić w ramach EUDR oraz obowiązków im przypisanych.
4) Mapowanie procesów w organizacji, na które ma wpływ EUDR i identyfikację koniecznych dostosowań.
5) Weryfikację jakości zbieranych danych i kanałów komunikacji z kontrahentami (czy firma będzie posiadać dane działek/ich adresy, dokumenty zgodności z prawem kraju produkcji), aby móc szybko wygenerować DDS lub przechowywać numer DDS.
6) Monitorowanie legislacji – zadbanie o wyznaczenie osób/komórek, które będą czuwać nad zmianami, informować o nich organizację i eskalować do odpowiednich osób zarządzających.
7) Wyznaczenie osób/zespołu odpowiedzialnego za składanie DDSów, weryfikację otrzymywanych danych oraz łańcucha dostaw.

Marta Kolbusz-Nowak – Senior Manager w Crido
Iwona Jakubiak – Senior Consultant w Crido

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Rozporządzenie EUDR – nowe obowiązki dla firm od 25 grudnia 2025 r. czy później? Trzy możliwe scenariusze i praktyczne konsekwencje. Jakie zmiany szykuje UE?
08 gru 2025

Czy unijne rozporządzenie EUDR nałoży nowe obowiązki - także na polskie firmy - już od 25 grudnia br., czy też później i w jakim zakresie? Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski pracują bowiem obecnie nad nowelizacją tego rozporządzenia, w szczególności nad wprowadzeniem uproszczeń dla podmiotów w dalszej części łańcucha dostaw oraz ograniczeniem liczby oświadczeń DDS raportowanych w systemie unijnym. Nie jest obecnie jasne, czy w związku z tymi zmianami wejście w życie rozporządzenia się opóźni – a jeżeli tak, to do kiedy. Trzy możliwe scenariusze w tym zakresie omawiają eksperci z CRIDO.
Przełom w podatku od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra pozwala firmom odzyskać miliony
08 gru 2025

Najświeższa interpretacja Ministra Gospodarki i Finansów całkowicie zmienia zasady opodatkowania nieruchomości firmowych. Koniec automatycznego naliczania najwyższych stawek tylko dlatego, że właściciel jest przedsiębiorcą. Dla produkcji, logistyki, handlu i dużych inwestorów to realna szansa na szybkie obniżenie podatku i odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.
Budżet państwa 2026: inflacja, PKB, dochody (podatki), wydatki, deficyt i dług publiczny
05 gru 2025

W dniu 5 grudnia 2025 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2026 rok. Ministerstwo Finansów informuje, że w przyszłym roku wg. prognoz przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r. produkt krajowy brutto (PKB) wzrośnie realnie o 3,5%, inflacja średnioroczna wyniesie 3,0%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na koniec roku na poziomie 5,0%.
Rozliczenie kryptowalut za 2025 r. Najczęstsze błędy, które mogą kosztować Cię fortunę
05 gru 2025

Inwestujesz w kryptowaluty, handlujesz na giełdach albo płacisz nimi za usługi? Uwaga – nawet jeśli nie osiągnąłeś zysku, możesz mieć obowiązek złożenia PIT-38. Polskie przepisy dotyczące walut wirtualnych są precyzyjne, ale pełne pułapek: niewłaściwe udokumentowanie kosztów, błędne ustalenie dochodu czy brak rejestracji działalności mogą skończyć się karami i wysokimi dopłatami podatkowymi. Sprawdź, jak bezpiecznie rozliczyć krypto w 2025 r. i uniknąć kosztownych błędów przed skarbówką.

REKLAMA

KSeF w ogniu krytyki. ZPP ostrzega przed ryzykiem dla firm i żąda odsunięcia terminu wdrożenia
07 gru 2025

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców alarmuje, że wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur w obecnym kształcie może poważnie zagrozić działalności wielu firm, szczególnie tych z sektora MŚP. Choć organizacja popiera cyfryzację rozliczeń podatkowych, wskazuje na liczne ryzyka techniczne, organizacyjne oraz naruszenia ochrony danych. ZPP domaga się przesunięcia terminu wdrożenia KSeF i dopracowania systemu, zanim stanie się on obowiązkowy.
KSeF wchodzi w życie w 2026 r. Przewodnik dla przedsiębiorców i księgowych
04 gru 2025

Od 2026 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Wdrożenie systemu wymaga dostosowania procedur oraz przeszkolenia osób odpowiedzialnych za rozliczenia. Właściwe przygotowanie ułatwiają kursy online Krajowej Izby Księgowych, które krok po kroku wyjaśniają zasady pracy w KSeF. W artykule omawiamy, czym jest KSeF, co się zmieni i jaki kurs wybrać.
Rok 2026 r.: w KSeF pojawią się dokumenty, które będą udawać faktury VAT, czyli „faktury widmo”
04 gru 2025

Dla części czytelników tytuł niniejszego artykułu może być szokujący, ale problem ten sygnalizują co bardziej dociekliwi księgowi. Idzie o co najmniej dwa masowe zdarzenia, które będą mieć miejsce w 2026 roku i latach następnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Fundacje rodzinne w Polsce: stabilizacja podatkowa, czy dalsza niepewność po wecie Prezydenta? Jakie zasady opodatkowania w 2026 roku?
04 gru 2025

Weto Prezydenta RP do nowelizacji przepisów podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych wywołało falę dyskusji w środowisku doradców. Brak zmian oznacza, że w 2026 roku fundacje rodzinne będą podlegać dotychczasowym zasadom opodatkowania. Czy taka decyzja zapewni wyczekiwaną stabilność, czy wręcz przeciwnie – pogłębi niepewność prawną wokół kluczowego instrumentu sukcesyjnego?

REKLAMA

KAS wprowadza generowanie tokenów w KSeF 2.0 – ważne terminy, ostrzeżenia i zmiany dla przedsiębiorców
04 gru 2025

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada nową funkcjonalność w Module Certyfikatów i Uprawnień, która pozwoli przedsiębiorcom generować tokeny potrzebne do uwierzytelniania w KSeF 2.0. KAS wskazuje kluczowe terminy, różnice między tokenami KSeF 1.0 i 2.0 oraz ostrzega przed cyberoszustami wyłudzającymi dane.
Koniec roku podatkowego 2025 w księgowości: najważniejsze obowiązki i terminy
04 gru 2025

Koniec roku podatkowego to dla przedsiębiorców moment podsumowań i analizy wyników finansowych. Zanim jednak przyjdzie czas na wyciąganie wniosków, należy zmierzyć się z corocznymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Choć formalnie rok podatkowy dla prowadzących jednoosobową działalność pokrywa się z rokiem kalendarzowym, już teraz warto przygotować się do jego zamknięcia i uporządkować sprawy księgowe oraz podatkowe.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA