Amerykańskia spółka LLC zarejestrowana w Stanie Wyoming - forma prawna, opodatkowanie, korzyści

Jeżeli, na etapie rejestracji spółki LLC, wybierzesz formę opodatkowania korporacyjnego, to spółka jako osoba prawna nabędzie rezydencję podatkową w USA i zostanie objęta amerykańskim podatkiem CIT, co upodobni ją znacząco do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli pojawi się tzw. podwójne opodatkowanie – CIT na poziomie spółki i PIT na poziomie dywidendy udziałowca. Popularnym sposobem na zmniejszenie lub uniknięcie opodatkowania spółki w USA jest outsourcing usług. W skrócie oznacza tyle, że spółka LLC staje się zleceniobiorcą usług podmiotu polskiego, co zaniża jej dochód po stronie amerykańskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie trzeba będzie wykazywać i opodatkowywać dochodów w USA. To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę: docelowo w rozliczeniu rocznym PIT w Polsce nie ujawniamy powiązań z podmiotem zagranicznym, co dla niektórych przedsiębiorców, może mieć istotne znaczenie w kontekście powszechnej i prawnie dopuszczalnej w Wyoming metody rejestracji spółki bez ujawniania danych jej właściciela… ale to już temat na inny artykuł.