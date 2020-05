Dofinansowanie zagranicznej ekspansji polskich firm - Internacjonalizacja MŚP 2020

Beneficjentami konkursu mogą zostać firmy z siedzibą lub oddziałem na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Przedsiębiorca powinien oferować już co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) w Polsce i produkt ten powinien posiadać potencjał eksportowy.

„To konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. W tym regionie eksport potrzebuje większego rozpędu” – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.



Konkurs PARP jest podzielony na dwie rundy. Nabór do pierwszej z nich potrwa do 28 maja. Wnioski w drugiej rundzie można będzie składać od 4 sierpnia do 7 września.

Dofinansowanie, które obejmuje maks. 85 proc. projektu (15 proc. to wkład własny) zostanie przyznane ze środków Funduszy Europejskich.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł w przypadku określenia co najmniej jednego rynku docelowego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące. W tym czasie pieniądze z konkursu można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z usługami doradczymi, udziałem w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz nabyciem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

„Tegoroczny konkurs ogłoszony został na dotychczas najbardziej atrakcyjnych warunkach, dlatego liczymy na to, że będzie dodatkową zachętą dla przedsiębiorstw do kierowania swojej aktywności poza granice kraju” – dodaje dyrektor Dewódzki.

Poprzednie edycje konkursu przyczyniły się do sukcesów polskich firm za granicą.

Przykładem jest firma Bester Sklejki, producent kilkudziesięciu wzorów sklejek, mebli oraz elementów wystroju wnętrz, obecny na polskim rynku od 30 lat.

Celem projektu było zbudowanie rozpoznawalności marki i podwyższenie konkurencyjności spółki na rynkach zagranicznych. Projekt umiędzynarodowienia obejmował sprzedaż produktów na nowych rynkach, głównie na rynku niemieckim i szwajcarskim.

Na imprezach targowo-wystawienniczych przemysłu meblarskiego firma zaprezentowała swoją ofertę mebli gotowych oraz ofertę akcesoriów dekoracyjnych, wystroju sal konferencyjnych, ścianek działowych i wygłuszających. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Bester Sklejki pozwoliła nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Beneficjentem konkursu była też firma BENDEX, specjalizująca się w produkcji wyrobów z metalu, takich jak: grille, wędzarnie, koksowniki, paleniska oraz meble ogrodowe.

W ramach projektu BENDEX otrzymał dofinansowanie do kompleksowej koncepcji wejścia na rynki zagraniczne wraz ze wskazaniem najefektywniejszych narzędzi marketingowych i promocyjnych oraz instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe. Spółce przedstawiono również rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa oraz przygotowania go do działalności eksportowej. Firma obecnie wdraża te rozwiązania.

Internacjonalizacja MŚP - dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Wszystkie informacje na temat konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

Źródło: Centrum Prasowe PAP, PARP