SKwP: Księgowi i biura rachunkowe nie odpowiadają za wdrożenie i stosowanie KSeF w firmach, ani za prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych

W piśmie z 1 grudnia 2025 r. do Ministra Finansów i Gospodarki, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr hab. Stanisław Hońko zaapelował, aby oficjalne przekazy Ministerstwa Finansów i KAS promujące KSeF zawierały jasny komunikat, że podatnicy, a nie księgowi i biura rachunkowe, są odpowiedzialni za wdrożenie i funkcjonowanie KSeF. Zdaniem SKwP, księgowi ani biura rachunkowe nie odpowiadają w szczególności za prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych, ani błędy systemów informatycznych KAS. Prezes SKwP wskazał również na brak wszystkich niezbędnych przepisów i niemożność pełnego przetestowania systemów informatycznych.

Ministerstwo Finansów pisze maile do podatników dot. KSeF

Prezes SKwP zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach listopada 2025 r. wielu podatników otrzymało z adresu powiadomienia.jpk@mf.gov.pl wiadomość dotyczącą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Oprócz informacji promocyjnych i harmonogramu wdrażania obowiązkowego modelu KSeF w tej wiadomości zawarto pytanie i odpowiedź: „Co warto zrobić już teraz? Skontaktuj się ze swoim księgowym lub biurem rachunkowym”.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: księgowi ani biura rachunkowe nie odpowiadają za prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych ani funkcjonowanie KSeF

Zdaniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wielu podatników po otrzymaniu takiego komunikatu będzie oczekiwać od biur rachunkowych, że przejmą one ciężar oraz odpowiedzialność za wdrożenie i funkcjonowanie KSeF. Jest zrozumiałe, że księgowi i biura rachunkowe będą wspierać podatników w tym procesie. Ale zdaniem SKwP, nie powinni być jednak obciążani odpowiedzialnością za:

- prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych – za to odpowiadają podatnicy,

- błędy systemów informatycznych KAS, które mogą wystąpić po 1 lutego 2026 r. oraz za promocję KSeF – to odpowiedzialność MF i KAS.



W opinii SKwP, w oficjalnych przekazach medialnych MF i KAS dotyczących KSeF brakuje komunikatów, że KSeF jest przede wszystkim sprawą przedsiębiorców, a księgowi mogą wspierać jego zorganizowanie i wdrożenie.



SKwP apeluje do resortu finansów, aby przekazy promujące KSeF zawierały jasny komunikat, że podatnicy, a nie księgowi i biura rachunkowe, są odpowiedzialni za wdrożenie i funkcjonowanie KSeF.

Obowiązkowy KSeF - nie ma wszystkich przepisów

Prezes SKwP podkreśla w swoim piśmie do Ministra Finansów i Gospodarki, że uruchomienie obowiązkowego KSeF od 1 lutego 2026 jest rewolucyjną zmianą dotyczącą milionów podatników i wiąże się z ryzykiem. Powodzenie tej zmiany wymaga odpowiedniego przygotowania.



Prezes Hońko zwrócił w tym kontekście uwagę, że:

1) nadal nie zostały opublikowane podstawowe rozporządzenia wykonawcze.

2) nie można także w pełni przetestować systemów informatycznych, a firmy informatyczne wskazują, że opóźnienia wynikają z braku ostatecznych rozwiązań legislacyjnych i technicznych.



Księgowi zauważyli także nieprecyzyjny przekaz ze strony MF i KAS na stronie www.ksef.podatki.gov.pl, na której wciąż wskazuje się błędnie, że KSeF dotyczy przedsiębiorców (zamiast podatników). Tym samym około jedna trzecia rzeczywistych użytkowników KSeF może błędnie uznać, że KSeF ich nie dotyczy.

Oby nie doszło do powtórki z Polskiego Ładu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w pełni podtrzymuje deklarację wyrażoną w piśmie skierowanym do Ministra Finansów i Gospodarki 5 stycznia 2024 r., dotyczącą gotowości włączenia się do działań mających na celu wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań potrzebnych administracji skarbowej, ale również spełniających oczekiwania podatników oraz, na ile to możliwe, dla nich dogodnych.

Prezes Hońko przypomniał też, że w styczniu 2022 r. rzecznik ówczesnego rządu za porażkę tzw. Polskiego Ładu obwiniał rzekomo nieudolnych księgowych. SKwP ma nadzieję, że taka narracja już nigdy się nie powtórzy.