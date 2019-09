Usługi świadczone zagranicznemu kontrahentowi - odliczanie VAT naliczonego

Informatyk Sp. z o.o. świadczy usługi informatyczne na rzecz kontrahenta z siedzibą działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Na potrzeby świadczonej działalności podatnik wynajął m.in. lokal, zakupił komputer, a także nabył usługi księgowe. Czy w tym przypadku przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. świadczeń?

Przede wszystkim należy wskazać, iż ogólna zasada dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego, została uregulowana w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w podanym powyżej przykładzie, Informatyk Sp. z o.o. świadczy usługę na rzecz kontrahenta z siedzibą działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, miejscem świadczenia usług (krajem opodatkowania) w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zasadniczo zatem usługa świadczona na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.

Treść powyższych przepisów może zatem prowadzić do wniosku, iż Informatyk Sp. z o.o. nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego. Niemniej w takich przypadkach zastosowanie znajduje art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Należy zatem stwierdzić, iż w podanym przykładzie Informatyk Sp. z o.o. przedmiotowe towary i usługi nabyła w związku z wykonywaniem czynności, które podlegałyby opodatkowaniu także na terytorium Polski. Usługi informatyczne nie są bowiem zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Zasadne jest zatem skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Należy też zauważyć, że jeśli Informatyk Sp. z o.o. wykaże nadwyżkę podatku naliczonego nad podatkiem należnym, będzie miała również prawo do zwrotu kwoty tej nadwyżki. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1.

Powyższe stanowisko potwierdza m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31.07.2019 r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.249.2019.2.JN, który stwierdził: „Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w niniejszej sprawie zostały spełnione warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy związanych z usługą świadczoną poza terytorium kraju, tj. Wnioskodawca wykonał usługę, która gdyby była świadczona w kraju przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług związanych z świadczeniem tej usługi oraz posiada on dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z wykonaną usługą informatyczną na rzecz firmy, która ma siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii.” Tożsame stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął także w interpretacji indywidualnej z 18.03.2019 r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.14.2019.2.KS.

Reasumując, należy potwierdzić, iż w podanym przykładzie Informatyk Sp. z o.o. uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabytych towarów i usług celem zrealizowania usług informatycznych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie, jeśli Informatyk Sp. z o.o. wykaże nadwyżkę kwoty podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego, to przysługuje Jej zwrot kwoty tej nadwyżki.

Tobiasz Olczak, młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.