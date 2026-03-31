FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP” – nawet 1 mln zł i więcej na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku

Transformacja regionów pogórniczych wchodzi w kolejny etap. W II-III kwartale 2026 roku planowany jest nabór w ramach działania FESL 10.03 „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - Przemysł czasu wolnego w MŚP”, który ma wspierać przedsiębiorców inwestujących w tereny zdegradowane i poprzemysłowe w województwie śląskim. To instrument finansowy skierowany do sektora MŚP, umożliwiający realizację inwestycji o wartości przekraczającej 1 mln zł dofinansowania, ukierunkowanych na rozwój turystyki postindustrialnej, rekreacji oraz nowych funkcji gospodarczych w przestrzeniach po działalności przemysłowej. Działanie wpisuje się w Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz strategię „Śląskie 2030 – Zielone Śląskie”, premiując projekty proekologiczne, tworzące miejsca pracy i wykorzystujące dziedzictwo przemysłowe regionu.

Kto może skorzystać z dotacji?

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i posiadające wpis do CEIDG lub KRS. Projekt musi być realizowany na terenie województwa śląskiego - w jednym z podregionów objętych procesem transformacji (m.in. katowickim, rybnickim, gliwickim, bytomskim, tyskim, bielskim lub sosnowieckim).



Przedsiębiorca nie może znajdować się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej ani podlegać wykluczeniom z ubiegania się o wsparcie.

Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?

Kluczowym warunkiem jest zagospodarowanie zdewastowanych i zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Chodzi m.in. o:

obszary po działalności górniczej (wyrobiska, hałdy, szyby),

tereny po zakładach przemysłowych,

obiekty i przestrzenie powiązane z przemysłem wysokoemisyjnym,

tereny wymagające działań naprawczych w związku z wcześniejszą działalnością przemysłową.

Wsparcie ma prowadzić do nadania tym przestrzeniom nowych funkcji - w szczególności w obszarze przemysłu czasu wolnego, w tym turystyki postindustrialnej.



Nie będą kwalifikowane m.in. projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej, inwestycje deweloperskie czy wsparcie celów mieszkaniowych.

Minimalna kwota dofinansowania i poziom wsparcia

Minimalna wartość dofinansowania w ramach działania wynosi 1 mln PLN.

Ostateczny poziom wsparcia będzie uzależniony od zasad pomocy publicznej, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowalnych. Intensywność dofinansowania może być zróżnicowana w zależności od charakteru projektu oraz obowiązujących limitów regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy planujący większe inwestycje infrastrukturalne mają realną możliwość sfinansowania istotnej części kosztów ze środków unijnych.

Jak będą oceniane projekty?

Ocena będzie miała charakter dwuetapowy – formalny i merytoryczny. W części merytorycznej projekt musi spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie jakościowej.

Premiowane będą m.in. projekty:

zagospodarowujące teren powyżej 1 ha,

posiadające pozwolenie na budowę na etapie składania wniosku,

realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu,

inwestujące w rozwiązania proekologiczne (np. retencję wody, zieloną infrastrukturę),

tworzące nowe miejsca pracy,

wykorzystujące obiekty wpisane do rejestru zabytków lub Szlaku Zabytków Techniki.

Oznacza to, że najlepiej oceniane będą projekty kompleksowe, łączące rewitalizację z zieloną transformacją i realnym efektem gospodarczym.

Dlaczego to działanie ma znaczenie dla Śląska?

FESL 10.03 nie jest klasycznym konkursem „turystycznym”. To narzędzie transformacyjne. Jego celem jest dywersyfikacja struktury gospodarczej regionów, które przez dekady były uzależnione od przemysłu ciężkiego i górnictwa.

Z perspektywy przedsiębiorcy to szansa na budowę nowego modelu biznesowego w oparciu o:

dziedzictwo przemysłowe regionu,

rosnące zainteresowanie turystyką industrialną,

rozwój sektora rekreacyjnego i usług czasu wolnego,

zielone i cyrkularne podejście do inwestycji.

Kiedy nabór wniosków?

Zgodnie z aktualnymi informacjami nabór wniosków planowany jest na II–III kwartał 2026 roku. Szczegółowy harmonogram oraz dokumentacja konkursowa zostaną opublikowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: to odpowiedni moment na przygotowanie koncepcji, zabezpieczenie prawa do nieruchomości, uzyskanie decyzji administracyjnych i opracowanie modelu finansowego.

Podsumowanie

Działanie FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP” może stać się jednym z kluczowych instrumentów finansowych wspierających nowe inwestycje w województwie śląskim. Minimalna kwota dofinansowania na poziomie 1 mln PLN powoduje, że jest to konkurs skierowany do projektów o realnej skali oddziaływania.

Dla firm, które widzą potencjał w adaptacji terenów poprzemysłowych i budowie oferty turystyczno-rekreacyjnej opartej na dziedzictwie przemysłowym - to jeden z najważniejszych konkursów nadchodzącego roku. Więcej informacji - tutaj.



Red. Ewa Kowacz