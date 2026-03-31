Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP" – nawet 1 mln zł i więcej na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku

FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP” – nawet 1 mln zł i więcej na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku

31 marca 2026, 13:37
Jedna z wiodących grup doradczo-inżynierskich w Polsce
FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP” – nawet 1 mln zł i więcej na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku
FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP” – nawet 1 mln zł i więcej na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku
Transformacja regionów pogórniczych wchodzi w kolejny etap. W II-III kwartale 2026 roku planowany jest nabór w ramach działania FESL 10.03 „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - Przemysł czasu wolnego w MŚP”, który ma wspierać przedsiębiorców inwestujących w tereny zdegradowane i poprzemysłowe w województwie śląskim. To instrument finansowy skierowany do sektora MŚP, umożliwiający realizację inwestycji o wartości przekraczającej 1 mln zł dofinansowania, ukierunkowanych na rozwój turystyki postindustrialnej, rekreacji oraz nowych funkcji gospodarczych w przestrzeniach po działalności przemysłowej. Działanie wpisuje się w Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz strategię „Śląskie 2030 – Zielone Śląskie”, premiując projekty proekologiczne, tworzące miejsca pracy i wykorzystujące dziedzictwo przemysłowe regionu.

Kto może skorzystać z dotacji?

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i posiadające wpis do CEIDG lub KRS. Projekt musi być realizowany na terenie województwa śląskiego - w jednym z podregionów objętych procesem transformacji (m.in. katowickim, rybnickim, gliwickim, bytomskim, tyskim, bielskim lub sosnowieckim).

Przedsiębiorca nie może znajdować się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej ani podlegać wykluczeniom z ubiegania się o wsparcie.

Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?

Kluczowym warunkiem jest zagospodarowanie zdewastowanych i zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Chodzi m.in. o:

  • obszary po działalności górniczej (wyrobiska, hałdy, szyby),
  • tereny po zakładach przemysłowych,
  • obiekty i przestrzenie powiązane z przemysłem wysokoemisyjnym,
  • tereny wymagające działań naprawczych w związku z wcześniejszą działalnością przemysłową.

Wsparcie ma prowadzić do nadania tym przestrzeniom nowych funkcji - w szczególności w obszarze przemysłu czasu wolnego, w tym turystyki postindustrialnej.

Nie będą kwalifikowane m.in. projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej, inwestycje deweloperskie czy wsparcie celów mieszkaniowych.

Minimalna kwota dofinansowania i poziom wsparcia

Minimalna wartość dofinansowania w ramach działania wynosi 1 mln PLN.

Ostateczny poziom wsparcia będzie uzależniony od zasad pomocy publicznej, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowalnych. Intensywność dofinansowania może być zróżnicowana w zależności od charakteru projektu oraz obowiązujących limitów regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy planujący większe inwestycje infrastrukturalne mają realną możliwość sfinansowania istotnej części kosztów ze środków unijnych.

Jak będą oceniane projekty?

Ocena będzie miała charakter dwuetapowy – formalny i merytoryczny. W części merytorycznej projekt musi spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie jakościowej.

Premiowane będą m.in. projekty:

  • zagospodarowujące teren powyżej 1 ha,
  • posiadające pozwolenie na budowę na etapie składania wniosku,
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu,
  • inwestujące w rozwiązania proekologiczne (np. retencję wody, zieloną infrastrukturę),
  • tworzące nowe miejsca pracy,
  • wykorzystujące obiekty wpisane do rejestru zabytków lub Szlaku Zabytków Techniki.

Oznacza to, że najlepiej oceniane będą projekty kompleksowe, łączące rewitalizację z zieloną transformacją i realnym efektem gospodarczym.

Dlaczego to działanie ma znaczenie dla Śląska?

FESL 10.03 nie jest klasycznym konkursem „turystycznym”. To narzędzie transformacyjne. Jego celem jest dywersyfikacja struktury gospodarczej regionów, które przez dekady były uzależnione od przemysłu ciężkiego i górnictwa.

Z perspektywy przedsiębiorcy to szansa na budowę nowego modelu biznesowego w oparciu o:

  • dziedzictwo przemysłowe regionu,
  • rosnące zainteresowanie turystyką industrialną,
  • rozwój sektora rekreacyjnego i usług czasu wolnego,
  • zielone i cyrkularne podejście do inwestycji.

Kiedy nabór wniosków?

Zgodnie z aktualnymi informacjami nabór wniosków planowany jest na II–III kwartał 2026 roku. Szczegółowy harmonogram oraz dokumentacja konkursowa zostaną opublikowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: to odpowiedni moment na przygotowanie koncepcji, zabezpieczenie prawa do nieruchomości, uzyskanie decyzji administracyjnych i opracowanie modelu finansowego.

Podsumowanie

Działanie FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP” może stać się jednym z kluczowych instrumentów finansowych wspierających nowe inwestycje w województwie śląskim. Minimalna kwota dofinansowania na poziomie 1 mln PLN powoduje, że jest to konkurs skierowany do projektów o realnej skali oddziaływania.

Dla firm, które widzą potencjał w adaptacji terenów poprzemysłowych i budowie oferty turystyczno-rekreacyjnej opartej na dziedzictwie przemysłowym - to jeden z najważniejszych konkursów nadchodzącego roku. Więcej informacji - tutaj.

Red. Ewa Kowacz

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
KSeF dla wszystkich. Ukryte ryzyka mogą kosztować firmy miliony
31 mar 2026

Brak kar to tylko iluzja bezpieczeństwa. Już od 1 kwietnia KSeF obejmie większość firm w Polsce, a eksperci ostrzegają: błędy w e-fakturach mogą uderzyć w płynność finansową i narazić przedsiębiorców na poważne konsekwencje podatkowe.
KSeF od 1 kwietnia uderza w MŚP. Firmy tracą zaufanie, a chaos dopiero nadchodzi
31 mar 2026

Prima Aprilis bez żartów dla biznesu. Od 1 kwietnia obowiązek KSeF obejmuje sektor MŚP, ale nastroje przedsiębiorców wyraźnie się pogarszają. Zaufanie do systemu spada, a eksperci ostrzegają: największe problemy dopiero przed nami.
Zmieniłeś przeznaczenie lokalu? Jak zapomnisz o korekcie deklaracji, będzie kara
31 mar 2026

Zmieniłeś sposób użytkowania lokalu, na przykład wydzieliłeś część mieszkania na gabinet albo po latach prowadzenia firmy w lokalu wróciłeś do funkcji czysto mieszkalnej? Każda z tych sytuacji uruchamia 14-dniowy zegar. Jeśli w tym czasie nie złożysz korekty deklaracji DN-1, grozi ci nie tylko zaległość podatkowa z odsetkami, lecz także grzywna na podstawie Kodeksu karnego skarbowego. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, aż do momentu, gdy urząd się odezwie.

REKLAMA

To się dzieje! Nowe ceny paliw na stacjach. Tyle maksymalnie zapłacisz dzisiaj za benzynę i diesla: za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,16 zł, za litr oleju napędowego - 7,60 zł
31 mar 2026

Od dzisiaj kierowcy zapłacą mniej za paliwo – ale tylko do określonego poziomu. Rząd wprowadził ceny maksymalne i obniżył VAT do 8 proc. Sprawdź, ile dokładnie dzisiaj zapłacisz za benzynę i diesla oraz jakie kary grożą za przekroczenie nowych limitów.
KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?
30 mar 2026

KSeF od 1 kwietnia 2026 r. otwiera się dla mniejszych przedsiębiorców. Tego dnia można spodziewać się kolejnego paraliżu, tak jak było to w lutym. Ile można mieć certyfikatów?
KSeF w praktyce: firmy zgłaszają problemy, rosną obawy o bezpieczeństwo danych
30 mar 2026

Nowe badanie pokazuje, jak przedsiębiorcy radzą sobie z KSeF po pierwszych tygodniach działania systemu. Choć większość miała już z nim kontakt, wiele firm wskazuje na trudności techniczne, niepewność i potrzebę więcej czasu na wdrożenie.
KSeF zmieni wszystko. Ekspert ostrzega: jeden błąd w fakturze może drogo kosztować firmę
28 mar 2026

Cyfrowa rewolucja w księgowości przyspiesza, ale wraz z nią rośnie ryzyko. W erze KSeF i e-Ksiąg kluczowe staje się jedno: jakość danych. Bez rzetelnej weryfikacji faktur przedsiębiorcy mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

REKLAMA

Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
28 mar 2026

Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.
Najważniejsze funkcje dobrego programu do elektronicznego obiegu dokumentów w firmie oraz obsługi KSeF - postaw na system, który realnie poprawia workflow!
27 mar 2026

W dobie cyfryzacji przedsiębiorstw coraz więcej firm poszukuje narzędzi, które zapewnią realne usprawnienie pracy w firmie oraz pozwolą zaoszczędzić czas. Elektroniczny obieg dokumentów najczęściej odnosi się do rozwiązania, jakim jest system informatyczny umożliwiający tworzenie, rejestrowanie, przetwarzanie dokumentów, ich archiwizowanie oraz automatyczny przepływ informacji w organizacji. Co istotne, elektroniczny obieg dokumentów to system, który pozwala odejść od dokumentów papierowych na rzecz cyfrowych plików i uporządkowanego procesu obiegu. Nowoczesne oprogramowanie tego typu coraz częściej integruje się z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), co sprawia, że staje się nie tylko narzędziem do obsługi dokumentów, ale także kluczowym elementem kompleksowego systemu zarządzania dokumentami w firmie oraz zarządzania obiegiem dokumentów i informacji.
