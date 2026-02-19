REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Spółki » Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?

Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 18:48
WZ Partners
WZ Partners
Outsourcing księgowości i payroll dla polskich i międzynarodowych struktur
Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.

Dwie ścieżki, jeden cel: legalne zatrudnianie w Polsce

Zagraniczny pracodawca, który nie ma w Polsce siedziby ani oddziału, może zasadniczo wybrać jeden z dwóch modeli działania.

Pierwsza ścieżka polega na rejestracji zagranicznego podmiotu jako płatnika w Polsce.

W praktyce oznacza to:
- uzyskanie numeru NIP.
- rejestrację jako płatnik składek w ZUS,
- pobór i odprowadzanie zaliczek na PIT.
- składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,
- wdrożenie PPK.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Druga możliwość to brak rejestracji w Polsce jako płatnik i przeniesienie obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy na pracownika. Rozwiązanie to może być stosowane, gdy:
- pracodawca nie chce rejestrować się w Polsce na nr NIP,
- obawia się ryzyka powstania podwójnego opodatkowania,
- chcę zatrudnić w Polsce pracownika, tylko na jakiś czas.

Rejestracja to nie tylko formularz. To analiza systemu prawnego kraju siedziby oraz zderzenie z funkcjonowaniem urzędów

Bariera językowa to w urzędach jeden z czynników, który może znacznie wpłynąć na szybkość procesowania dokumentów rejestracyjnych, szczególnie wtedy, kiedy zagranicznemu pracodawcy zależy, żeby móc nawiązać współpracę z konkretnym specjalistą i szybko zamknąć proces rekrutacji.

Tymczasem może okazać się, że przez konieczność dopełniania formalności i donoszenia dokumentów, proces może ulec znacznemu wydłużeniu. Sen z powiek zagranicznym przedsiębiorcom może spędzić komunikacja z urzędem, ponieważ dwujęzyczna obsługa w publicznych instytucjach w Polsce wciąż jest rzadkością.

Jednym z zagadnień, które w praktyce transakcyjnej wciąż generuje najwięcej nieporozumień, jest kwestia reprezentacji spółki ujawnionej w wyciągu z rejestru handlowego. Teoretycznie sprawa wydaje się prosta: jeśli sposób reprezentacji jest wieloosobowy, dokument pełnomocnictwa powinien zostać udzielony przez wszystkich członków organu uprawnionych do działania łącznie. W praktyce oznacza to konieczność przygotowania odrębnych dokumentów lub zebrania kompletu podpisów – nierzadko w różnych strefach czasowych.

Interesujący problem pojawia się przy współpracy z podmiotami zagranicznymi. Zdarza się bowiem, że nadrzędne regulacje obowiązujące w danym państwie przyznają określonym funkcjom lub członkom organów prawo do samodzielnej reprezentacji z mocy prawa, niezależnie od wewnętrznych postanowień korporacyjnych. W takiej sytuacji może się okazać, że skrupulatnie przygotowywany pakiet kilku pełnomocnictw w istocie nie był konieczny. Różnice systemowe między porządkami prawnymi potrafią więc istotnie wpłynąć na ocenę wymogów formalnych.

Na tle tych zagadnień szczególnie wyraźnie rysuje się specyfika polskiej praktyki administracyjnej. Formalizm postępowań rejestrowych sprawia, że znaczenie mają nie tylko kwestie materialnoprawne, lecz również drobiazgowa poprawność dokumentacyjna. Parafka w miejscu pełnego podpisu, brak jednego załącznika czy nieprecyzyjne oznaczenie funkcji reprezentanta mogą skutkować zwrotem wniosku. - To jeden z najczęściej występujących w tej procedurze błędów - mówi Zuzanna Wysocka, Partner Zarządzająca HR&payroll w WZ Partners. W konsekwencji proces rejestracyjny, który mógłby zakończyć się w krótkim terminie, wydłuża się o kolejne tygodnie.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Dlatego w obrocie międzynarodowym kluczowe staje się nie tylko ustalenie, kto jest uprawniony do reprezentacji, lecz także zrozumienie relacji między przepisami prawa właściwego a praktyką organów rejestrowych. To właśnie na styku tych dwóch porządków, najczęściej pojawiają się realne ryzyka dla sprawności całego procesu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy home office to już zakład pracy? Balansowanie na granicy CIT

Największe obawy zagranicznych przedsiębiorców dotyczą jednak podatku dochodowego od osób prawnych. Zakład podatkowy (permanent establishment), o którym mowa w art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, może oznaczać obowiązek opodatkowania w Polsce części dochodu zagranicznej spółki.

Orzecznictwo: dom pracownika to nie placówka przedsiębiorstwa

Aktualna linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego jest korzystna dla przedsiębiorców. NSA wielokrotnie wskazywał, że aby uznać istnienie stałej placówki, przedsiębiorca musi mieć faktyczną dyspozycję nad danym miejscem i prowadzić przez nie działalność gospodarczą. Kluczowe znaczenie ma zakres uprawnień pracownika oraz to, czy miejsce wykonywania pracy pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa. Przykładowo, w wyroku z NSA z 28 października 2025 r. (II FSK 163/23) potwierdził, że prywatne mieszkanie pracownika wykorzystywane jako home office nie stanowi stałej placówki w rozumieniu przepisów o CIT.

Kiedy praca zdalna przestaje być neutralna podatkowo?

Ryzyko powstania zakładu może wzrosnąć, gdy:
• pracownik posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów,
• w Polsce zapadają kluczowe decyzje biznesowe,
• działalność ma charakter sprzedażowy lub negocjacyjny,
• obecność w Polsce ma cechy zorganizowanej, stałej struktury.

W takich sytuacjach organy podatkowe mogą przypisać część dochodu do działalności prowadzonej w Polsce i opodatkować ją CIT. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą samo home office nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty CIT w Polsce. Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej analizy zwłaszcza gdy pracownik pełni funkcje decyzyjne lub sprzedażowe. W razie wątpliwości warto złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Krajowej Informacji Skarbowej lub skonsultować się z doradcą podatkowym.

Praca dla zagranicznej spółki z Polski to dziś norma, a nie wyjątek. Kluczem jest wybór odpowiedniego modelu zatrudnienia i świadome podejście do obowiązków rejestracyjnych.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
19 lut 2026

Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)
19 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Podatnicy i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
19 lut 2026

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.
Nie wdrożyłeś jeszcze KSeF w swojej firmie? Ekspert: Spóźnialscy stracą najwięcej - m.in. grozi wyższy podatek i odsetki od nieodebranych faktur
19 lut 2026

Krajowy System e-Faktur już działa i nie pyta przedsiębiorców o gotowość. Od 1 lutego 2026 r. największe polskie firmy wysyłają faktury do rządowego systemu, a ich kontrahenci uczą się je odbierać. Choć mniejsze firmy formalnie mają czas do 1 kwietnia, w praktyce pierwszy kontakt z KSeF część z nich ma już za sobą. Ci, którzy liczyli, że przeczekają zmiany, mogą się wkrótce zdziwić. W kwietniu nie będzie już alternatywy, a wyjątki dla wykluczonych cyfrowo znikną w 2027 roku. Choć do końca roku nie będzie urzędowych sankcji i kar, spóźnialscy i tak mogą stracić.

REKLAMA

Wynajem średnioterminowy samochodu w działalności gospodarczej – zasady, formalności, rozliczenia podatkowe
19 lut 2026

W realiach współczesnego biznesu zespoły projektowe coraz częściej powoływane są „na już” – do realizacji konkretnego kontraktu, wdrożenia systemu, otwarcia nowej lokalizacji czy prowadzenia regionalnej kampanii. Czas ich działania bywa ściśle określony i liczony w tygodniach lub miesiącach. W tym kontekście posiadanie własnej floty samochodowej może okazać się nie tylko kosztowne, ale również niepraktyczne. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wynajem średnioterminowy samochodów, który pozwala szybko zapewnić mobilność pracownikom bez konieczności inwestowania w zakup aut, zawierania długoterminowych umów leasingowych czy angażowania zasobów w rozbudowaną administrację.
Rewolucja w OC doradców podatkowych. Minimalna suma wzrośnie nawet pięciokrotnie
19 lut 2026

Minimalna kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych ma zostać podniesiona z obecnych 10 tys. euro do minimum 50 tys. euro, a w większych kancelariach maksymalnie do 100 tys. euro – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów i gospodarki. To jedna z najważniejszych zmian dla branży od lat.
KSeF ruszył pełną parą. 2 mln użytkowników i pierwsze problemy w handlu detalicznym
19 lut 2026

Choć obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lutego 2026 r. dotyczy tylko największych firm, platforma już pierwszego dnia przyciągnęła niemal 2 mln użytkowników. Wśród nich znaleźli się także sprzedawcy detaliczni. Nowy system ujawnił jednak wyzwania, które wykraczają daleko poza kwestie techniczne.
Obsługa KSeF od środka: jak przekuć regulacje w sprawne procesy
19 lut 2026

Narzędzie do obsługi KSeF powinno być bezpieczne, zgodne z przepisami, zapewniać elastyczność i nie generować dodatkowych kosztów. To jednak coś więcej niż tylko spełnienie wymogów formalnych to szansa na wprowadzenie do organizacji nowej jakości.

REKLAMA

Rachunek nie zastąpi faktury ustrukturyzowanej i nie pozwoli na zwolnienie z obowiązku stosowania KSeF
19 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wystawianie rachunków zamiast faktur pozwala pozostać poza systemem. To błędne założenie, które może narazić przedsiębiorców na niepotrzebne ryzyko prawne.
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
19 lut 2026

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA