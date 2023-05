Fundusze Europejskie 2023 - konkursy i nabory wniosków trwające w maju

Co proponują Fundusze Europejskie w maju 2023 r.? Oferta obejmuje łącznie 75 konkursów: 20 z programów krajowych, 35 z programów regionalnych oraz 20 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Ścieżka SMART

To nowa, innowacyjna oferta dla wszystkich przedsiębiorców, realizowana z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Duże firmy oraz MŚP, mogą ubiegać się o dotacje na realizację inwestycji.



Ścieżka SMART zakłada nowatorską formułę realizacji tzw. projektów modułowych. Przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, mogą to być prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dodatkowo dobiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych takich jak: cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R.



Moduły dają przedsiębiorcy dużą elastyczność w doborze elementów projektu w ramach jednego wniosku. Możliwe korzyści to:

realizacja różnych etapów rozwoju innowacji,

samodzielne, logiczne ułożenie modułów tak, aby odpowiadały potrzebom firmy,

realizacja inicjatyw od koncepcji i prac B+R przez wdrożenie aż po komercjalizację.

Informacje o konkursie:

Szczegółowe informacje o konkursie Ścieżka SMART (nabór dla MŚP) na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

. Szczegółowe informacje o konkursie Ścieżka SMART (nabór dla dużych firm) na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju .

Inwestycje w technologię

Nadal można skorzystać z dobrze znanego przedsiębiorcom, kredytu technologicznego.



Ten instrument łączy dwa rodzaje finansowania: kredytowe z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji zwanej „premią technologiczną”. Wsparcie oferowane w „Kredycie technologicznym”, to po prostu refundacja części kapitałowej kredytu, zaciągniętego przez przedsiębiorcę na realizację innowacyjnego projektu.



Jest on przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów czy usług.



Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie, z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, składając wnioski do 31 maja 2023 roku.



Więcej informacji o konkursie na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego .

Dobrze zaprojektowane

Co może sprawić, że produkt czy usługa wyróżnia się na rynku spośród tysiąca innych podobnych ofert? Oczywiście Design!

Zmiany, polegające na unowocześnieniu wzornictwa, przynoszą przedsiębiorcom istotne korzyści. Dzięki nim, produkty czy usługi stają się nie tylko bardziej efektywne, funkcjonalne, estetyczne, skrojone na miarę potrzeb. Przede wszystkim znacząco podnoszą konkurencyjność rynkową firmy.

Obecnie, MŚP z makroregionu Polski Wschodniej, będą miały możliwość przeprowadzenia audytu oraz stworzenia strategii wzorniczej. Na jej podstawie, przez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja podnosząca atrakcyjność oferowanych przez nie produktów lub usług.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Nowe Platformy Startowe w Polsce Wschodniej

Platformy startowe to sprawdzone i efektywne wsparcie dla startupów. Pomagają rozwinąć, w indywidualnym procesie inkubacji, pomysł biznesowy w rentowną firmę. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Są tworzone przez partnerstwa ośrodków innowacyjnych, doświadczonych w inkubacji, akceleracji biznesu i szeroko rozumianym wsparciu MŚP, m.in. z uczelniami, funduszami VC/aniołami biznesu, przedsiębiorcami.

Obecnie, w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ruszył konkurs, który wyłoni nowe Platformy Startowe. Będą one pomagały przyszłym startupom z sukcesem funkcjonować na rynku.

Szczegóły konkursu na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Na zdrowie

W maju, w województwie kujawsko-pomorskim, będzie trwał nabór w konkursie, w którym podmioty wykonujące działalność leczniczą, mogą otrzymać wsparcie, między innymi na wyposażenie w sprzęt medyczny, oraz inwestycje w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Kto może składać wnioski?

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem Państwowego Ratownictwa Medycznego,

przedsiębiorstwa.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie Programu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Kompetencje cyfrowe

Od trudnego czasu pandemii, utrzymuje się w wielu firmach tendencja poszukiwania nowych ścieżek komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym.



Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.



Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.



O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Więcej informacji o Funduszach Europejskich i konkursach trwających w maju 2023 r.

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w maju naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji .

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl