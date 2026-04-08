Jak w trakcie inwestycji nie przepłacić podatku od nieruchomości

Wielu przedsiębiorców płaci najwyższy podatek od nieruchomości już od chwili zakupu gruntu pod inwestycję. Często jest to bezpodstawne. Prawidłowe rozumienie pojęcia zajęcia gruntu, poparte orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, może przynieść firmie realne oszczędności, a nawet umożliwić odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.

Związanie to nie to samo co zajęcie

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Jej art. 2 ust. 2 stanowi, że opodatkowaniu nie podlegają użytki rolne ani lasy, z wyjątkiem tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawka dla gruntów związanych z działalnością wynosi w 2026 r. 1,45 zł za m², a stawka „pozostała” – 0,77 zł. Różnica, pomnożona przez dziesiątki tysięcy metrów terenu inwestycyjnego, może oznaczać setki tysięcy złotych rocznie.

podatek od nieruchomości shutterstock

Przez lata dominował pogląd, że sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcy wystarczało do zastosowania stawki najwyższej. Przełom nastąpił z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19), który uznał ów automatyzm za niezgodny z Konstytucją. Trybunał wskazał, że o „związaniu” nieruchomości z działalnością nie może decydować sam status właściciela, lecz realny lub potencjalny związek funkcjonalny z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Jeszcze ważniejsze dla inwestorów jest rozróżnienie między „związaniem” a „zajęciem”. Zajęcie gruntu rolnego lub leśnego – jako przesłanka opodatkowania wyższą stawką – wymaga podjęcia konkretnych czynności faktycznych. Dopóki grunt nie zostanie fizycznie przekształcony pod prace budowlane, powinien pozostawać opodatkowany jak grunt rolny, nawet jeśli właścicielem jest spółka deweloperska.

Gdzie przebiega granica według sądów

Najnowsze wyroki NSA precyzują, co faktycznie oznacza zajęcie. W wyroku z 6 czerwca 2024 r. (sygn. akt III FSK 999/23) sąd wskazał, że samo uzyskanie pozwolenia na budowę ani ogrodzenie terenu nie są tożsame z zajęciem gruntu. Konieczna jest fizyczna ingerencja – wykopy, niwelacja terenu, posadowienie fundamentów – która trwale wyklucza rolnicze użytkowanie.

Rozbieżności między organami gminnymi a sądami administracyjnymi są znaczące. Gminy często przyjmują, że zajęcie następuje z chwilą pierwszego wpisu do dziennika budowy lub ogrodzenia placu. Sądy konsekwentnie temu zaprzeczają. Nabycie gruntu rolnego przez firmę, jego ogrodzenie czy uzyskanie pozwolenia na budowę – to według NSA i WSA czynności jedynie formalnoprawne, nie powodujące zajęcia w rozumieniu ustawy. Dopiero rozpoczęcie wykopów pod fundamenty oznacza zajęcie faktyczne i uruchamia wyższą stawkę.

Z perspektywy ekonomicznej różnica jest ogromna. Przedsiębiorca, który nabył 10 ha gruntu pod fabrykę i w danym roku prowadzi prace na 1 ha, może bronić rolnego statusu pozostałych 9 ha do chwili fizycznego objęcia ich robotami. Przy stawkach z 2026 r. oznacza to potencjalną oszczędność rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Gminy: różne reguły, różne uchwały

Samorządy dysponują narzędziem odwrotnym: uchwałami o zwolnieniu z podatku jako formie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Różnice między gminami bywają istotne i mogą wpłynąć na wybór lokalizacji inwestycji. Przykładowo: niektóre gminy oferują dwuletnie zwolnienie pod warunkiem złożenia wniosku w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prac – niedochowanie terminu oznacza bezpowrotną utratę ulgi. Inne ograniczają zwolnienia do budynków i budowli, wykluczając grunty – odmiennie niż sąsiednie jednostki. Wiele gmin uzależnia długość okresu zwolnienia od liczby tworzonych miejsc pracy: od jednego roku przy kilku etatach do pięciu lat przy ponad 30 pracownikach.

Analiza uchwały rady gminy jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego może przynieść wieloletnie oszczędności. Wybór lokalizacji powinien uwzględniać nie tylko dostępność działki, ale też lokalną politykę podatkową.

Nowe definicje od 2025 roku: uważaj na silosy i zbiorniki

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują znowelizowane definicje budynku i budowli zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Kluczowa zmiana dotyczy obiektów o pojemnościowym parametrze technicznym – silosów, zbiorników, cystern. Nawet jeśli posiadają dach i fundamenty, od 2025 r. są klasyfikowane jako budowle, nie budynki. Opodatkowanie budowli naliczane jest od wartości (2 proc. rocznie), a nie od powierzchni. Dla inwestorów z branży rolno-spożywczej, chemicznej i paliwowej może to oznaczać kilkakrotny wzrost rocznego obciążenia podatkowego dla pojedynczego obiektu.

silos zbożowy Shutterstock

Pięć kroków, by nie przepłacać Analiza uchwał gminnych przed wyborem lokalizacji. Zestawienie stawek i dostępnych zwolnień, w tym rygorystycznych terminów na złożenie wniosku, może istotnie wpłynąć na wybór miejsca inwestycji. Deklarowanie najwyższych stawek tylko od faktycznie zajętych części gruntu. Obowiązek podatkowy według stawki najwyższej powinien powstawać sukcesywnie, wraz z fizycznym objęciem kolejnych fragmentów działki pracami ziemnymi. Dokumentowanie stanu faktycznego. Zdjęcia lotnicze, wpisy w dzienniku budowy, raporty kierownika budowy – to dowody, że część gruntu nie jest jeszcze zajęta. Gmina nie może skutecznie zakwestionować stanu faktycznego bez weryfikacji obiektywnej. Weryfikacja ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów. Organy podatkowe są związane danymi z ewidencji. Jeśli stan faktyczny odbiega od zapisów (np. budynek bez dachu w trakcie rozbiórki), należy uruchomić procedurę aktualizacji ewidencji przed wydaniem decyzji podatkowej. Korekta deklaracji DN-1 i wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Jeśli w poprzednich latach płacono zawyżony podatek od gruntów niezajętych, możliwa jest korekta za okres do pięciu lat wstecz i odzyskanie nadpłaconych kwot wraz z oprocentowaniem.

Podatek od nieruchomości jest daniną o charakterze samorządowym, gdzie organ lokalny sprawuje wymiar – często bez znajomości aktualnej linii orzeczniczej NSA. Umiejętne rozróżnienie między „zajęciem” a „związaniem”, precyzyjne dokumentowanie postępu prac i znajomość lokalnych uchwał to nie optymalizacja agresywna – to korzystanie z praw potwierdzonych przez najwyższe sądy administracyjne. Publiczne pieniądze podatnika nie powinny trafiać do gminy wyłącznie dlatego, że inwestor nie wiedział, gdzie szukać swoich praw.

Podstawa prawna * art. 2 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 707, ze zm.), * obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025 r. poz. 726),

