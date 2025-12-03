REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » SKwP: Księgowi i biura rachunkowe nie odpowiadają za wdrożenie i stosowanie KSeF w firmach, ani za prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych

SKwP: Księgowi i biura rachunkowe nie odpowiadają za wdrożenie i stosowanie KSeF w firmach, ani za prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych

03 grudnia 2025, 18:58
księgowość, księgowa, rachunkowość, księgi rachunkowe
SKwP: Księgowi ani biura rachunkowe nie odpowiadają za wdrożenie i funkcjonowanie KSeF w firmach
Shutterstock

W piśmie z 1 grudnia 2025 r. do Ministra Finansów i Gospodarki, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr hab. Stanisław Hońko zaapelował, aby oficjalne przekazy Ministerstwa Finansów i KAS promujące KSeF zawierały jasny komunikat, że podatnicy, a nie księgowi i biura rachunkowe, są odpowiedzialni za wdrożenie i funkcjonowanie KSeF. Zdaniem SKwP, księgowi ani biura rachunkowe nie odpowiadają w szczególności za prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych, ani błędy systemów informatycznych KAS. Prezes SKwP wskazał również na brak wszystkich niezbędnych przepisów i niemożność pełnego przetestowania systemów informatycznych.

Ministerstwo Finansów pisze maile do podatników dot. KSeF

Prezes SKwP zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach listopada 2025 r. wielu podatników otrzymało z adresu powiadomienia.jpk@mf.gov.pl wiadomość dotyczącą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Oprócz informacji promocyjnych i harmonogramu wdrażania obowiązkowego modelu KSeF w tej wiadomości zawarto pytanie i odpowiedź: „Co warto zrobić już teraz? Skontaktuj się ze swoim księgowym lub biurem rachunkowym”.

Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: księgowi ani biura rachunkowe nie odpowiadają za prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych ani funkcjonowanie KSeF

Zdaniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wielu podatników po otrzymaniu takiego komunikatu będzie oczekiwać od biur rachunkowych, że przejmą one ciężar oraz odpowiedzialność za wdrożenie i funkcjonowanie KSeF. Jest zrozumiałe, że księgowi i biura rachunkowe będą wspierać podatników w tym procesie. Ale zdaniem SKwP, nie powinni być jednak obciążani odpowiedzialnością za:
- prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych – za to odpowiadają podatnicy,
- błędy systemów informatycznych KAS, które mogą wystąpić po 1 lutego 2026 r. oraz za promocję KSeF – to odpowiedzialność MF i KAS.

W opinii SKwP, w oficjalnych przekazach medialnych MF i KAS dotyczących KSeF brakuje komunikatów, że KSeF jest przede wszystkim sprawą przedsiębiorców, a księgowi mogą wspierać jego zorganizowanie i wdrożenie.

SKwP apeluje do resortu finansów, aby przekazy promujące KSeF zawierały jasny komunikat, że podatnicy, a nie księgowi i biura rachunkowe, są odpowiedzialni za wdrożenie i funkcjonowanie KSeF.

Obowiązkowy KSeF - nie ma wszystkich przepisów

Prezes SKwP podkreśla w swoim piśmie do Ministra Finansów i Gospodarki, że uruchomienie obowiązkowego KSeF od 1 lutego 2026 jest rewolucyjną zmianą dotyczącą milionów podatników i wiąże się z ryzykiem. Powodzenie tej zmiany wymaga odpowiedniego przygotowania.

Prezes Hońko zwrócił w tym kontekście uwagę, że:
1) nadal nie zostały opublikowane podstawowe rozporządzenia wykonawcze.
2) nie można także w pełni przetestować systemów informatycznych, a firmy informatyczne wskazują, że opóźnienia wynikają z braku ostatecznych rozwiązań legislacyjnych i technicznych.

Księgowi zauważyli także nieprecyzyjny przekaz ze strony MF i KAS na stronie www.ksef.podatki.gov.pl, na której wciąż wskazuje się błędnie, że KSeF dotyczy przedsiębiorców (zamiast podatników). Tym samym około jedna trzecia rzeczywistych użytkowników KSeF może błędnie uznać, że KSeF ich nie dotyczy.

Oby nie doszło do powtórki z Polskiego Ładu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w pełni podtrzymuje deklarację wyrażoną w piśmie skierowanym do Ministra Finansów i Gospodarki 5 stycznia 2024 r., dotyczącą gotowości włączenia się do działań mających na celu wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań potrzebnych administracji skarbowej, ale również spełniających oczekiwania podatników oraz, na ile to możliwe, dla nich dogodnych.
Prezes Hońko przypomniał też, że w styczniu 2022 r. rzecznik ówczesnego rządu za porażkę tzw. Polskiego Ładu obwiniał rzekomo nieudolnych księgowych. SKwP ma nadzieję, że taka narracja już nigdy się nie powtórzy.

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
Koniec roku podatkowego 2025 w księgowości: najważniejsze terminy i obowiązki
03 gru 2025

Koniec roku podatkowego to dla przedsiębiorców moment podsumowań i analizy wyników finansowych. Zanim jednak przyjdzie czas na wyciąganie wniosków, należy zmierzyć się z corocznymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Choć formalnie rok podatkowy dla prowadzących jednoosobową działalność pokrywa się z rokiem kalendarzowym, już teraz warto przygotować się do jego zamknięcia i uporządkować sprawy księgowe oraz podatkowe.
List do władzy w sprawie KSeF w 2026 r. Prof. W. Modzelewski: Dajcie podatnikom możliwość rezygnacji z obowiązku stosowania KSeF przy wystawianiu i odbieraniu faktur VAT
03 gru 2025

Profesor Witold Modzelewski apeluje do Ministra Finansów i Gospodarki oraz całego rządu, aby w roku 2026 dać wszystkim wystawcom i adresatom faktur VAT możliwość rezygnacji z obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur przy pomocy KSeF.
KSeF sprawdza tylko techniczną poprawność faktury. Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych obowiązkiem podatnika i księgowego
03 gru 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to rewolucja – uporządkowany format, centralizacja danych i automatyzacja obiegu dokumentów bez wątpienia usprawniają pracę. Jednak jedna rzecz pozostaje niezmienna – odpowiedzialność za prawidłowość faktur i ich wpływ na rozliczenia podatkowe. Dlatego należy mieć na uwadze, że KSeF nie zwalnia z czujności w zakresie weryfikacji zdarzeń gospodarczych udokumentowanych za jego pośrednictwem.

Niejasne przepisy dot. KSeF. Czy od lutego 2026 r. trzeba będzie dwa razy fakturować tę samą sprzedaż?
03 gru 2025

Od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie podatników VAT, którzy w 2024 r. osiągnęli sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT), a od 1 kwietnia 2026 r. - pozostałych. Ale od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF. Profesor Witold Modzelewski zwraca uwagę na nieprecyzyjną treść art. 106nda ust. 16 ustawy o VAT i kwestię treści faktur elektronicznych o których mowa w art. 106nda, 106nf i 106nh ustawy o VAT.
Koniec podatkowego eldorado dla tysięcy przedsiębiorców? Rząd szykuje rewolucję, która drastycznie uderzy w portfele najlepiej zarabiających już niebawem
03 gru 2025

Przez lata była to jedna z najatrakcyjniejszych form opodatkowania w Polsce, pozwalająca na legalne płacenie zaledwie 5% podatku dochodowego. Tysiące specjalistów, zwłaszcza z prężnie rozwijającej się branży nowych technologii, oparło na IP BOX swoje finanse, budując przewagę konkurencyjną na rynku. Teraz jednak Ministerstwo Finansów mówi "koniec z eldorado". Na horyzoncie jest widmo rewolucji.
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
03 gru 2025

Polskie prawo podatkowe przewiduje ulgę, z której może skorzystać mnóstwo osób. Problem w tym, że wielu uprawnionych nie ma pojęcia o jej istnieniu lub nie wie, jak ją rozliczyć. Chodzi o odliczenie, które pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 840 zł rocznie. Sprawdź, czy jesteś w gronie osób, które mogą odzyskać część zapłaconego podatku.
Staking kryptowalut a PIT – kiedy naprawdę trzeba zapłacić podatek?
30 lis 2025

Rozliczenia w przypadku walut wirtualnych to zawsze dość dyskusyjna kwestia. W ostatnim czasie Fiskus zauważalnie przyjął pewne standardy i można mieć coraz mniej wątpliwości, w jaki sposób regulować swoje zobowiązania wobec organów. Niektóre obszary nadal jednak mogą budzić pewne wątpliwości. Gdy ktoś pyta, czy od stakingu kryptowalut trzeba zapłacić PIT, chodzi mu o jedną rzecz. Jaką? Konkretnie o to, czy samo pojawienie się nagrody na portfelu jest traktowane jak przychód. W polskich realiach to naprawdę istotne, bo staking potrafi generować dziesiątki drobnych wypłat w ciągu miesiąca. Jeśli każda z nich miałaby tworzyć przychód, posiadać miałby obowiązek codziennie wyceniać tokeny, a roczne zeznanie zmieniłoby się w coś bardzo trudnego do przeliczenia i wykazania.

Prezenty świąteczne dla pracowników: rozliczenie podatkowe w VAT i CIT
03 gru 2025

Okres świąteczny to doskonała okazja, by podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i całoroczny wysiłek. Wielu pracodawców decyduje się w tym czasie na wręczenie prezentów od klasycznych upominków po popularne bony podarunkowe. Warto jednak pamiętać, że gest wdzięczności wiąże się również z pewnymi obowiązkami podatkowymi, zwłaszcza w kontekście VAT i CIT.
Podatek węglowy (CBAM) od 2026 roku - jakie skutki finansowe dla Polski [raport]
01 gru 2025

Jakie skutki - dla UE i Polski - będzie miał tzw. podatek węglowy, czyli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ (Carbon Border Adjustment Mechanism - skrót: CBAM). W najnowszym raporcie Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przedstawione są szczegółowe scenariusze dotyczące wysokości przychodów z CBAM dla Unii Europejskiej oraz Polski w latach 2030 i 2035, uwzględniając różne ścieżki cenowe poza UE oraz potencjalne kierunki rozszerzania zakresu CBAM. Analiza pokazuje, w jaki sposób mechanizm ten stopniowo zyskuje na znaczeniu jako nowe źródło zasobów własnych UE.
