Wykorzystanie amerykańskiej spółki LLC w polskich spółkach komandytowych

Korzyści z takiego rozwiązania są ogromne:

Brak opłat ZUS

Komplementariusz i komandytariusz będący spółkami LLC nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS, w przeciwieństwie do osób fizycznych. Innymi słowy, jeśli udziałowcami spółki komandytowej są dwie osoby fizyczne to każda z nich płaci miesięcznie składkę na ZUS w wysokości ok. 1400zł. Jeśli udziałowcami spółki komandytowej jest spółka z o.o., oraz osoba fizyczna (zazwyczaj właściciel spółki z o.o. jako komandytariusz), to tenże komandytariusz także płaci co miesiąc regularną składkę na ZUS. Warto również zaznaczyć, że w drugim przypadku należy prowadzić podwójną księgowość - osobną dla spółki z o.o., i osobną dla spółki komandytowej. Żaden z tych problemów i kosztów nie pojawia się, gdy spółkę komandytową tworzymy z dwóch, trzech lub większej liczby amerykańskich spółek LLC.

Brak odpowiedzialności majątkiem osobistym

W klasycznym modelu spółki komandytowej, jej główny udziałowiec i decydent, którym jest Komplementariusz zawsze odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania spółki bez ograniczeń. Tylko nieznacznie lepiej wygląda ta sytuacja, jeśli Komplementariuszem będzie polska spółka z o.o., gdyż teoretycznie za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada wtedy spółka z o.o., lecz w praktyce przesuwa się jedynie sam moment przesunięcia odpowiedzialności, gdyż w drugim kroku to właśnie członkowie zarządu spółki z o.o., pociągani są do odpowiedzialności na podstawie art. 299 KSH. To niebezpieczeństwo zostaje całkowicie wyeliminowane w sytuacji, kiedy obydwoma udziałowcami w polskiej spółce komandytowej (Komplementariusz i Komandytariusz) stają się amerykańskie spółki LLC, gdyż o ile z godnie z polskim prawem Komandytariusz za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada bez ograniczeń i całym swoim majątkiem, to w praktyce majątek Komplementariusza (spółki LLC) wynosi np. 1$ (kapitał założycielski) i do tej właśnie kwoty sprowadza się cała odpowiedzialność. Nie sposób także nie zauważyć, że nie będzie tu miał zastosowania art. 299 polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

Ukrycie danych

Amerykański Stan Wyoming pozwala ukryć dane właściciela spółki LLC, co powoduje, że nazwiska i adresy nie są widoczne w żadnym rejestrze online, ani na wydrukach z rejestru. Przekłada się to na możliwości tworzenia spółek komandytowych w Polsce bez ujawniania nazwisk faktycznych udziałowców spółki komandytowej (w KRS jako udziałowcy widoczne są spółki LLC, a w nich pierwotnie zostały ukryte dane osobowe). Tę możliwość szczególnie sobie cenią byli wspólnicy lub byli pracownicy korporacji, osoby z zakazem konkurencji, przedsiębiorcy, którzy chcą się ukryć przed klientem, kontrahentem, detektywem, czy... eksmałżonkiem. Opcja ta często wykorzystywana jest także przez osoby z zakazem zasiadania w radach nadzorczych lub zarządach spółek, gdyż zapewnienie anonimowości poprzez wykorzystanie zagranicznych podmiotów pomaga omijać ten zakaz. Ukrycie danych w połączeniu z usługą Managera Nominowanego spółki LLC i szerokiego pełnomocnictwa dla właściciela powoduje, że właściciel spółki LLC reprezentuje spółkę komandytową zawsze jako pełnomocnik lub lepiej…. Prokurent, pozostając, de facto, nieustannie jej ukrytym właścicielem, co zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Polski podmiot

Stworzenie spółki komandytowej z dwóch lub większej liczby spółek LLC powoduje powstanie typowego polskiego podmiotu wpisanego do KRS, z polskim numerem NIP i REGON. Podmiot taki korzysta z identycznych praw i przepisów jak każda inna polska spółka. Może zatem wykorzystywać unijne dotacje, uczestniczyć w postępowania przetargowych, nabywać licencje, koncesje, itp., zapewniając jednocześnie swoim właścicielom bezpieczeństwo i korzyści opisane powyżej.

Szczegółowe porównanie zalet prowadzenia spółki komandytowej złożonej ze spółek LLC:

