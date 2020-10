Abonament RTV 2020/2021 - wysokość, terminy, umorzenie zaległości

W 2020 roku opłata za abonament RTV za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,00 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł. Przy czym jeżeli użytkownik zapłacił za cały rok do 25 stycznia, to miał 10% zniżki. Proporcjonalnie mniejsze niż 10% zniżki mają abonenci, którzy płacą z góry za okres dłuższy niż miesiąc a krótszy niż rok. W 2021 roku opłaty te wzrosną (7,50 zł za miesiąc za radioodbiornik i 24,50 zł za miesiąc za telewizor i radio łącznie lub za sam telewizor) i utrzymany zostanie system zniżek dla płacących za dłuższe okresy. Poczta Polska przypomina, że umorzenia zaległości abonamentowych może dokonać tylko KRRiT, Poczta nie ma takich uprawnień. Abonament RTV ma obowiązek płacić każdy posiadacz sprawnego radioodbiornika i telewizora, zarówno osoby fizyczne (do 75 roku życia), jak też firmy czy instytucje.