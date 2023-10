Ceny srebra są niedowartościowanie, co oznacza dobrą okazję na zakup tego kruszcu - zauważa Mennica Skarbowa

Mennica Skarbowa zauważa niedowartościowanie ceny srebra na rynku, co oznacza dobrą okazję na zakup tego kruszcu. W najbliższych latach możemy spodziewać się dynamicznego wzrostu sprzedaży srebrnych monet i sztabek, ponieważ będą one łatwiej dostępne i dużo tańsze od złota. Dotychczas tylko 11% Polaków kiedykolwiek kupiło srebro inwestycyjne.

Zazwyczaj w srebro inwestują mężczyźni, a także mieszkańcy dwóch typów miast: tych powyżej 500 tys. mieszkańców oraz tych pomiędzy 50-99 tys. mieszkańców. Najwięcej właścicieli srebra inwestycyjnego mieszka w południowo-zachodniej Polsce - takie dane płyną z najnowszego badania przygotowanego na zlecenie Mennicy Skarbowej przez pracownię ARC Rynek i Opinia. Przedstawiciele Mennicy Skarbowej zauważają, że srebro w najbliższych latach może stawać się coraz bardziej atrakcyjne, ponieważ jest zdecydowanie tańsze niż złoto, a cena za ten kruszec jest obecnie niedowartościowana. Z badania wynika także, że osoby wybierające srebro, jako swój produkt inwestycyjny, najczęściej będą zwracały uwagę na cenę, możliwość zakupu przez internet oraz dostępność produktów w ciągu 24 godzin.

Polacy od dawna mogą inwestować w srebro, jednak dotychczas jedynie 11% Polaków kiedykolwiek kupiło srebrną sztabkę lub srebrną monetę bulionową. Najwięcej właścicieli srebra inwestycyjnego mieszka w południowo-zachodniej Polsce. Zazwyczaj inwestycje w srebro preferują mężczyźni, osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia oraz mieszkańcy dwóch typów miast: tych największych (powyżej 500 tys. mieszkańców) oraz osoby z większych miast (50-99 tys. mieszkańców). Wśród osób, które zdecydowały się na inwestycje w srebro, ponad połowa (64% respondentów) wskazało, że zakupiło srebrne monety bulionowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę płeć inwestorów, zauważymy, że dane wyglądają podobnie – zarówno ponad 60% kobiet, jak i mężczyzn, preferowało zakup srebrnych monet bulionowych. Największa różnica pomiędzy wyborem produktu wystąpiła u osób powyżej 45 r.ż. W tej grupie wiekowej tylko 11% zdeklarowało, że wybrało sztabki srebra, a aż 81% przyznało, że kupiło srebrne monety.

Złoto w Polsce jest tylko nieznacznie bardziej popularne od srebra

Warto zauważyć, że złoto w Polsce jest tylko nieznacznie bardziej popularne. Z tego samego badania wynika także, że dotychczas jedynie 14% Polaków kiedykolwiek kupiło złote produkty inwestycyjne. Nieco częściej po złoty kruszec, jako zabezpieczenie oszczędności, sięgają mężczyźni (18%), niż kobiety (10%). Terytorialnie również wybija się na mapie Polski region południowo-zachodni, bowiem właśnie tam najwięcej ankietowanych zadeklarowało zakup złota. Jak pokazuje badanie, aż 31% Polaków rozważyłoby wręczenie złotych monet lub małych sztabek złota (do maksymalnie 400 złotych) jako prezent ślubny, a 16% respondentów z chęcią kupiłoby złoto jako pamiątkę na chrzest lub narodziny dziecka.

- Czynniki takie jak: covid, wojna, czy kryzys inflacyjny zachęciły Polaków do lokowania swoich środków pieniężnych w kruszec. Jednak proszę zauważyć, że nadal znaczna większość Polaków nigdy nie miała w ręce prawdziwego, własnego złota czy srebra (sztabki, monety). Dotychczas zaledwie 11% Polaków kiedykolwiek kupiło srebro inwestycyjne. W Mennicy Skarbowej dostrzegamy, że zwiększa się liczba klientów kupujących u nas produkty ze srebra, ale to nadal niewielki odsetek osób w porównaniu do klientów poszukujących produktów ze złota. W naszym kraju po srebro najczęściej sięgają inwestorzy, którzy szukają sposobu na dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego - przyznaje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej i dodaje: W mojej opinii srebro jest niedowartościowane, jeśli weźmiemy pod uwagę cenę za uncję. Tak wskazuje np. popyt, podaż i trendy historyczne. Proszę zauważyć, że srebro (w postaci stopu ze złotem) było używane do produkcji monet już 700 lat p.n.e., później zaczęto wytwarzać monety z czystego srebra. Uważam, że obecnie mamy do czynienia z rynkiem rosnącym. Stale zwiększające się zapotrzebowanie na srebro w przemyśle globalnym prawdopodobnie sprawi, iż cena tego kruszcu na światowych rynkach będzie sukcesywnie rosnąć. To oznacza dobrą okazję na zakup srebrnych produktów inwestycyjnych. Obecnie srebro jest znacznie tańsze od złota, dlatego próg wejścia jest stosunkowo niski i oscyluje w granicach 150 zł w przypadku monety jednouncjowej. Zakup srebrnych monet i sztabek jest popularny np. w krajach Europy Zachodniej, w Polsce istnieje spory potencjał wzrostu sprzedaży tego kruszcu. Myślę, że w niedługiej przyszłości Polacy dostrzegą wartość i zasadność inwestycji w srebrne monety i sztabki.

Osoby wybierające srebro najczęściej zwracają uwagę na jego cenę

Osoby wybierające srebro, jako swój produkt inwestycyjny, najczęściej zwracają uwagę przy zakupie na cenę, zarówno za gram, jak i za całość produktu. Możliwość zakupu przez internet oraz dostępność produktów w ciągu 24 godzin, to kolejne ważne aspekty dla inwestorów. Aktualna cena srebra wynosi około 23 $ za uncję. Decydując się na zakup srebra należy pamiętać, że od 2011 roku w Polsce obowiązuje 23% podatek VAT.

Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków liczącej 1011 osób.