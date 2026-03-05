REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » 5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO

5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 10:25
Centrum BPO Meritoros SA
Centrum BPO Meritoros SA
Kompleksowe usługi Business Process Outsourcing
5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO
5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Outsourcing procesów biznesowych przestał być narzędziem jedynie dużych korporacji. Coraz częściej sięgają po niego firmy średnie i rosnące, które widzą w nim sposób na skalowanie działalności, uporządkowanie obszarów back office i ograniczenie ryzyk operacyjnych. W Polsce ten trend widać bardzo wyraźnie – sektor nowoczesnych usług biznesowych (w tym centrów BPO) należy dziś do najszybciej rosnących gałęzi gospodarki i zatrudnia już kilkaset tysięcy specjalistów, obsługujących procesy dla firm z całego świata. Coraz większa część tych usług to nie proste zadania administracyjne, ale pełne przejęcie złożonych procesów back office od średnich i rosnących firm, które chcą skalować się szybciej i bezpieczniej. Nie każda organizacja jest jednak gotowa na taki krok. Jest kilka sygnałów, które pojawiają się zanim jeszcze zapadnie decyzja o outsourcingu, i to one najczęściej wskazują, że firma jest na odpowiednim etapie do zmiany

rozwiń >

Dynamiczny wzrost firmy, którego wewnętrzne procesy nie nadążają

Szybkie skalowanie działalności to jeden z najbardziej oczywistych sygnałów. Zwiększa się liczba klientów, pracowników i transakcji, ale struktury administracyjne są nadal „na starych ustawieniach”. Pojawia się przeciążenie, chaos w procesach, praca ręczna i trudności w utrzymaniu jakości.

Przykładowe skutki w organizacji:
- wąskie gardła w księgowości i kadrach,
- rosnąca liczba błędów operacyjnych,
- przeciążenie kluczowych pracowników,
- brak czasu na strategiczne działania.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Firmy rosną szybciej niż ich procedury. Widzę to u wielu nowych klientów. Zespół back office próbuje obsłużyć dziś czterokrotnie większą skalę niż jeszcze rok temu, korzystając z tych samych narzędzi i zasobów. To moment, kiedy outsourcing przestaje być opcją, a staje się koniecznością.” – mówi Monika Łańcucka, Kierownik BPO Meritoros

Częste zmiany przepisów i trudności w nadążaniu za nimi

W Polsce zarówno obszar podatkowy, jak i kadrowo‑płacowy regularnie się zmienia. Firmy, które nie mają rozbudowanych struktur compliance, często nie są w stanie zapewnić pełnej zgodności. Nie z braku kompetencji, ale z braku czasu i zasobów.

Sygnały ostrzegawcze:
- pojawiające się nieścisłości w interpretacji przepisów,
- zależność od pojedynczych ekspertów w firmie,
- strach przed kontrolą,
- ryzyko kar administracyjnych i finansowych.

Zmiany legislacyjne są dziś tak częste, że dla wielu firm utrzymanie eksperckiej wiedzy wewnątrz organizacji staje się nieproporcjonalnie kosztowne. BPO daje dostęp do zespołu, który zajmuje się tym na bieżąco i bezpiecznie przeprowadza firmę przez kolejne regulacje.” – wskazuje Monika Łańcucka

Problemy kadrowe: rotacja, braki kompetencji, trudności w rekrutacji

Jeśli utrzymanie stabilnego zespołu back office zaczyna być wyzwaniem, outsourcing staje się naturalną alternatywą. Szczególnie dotyczy to obszarów specjalistycznych, jak kadry, płace czy controlling.

Najczęstsze wyzwania:
- trudności z rekrutacją kompetentnych osób,
- wysoka rotacja, szczególnie na stanowiskach księgowych,
- zależność od jednego „niezastąpionego” pracownika,
- rosnące koszty utrzymania wewnętrznych specjalistów.

Dla wielu firm kluczowym problemem nie jest sama praca operacyjna, ale jej ciągłość. Outsourcing eliminuje ryzyko, że odejście jednej osoby sparaliżuje procesy księgowe czy kadrowe.” – tłumaczy Monika Łańcucka.

REKLAMA

Pojawiają się błędy w rozliczeniach i brak powtarzalności procesów

Kiedy firma wchodzi na wyższy poziom skali, dotychczasowe procesy często nie są w stanie utrzymać jakości. Błędy nie wynikają ze złej woli czy braku wiedzy, to naturalny efekt przeciążenia i braku standaryzacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Typowe symptomy:

  • opóźnienia w rozliczeniach,
  • niejasne odpowiedzialności w procesach,
  • brak procedur i dokumentacji,
  • trudności w generowaniu raportów zarządczych,
  • ręczna praca, która powinna być zautomatyzowana.

To moment, w którym firma zaczyna być narażona na ryzyka finansowe, wizerunkowe i operacyjne.

Zarząd odczuwa brak danych do podejmowania decyzji

Gdy firma rośnie, zarząd potrzebuje dostępu do aktualnych, wiarygodnych danych finansowych i operacyjnych. Jeśli raporty są tworzone ręcznie, powstają z opóźnieniem lub budzą wątpliwości, to poważny sygnał ostrzegawczy.

Skutki braku sprawnych procesów back office:

  • decyzje podejmowane na niepełnych danych,
  • brak kontroli nad rentownością,
  • trudności w prognozowaniu,
  • reakcje zamiast planowania.

Outsourcing daje dostęp nie tylko do specjalistów, ale także do uporządkowanych procesów i narzędzi raportowych, które zapewniają ciągłość i przewidywalność.

Kiedy outsourcing BPO jest dobrym krokiem?

Jeśli Twoja firma:

  • rośnie szybciej niż jej procesy,
  • musi reagować na dynamiczne zmiany prawa,
  • mierzy się z rotacją lub brakiem specjalistów,
  • doświadcza błędów i chaosu operacyjnego,
  • potrzebuje lepszych danych do zarządzania,

to najpewniej jest już na etapie, na którym outsourcing nie tylko rozwiąże problemy, ale wesprze dalszy rozwój organizacji.

Coraz więcej badań rynkowych pokazuje, że firmy, które traktują outsourcing nie jako doraźne cięcie kosztów, ale świadome wzmocnienie back office, szybciej porządkują procesy, ograniczają ryzyka operacyjne i łatwiej skalują biznes.

BPO to nie redukcja kosztów to strategiczne narzędzie budowania stabilności operacyjnej i przewidywalności biznesowej.

Źródło:
1. ABSL „Sektor usług biznesowych w Polsce 2025”, absl-2025-pl-20250627-skompresowany.pdf

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
05 mar 2026

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który ma zwiększyć przejrzystość w podatkach lokalnych. Kluczową zmianą będzie publikowanie interpretacji samorządowych w jednej ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Dzięki temu podatnicy będą mogli szybciej sprawdzić, jak gminy interpretują przepisy i łatwiej powoływać się na wcześniejsze rozstrzygnięcia.
5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO
05 mar 2026

Outsourcing procesów biznesowych przestał być narzędziem jedynie dużych korporacji. Coraz częściej sięgają po niego firmy średnie i rosnące, które widzą w nim sposób na skalowanie działalności, uporządkowanie obszarów back office i ograniczenie ryzyk operacyjnych. W Polsce ten trend widać bardzo wyraźnie – sektor nowoczesnych usług biznesowych (w tym centrów BPO) należy dziś do najszybciej rosnących gałęzi gospodarki i zatrudnia już kilkaset tysięcy specjalistów, obsługujących procesy dla firm z całego świata. Coraz większa część tych usług to nie proste zadania administracyjne, ale pełne przejęcie złożonych procesów back office od średnich i rosnących firm, które chcą skalować się szybciej i bezpieczniej. Nie każda organizacja jest jednak gotowa na taki krok. Jest kilka sygnałów, które pojawiają się zanim jeszcze zapadnie decyzja o outsourcingu, i to one najczęściej wskazują, że firma jest na odpowiednim etapie do zmiany
Awantura o KSeF: prezerwatywy na NIP rządu, spory polityczne, oszustwa i awaria.
05 mar 2026

Zakup prezerwatyw na NIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stał się symbolem szerszego sporu o Krajowy System e-Faktur. Za anegdotycznym incydentem kryją się poważne pytania o bezpieczeństwo danych, podatność systemu na nadużycia i polityczne konsekwencje cyfryzacji obrotu gospodarczego.
Mit miliardów z VAT pęka. Nowy raport: budżet nie zarobi fortuny na domykaniu luki
05 mar 2026

Rząd nie powinien liczyć na spektakularne miliardy z uszczelniania VAT – wynika z raportu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Eksperci wskazują, że luka podatkowa jest dziś znacznie mniejsza niż się powszechnie uważa, a jej dalsze ograniczanie może przynieść zaledwie symboliczne wpływy do budżetu.

REKLAMA

Pułapka w e-PIT w 2026 roku. Skarbówka zmienia zdanie - klimatyzacja już nie do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Można stracić tysiące złotych
05 mar 2026

Dla Polaków, którzy w ostatnich latach zainwestowali w klimatyzatory z funkcją grzania, marzec 2026 roku przyniósł fatalne wieści. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) niespodziewanie zmienił interpretację przepisów dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. To, co jeszcze niedawno było promowane jako ekologiczna inwestycja, dziś staje się powodem do kontroli i konieczności zwrotu podatku.

KSeF wywróci rynek księgowości? Nadchodzi moment prawdy dla tysięcy firm w Polsce
05 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) może stać się początkiem największej transformacji rynku usług księgowych od lat. Eksperci ostrzegają: to nie jest tylko zwykła zmiana technologiczna. To prawdziwy test dojrzałości operacyjnej, który dla wielu firm może oznaczać konieczność kosztownych inwestycji albo marginalizację.
Przegapiłeś termin na skargę do sądu? To orzeczenie może uratować Twoją firmę! Przełomowy sygnał od NSA
04 mar 2026

Przegapiłeś termin na złożenie skargi do sądu administracyjnego? To jeszcze nie musi oznaczać końca walki z fiskusem. Najnowsze postanowienie Naczelny Sąd Administracyjny pokazuje, że nawet zwykłe pismo, z którego wynika sprzeciw wobec decyzji urzędu, może zostać uznane za skuteczną skargę. Dla przedsiębiorców i podatników to jasny sygnał: w sporze z organami skarbowymi liczy się treść i intencja, a nie sam tytuł dokumentu.
KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur
03 mar 2026

Burza wokół Krajowego Systemu e-Faktur narasta. Konfederacja chce rewolucji i zapowiada projekt ustawy, który może całkowicie zmienić zasady gry dla milionów firm. Padają mocne słowa o „maksymalnej inwigilacji” i groźbie masowych bankructw.

REKLAMA

Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?
03 mar 2026

W imporcie liczy się nie tylko to, co sprowadzasz, ale również skąd to pochodzi w sensie prawnym. Pochodzenie towaru nie jest „krajem dostawcy” ani „miejscem magazynu”, lecz formalny status wynikający z reguł unijnych i międzynarodowych przypisanych do danego towaru. Co istotne – dopiero po ustaleniu pochodzenia można w ogóle rozważać preferencje taryfowe, czyli obniżone lub zerowe cło. Błąd w tym obszarze potrafi kosztować firmę znacznie więcej niż różnica w stawce celnej: może uruchomić korekty, dopłaty, odsetki, a nawet odpowiedzialność w obszarze compliance.
Rolnicy dostają nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie za hektar. Ale jeden zapis w umowie OZE może zablokować ziemię na 30 lat!
03 mar 2026

Oferty kuszą ogromnymi pieniędzmi, ale eksperci ostrzegają: nie podpisuj „od ręki”. Umowy pod OZE wiążą grunt nawet na trzy dekady i mogą zdecydować o przyszłości całego gospodarstwa.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA