Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.

Dwie ścieżki, jeden cel: legalne zatrudnianie w Polsce

Zagraniczny pracodawca, który nie ma w Polsce siedziby ani oddziału, może zasadniczo wybrać jeden z dwóch modeli działania.



Pierwsza ścieżka polega na rejestracji zagranicznego podmiotu jako płatnika w Polsce.



W praktyce oznacza to:

- uzyskanie numeru NIP.

- rejestrację jako płatnik składek w ZUS,

- pobór i odprowadzanie zaliczek na PIT.

- składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,

- wdrożenie PPK.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Druga możliwość to brak rejestracji w Polsce jako płatnik i przeniesienie obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy na pracownika. Rozwiązanie to może być stosowane, gdy:

- pracodawca nie chce rejestrować się w Polsce na nr NIP,

- obawia się ryzyka powstania podwójnego opodatkowania,

- chcę zatrudnić w Polsce pracownika, tylko na jakiś czas.

Rejestracja to nie tylko formularz. To analiza systemu prawnego kraju siedziby oraz zderzenie z funkcjonowaniem urzędów

Bariera językowa to w urzędach jeden z czynników, który może znacznie wpłynąć na szybkość procesowania dokumentów rejestracyjnych, szczególnie wtedy, kiedy zagranicznemu pracodawcy zależy, żeby móc nawiązać współpracę z konkretnym specjalistą i szybko zamknąć proces rekrutacji.



Tymczasem może okazać się, że przez konieczność dopełniania formalności i donoszenia dokumentów, proces może ulec znacznemu wydłużeniu. Sen z powiek zagranicznym przedsiębiorcom może spędzić komunikacja z urzędem, ponieważ dwujęzyczna obsługa w publicznych instytucjach w Polsce wciąż jest rzadkością.



Jednym z zagadnień, które w praktyce transakcyjnej wciąż generuje najwięcej nieporozumień, jest kwestia reprezentacji spółki ujawnionej w wyciągu z rejestru handlowego. Teoretycznie sprawa wydaje się prosta: jeśli sposób reprezentacji jest wieloosobowy, dokument pełnomocnictwa powinien zostać udzielony przez wszystkich członków organu uprawnionych do działania łącznie. W praktyce oznacza to konieczność przygotowania odrębnych dokumentów lub zebrania kompletu podpisów – nierzadko w różnych strefach czasowych.



Interesujący problem pojawia się przy współpracy z podmiotami zagranicznymi. Zdarza się bowiem, że nadrzędne regulacje obowiązujące w danym państwie przyznają określonym funkcjom lub członkom organów prawo do samodzielnej reprezentacji z mocy prawa, niezależnie od wewnętrznych postanowień korporacyjnych. W takiej sytuacji może się okazać, że skrupulatnie przygotowywany pakiet kilku pełnomocnictw w istocie nie był konieczny. Różnice systemowe między porządkami prawnymi potrafią więc istotnie wpłynąć na ocenę wymogów formalnych.

Na tle tych zagadnień szczególnie wyraźnie rysuje się specyfika polskiej praktyki administracyjnej. Formalizm postępowań rejestrowych sprawia, że znaczenie mają nie tylko kwestie materialnoprawne, lecz również drobiazgowa poprawność dokumentacyjna. Parafka w miejscu pełnego podpisu, brak jednego załącznika czy nieprecyzyjne oznaczenie funkcji reprezentanta mogą skutkować zwrotem wniosku. - To jeden z najczęściej występujących w tej procedurze błędów - mówi Zuzanna Wysocka, Partner Zarządzająca HR&payroll w WZ Partners. W konsekwencji proces rejestracyjny, który mógłby zakończyć się w krótkim terminie, wydłuża się o kolejne tygodnie.

REKLAMA

Dlatego w obrocie międzynarodowym kluczowe staje się nie tylko ustalenie, kto jest uprawniony do reprezentacji, lecz także zrozumienie relacji między przepisami prawa właściwego a praktyką organów rejestrowych. To właśnie na styku tych dwóch porządków, najczęściej pojawiają się realne ryzyka dla sprawności całego procesu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy home office to już zakład pracy? Balansowanie na granicy CIT

Największe obawy zagranicznych przedsiębiorców dotyczą jednak podatku dochodowego od osób prawnych. Zakład podatkowy (permanent establishment), o którym mowa w art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, może oznaczać obowiązek opodatkowania w Polsce części dochodu zagranicznej spółki.

Orzecznictwo: dom pracownika to nie placówka przedsiębiorstwa

Aktualna linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego jest korzystna dla przedsiębiorców. NSA wielokrotnie wskazywał, że aby uznać istnienie stałej placówki, przedsiębiorca musi mieć faktyczną dyspozycję nad danym miejscem i prowadzić przez nie działalność gospodarczą. Kluczowe znaczenie ma zakres uprawnień pracownika oraz to, czy miejsce wykonywania pracy pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa. Przykładowo, w wyroku z NSA z 28 października 2025 r. (II FSK 163/23) potwierdził, że prywatne mieszkanie pracownika wykorzystywane jako home office nie stanowi stałej placówki w rozumieniu przepisów o CIT.

Kiedy praca zdalna przestaje być neutralna podatkowo?

Ryzyko powstania zakładu może wzrosnąć, gdy:

• pracownik posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów,

• w Polsce zapadają kluczowe decyzje biznesowe,

• działalność ma charakter sprzedażowy lub negocjacyjny,

• obecność w Polsce ma cechy zorganizowanej, stałej struktury.



W takich sytuacjach organy podatkowe mogą przypisać część dochodu do działalności prowadzonej w Polsce i opodatkować ją CIT. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą samo home office nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty CIT w Polsce. Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej analizy zwłaszcza gdy pracownik pełni funkcje decyzyjne lub sprzedażowe. W razie wątpliwości warto złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Krajowej Informacji Skarbowej lub skonsultować się z doradcą podatkowym.



Praca dla zagranicznej spółki z Polski to dziś norma, a nie wyjątek. Kluczem jest wybór odpowiedniego modelu zatrudnienia i świadome podejście do obowiązków rejestracyjnych.