Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "RPP nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się dzisiaj grudniowym posiedzeniu" – powiedział ekonomista ING BSK Adam Anotniak. Jego zdaniem, pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe, ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych zostanie ogłoszona w środę 6 grudnia. „Nie spodziewamy się zmiany stóp procentowych. Między innymi dlatego, że w grudzień jest zwykle spokojniejszy dla RPP i rzadko w tym miesiącu podejmowane są decyzje w sprawie stóp” – powiedział PAP ekonomista ING BSK Adam Antoniak.

Dodał, że nadal utrzymuje się duża niepewność, o której na ostatniej konferencji mówił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. W listopadzie ze względu na niepewność RPP nie zmieniła stóp procentowych.

NBP: mamy dużą niepewność co do kształtu budżetu na 2024 rok i polityki fiskalnej

„Tak jak mówił prezes NBP, nadal mamy dużą niepewność co do kształtu budżetu na przyszły rok i polityki fiskalnej, utrzymuje się duża niepewność co do tego, co będzie z cenami regulowanymi na 2024 roku” – stwierdził ekonomista ING BSK. – „Moim zdaniem, będziemy mieli pauzę w obniżkach stóp co najmniej do marca, kiedy pojawi się nowa projekcja inflacji” – dodał.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżała stopy dwukrotnie – we wrześniu o 75 pkt. bazowych oraz w październiku o 25 pkt. bazowych. Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc.

autor: Marek Siudaj

